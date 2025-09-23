ભારતના પાડોશમાં શરૂ થશે મોટું યુદ્ધ ? ભારતના મિત્ર દેશે અમેરિકા-પાકિસ્તાનને આપી ઘમકી !
Threatens US: બગ્રામ એર બેઝ લગભગ 20 વર્ષથી અમેરિકન સૈન્યના કબજામાં હતું. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ આ એર બેઝ પાછુ મેળવવા માટેની વાત કરી ત્યારથી આ ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. જો કે આ સમગ્ર મામલામાં ભારતની પણ એન્ટ્રી થઈ શકે છે.
Threatens US: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં બગ્રામ એરબેઝ પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવવાની વાત કરીને ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. બ્રિટનમાં હતા ત્યારે ટ્રમ્પે ખુલ્લેઆમ કહ્યું હતું કે તેમની સરકાર એરબેઝ પર ફરીથી કબજો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. વધુમાં, તેમણે અફઘાનિસ્તાનના કાબુલ નજીક સ્થિત એરબેઝ પરત ન કરવા બદલ અફઘાનિસ્તાનને ધમકી આપી હતી.
જમીનનો એક પણ ટુકડો નહીં આપે
જોકે, તાલિબાને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને અમેરિકાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તેઓ તેમની જમીનનો એક પણ ટુકડો નહીં આપે. તાજેતરમાં, તાલિબાને અમેરિકા અને પાકિસ્તાનને નવી ચેતવણી આપી હતી. તેઓ કહે છે કે એરબેઝ પર કબજો કરવાનો કોઈપણ પ્રયાસ મોટું યુદ્ધ શરૂ કરી શકે છે.
તાલિબાન નવા યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારે તાજેતરમાં આ મુદ્દા પર એક હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠક યોજી હતી. સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે તાલિબાનના સુપ્રીમ લીડર હિબતુલ્લાહ અખુંદઝાદાએ ટોચના કેબિનેટ અધિકારીઓ, ગુપ્તચર વડાઓ અને લશ્કરી કમાન્ડરો સાથે બંધ બારણે બેઠક બોલાવી હતી. કંદહારમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો અમેરિકા બગ્રામ એરબેઝ પર ફરીથી કબજો મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તાલિબાન નવા યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
પાકિસ્તાનને ચેતવણી
તાલિબાને પાકિસ્તાનને પણ ચેતવણી આપી હતી કે આવા યુએસ પ્રયાસોમાં પાકિસ્તાન તરફથી કોઈપણ મદદના ગંભીર પરિણામો આવશે. તાલિબાનના આંતરિક સૂત્રોનું કહેવું છે કે જૂથે જાહેર કર્યું છે કે જો પાકિસ્તાન અમેરિકાને લશ્કરી, રાજદ્વારી અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે મદદ કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો પાકિસ્તાનને અફઘાનિસ્તાનનો દુશ્મન દેશ જાહેર કરવામાં આવશે.
તાલિબાન ભારતનો સંપર્ક કરશે
તાલિબાન નેતૃત્વએ આગામી દિવસોમાં તેને એક મોટો ખતરો ગણાવીને તેનો સામનો કરવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ માટે, તાલિબાને વિશ્વભરના વિવિધ દેશોમાંથી સમર્થન મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
તાલિબાને વડા પ્રધાન મુલ્લા મોહમ્મદ હસન અખુંદ અને વિદેશ પ્રધાન અમીર ખાન મુત્તાકીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક શક્તિઓનો સંપર્ક કરવાનું કામ સોંપ્યું છે.
તાલિબાન પોતાનો પક્ષ રજૂ કરશે
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સંદર્ભમાં ભારતનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવશે. તે જ સમયે, તાલિબાન રશિયા, ચીન, ઈરાન, કતાર, સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને સાઉદી અરેબિયા સામે પણ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરશે.
