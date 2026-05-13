/ટ્રમ્પ મોટા ઉપાડે ચીન તો પહોંચ્યા પણ શી જિનપિંગે સ્વાગત પણ ના કર્યું, ડ્રેગનનો દુનિયાને સીધો મેસેજ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બેઇજિંગ પહોંચ્યા છે, પરંતુ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ તેમને આવકારવા એરપોર્ટ પર આવ્યા નહોતા. આજે બંને વચ્ચે કોઈ મુલાકાત પણ થશે નહીં. એટલું જ નહીં ટ્રમ્પ આજે કોઈપણ જાહેર કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે નહીં.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બે દિવસની મુલાકાત માટે ચીન પહોંચ્યા છે. જો કે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને રસપ્રદ સમાચાર એ છે કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું તેમના સમકક્ષ શી જિનપિંગ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું નહોતું. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રતિનિધિમંડળનું બેઇજિંગમાં એરપોર્ટ પર ઉપરાષ્ટ્રપતિ હાન ઝેંગ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ટ્રમ્પે અગાઉ જે પણ દેશની મુલાકાત લીધી છે, તે દરેક દેશમાં તેમનું સ્વાગત સામાન્ય રીતે સંબંધિત રાષ્ટ્રપ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ સંદર્ભમાં જિનપિંગની ગેરહાજરી સૂચવે છે કે ચીને આ વાટાઘાટો અંગે વિશ્વને કૂટનીતિક મેસેજ આપ્યો છે. ટ્રમ્પ એરફોર્સ વન વિમાનમાં ચીન પહોંચ્યા હતા.
ચીનની સમાચાર એજન્સી અનુસાર, ટ્રમ્પનું બેઇજિંગમાં ચીનના ઉપરાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. એરપોર્ટ પર ઉપરાષ્ટ્રપતિ ઝેંગ સાથે ચીનમાં અમેરિકાના રાજદૂત ડેવિડ પેર્ડ્યુ, અમેરિકામાં ચીનના રાજદૂત કુઇ તિયાનકાઇ અને ચીનના વિદેશ મંત્રી મા ઝાઓક્સુ હતા.
2009માં જિનપિંગે US પ્રમુખ ઓબામાનું સ્વાગત કર્યું હતું
2017 પછી ટ્રમ્પની આ બીજી ચીન મુલાકાત છે. બીજી વખત રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી ટ્રમ્પે યુએઈ, ઇઝરાયલ, સાઉદી અરેબિયા અને કતાર જેવા દેશોની મુલાકાત લીધી છે, જ્યાં તેમનું સ્વાગત સંબંધિત રાષ્ટ્રના વડાઓએ કર્યું હતું. જોકે, આ પહેલી ઘટના છે જ્યાં યજમાન દેશના રાષ્ટ્રપ્રમુખે યુએસ પ્રમુખના આગમન સમયે વ્યક્તિગત રીતે સ્વાગત કર્યું નહોતું.
અગાઉ, 2017માં ટ્રમ્પે ચીનની મુલાકાત લીધી હતી ત્યારે, વિદેશ મંત્રાલયના એક અધિકારી દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ વખતે, ટ્રમ્પને ખુશ કરવા માટે દેખીતી રીતે જિનપિંગે ઉપરાષ્ટ્રપતિને રવાના કર્યા હતા. જિનપિંગ પોતે છેલ્લે 2009માં યુએસ પ્રમુખનું સ્વાગત કરતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ચીનના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા. તે પ્રસંગે, તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ઓબામાનું સ્વાગત કરવા એરપોર્ટ ગયા હતા.
આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે છે
બંને દેશો વચ્ચેની વાટાઘાટો વ્યવસાય, ટેરિફ, ટેકનોલોજી, તાઇવાન, એઆઈ, યુ.એસ. શસ્ત્ર વેચાણ, ઈરાન, પશ્ચિમ એશિયામાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અને સપ્લાય ચેઈન પર કેન્દ્રિત રહેશે. જેમાં રેર ખનીજોનો સમાવેશ થાય છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન ટ્રમ્પ ટેમ્પલ ઓફ હેવનની પણ મુલાકાત લેશે. જો કે, બધાની નજર મિડલ ઈસ્ટની પરિસ્થિતિને સંબોધવાના પ્રયાસો પર રહેશે. ટ્રમ્પની મુલાકાત પહેલા ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન ચીનની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે.