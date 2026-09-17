US Banking System Crash : અમેરિકા દુનિયાની મહાસત્તા છે જે પોતાની પૈસાની તાકાતના જોરે દુનિયા પર પોતાનો પ્રભાવ જમાવે છે. અમેરિકામાંથી નીકળેલું એક ફરમાન નિયમ બની જાય છે અને જે આ નિયમને ન માને તેને તેનું કડક પરિણામ ભોગવવું પડે છે. ઈતિહાસમાં તેના અનેક કિસ્સાઓ છે અને આ જ વર્ષે બનેલી ઘટનાઓએ પણ અમેરિકાની તાકાતનો વધુ એક વખત પરિચય કરાવ્યો છે.
વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરોને તેમના જ ઘરેથી ઉઠાવીને અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યા અને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા. ઈરાનને તબાહીની અણી સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવ્યું અને હોર્મુઝમાં જંગ હજુ પણ ચાલી રહ્યો છે. હવે વિચારો...અમેરિકા આ બધું કરી કેવી રીતે શકે છે? તેનો એક જ જવાબ છે..રૂપિયા!
રૂપિયા જ તેની અસલી તાકાત છે અને ડોલરની શક્તિ જ અમેરિકાની સૌથી મોટી તાકાત છે. જેણે સમગ્ર દુનિયામાં અમેરિકાને સુપર પાવર બનાવીને રાખ્યું છે. હવે વિચારો...જો એક જ ઝટકામાં આ સુપર પાવરની આ તાકાત જ છીનવી લેવામાં આવે તો અમેરિકાનું શું થશે? જો અમેરિકાની આખેઆખી ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ તબાહ થઈ જાય અથવા તેના પર કોઈ બીજાનો કબજો થઈ જાય તો શું થશે?
થશે એવું કે અમેરિકા ઘૂંટણિયે આવી જશે. અમેરિકાની કરોડરજ્જુ તૂટી જશે અને એક જ ઝટકામાં તેની અસર સમગ્ર દુનિયામાં જોવા મળશે. પરંતુ શું આવું શક્ય છે? શું અમેરિકાની સુરક્ષામાં ઘૂસીને તેને નિશાન બનાવી શકાય? શું અમેરિકાની સાઇબર સિસ્ટમને ભેદી શકાય? હાલમાં આવું કરવું મુશ્કેલ જણાય છે પરંતુ અમેરિકા પર સાઇબર હુમલાની તૈયારી ચાલી રહી હોવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ સાઇબર આતંકી હુમલો અમેરિકાની સમગ્ર વ્યવસ્થાને તબાહ કરી શકે છે..
આ કોઈ ગુપ્તચર એજન્સીનું ઈનપુટ નથી પરંતુ એવા પ્રોફેસરની ભવિષ્યવાણી છે, જેમણે આ પહેલાં અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને લઈને આગાહી કરી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ આગાહી સાચી સાબિત થઈ છે. ત્યાર બાદ હવે આ પ્રોફેસરની નવી ભવિષ્યવાણીએ ફરી એકવાર ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
જાણીતા જિયોપોલિટિકલ અને ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ પ્રોફેસર જિયાંગે સ્ટીવન બાર્ટલેટના જાણીતા પોડકાસ્ટ 'ધ ડાયરી ઑફ એ CEO'માં અમેરિકા અંગે એક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી કરી છે. પ્રોફેસર જિયાંગે દાવો કર્યો છે કે. અમેરિકા પર મોટો આતંકી હુમલો થશે. જે કોઈ ઈમારત કે સૈન્ય મથક પર નહીં થાય. પરંતુ એવી જગ્યાએ થશે જેની અસર લોકોના ફોનની સ્ક્રીન પર દેખાશે. આ આતંકી હુમલો અમેરિકાની ફાઇનાન્શિયલ ગ્રિડ અને બેન્કિંગ સિસ્ટમ પર થશે
દરેક વ્યક્તિનો ફોન જ તેનું પાકીટ બેન્ક બની ગયો છે
પ્રોફેસર જિયાંગે કહ્યું કે દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે અને આતંકવાદ કરવાની રીત પણ બદલાઈ રહી છે. 9/11ના હુમલાએ ઈમારતો ધરાશાયી કરી હતી પરંતુ આ વખતે હુમલો લોકોના ડિજિટલ અસ્તિત્વ પર થઈ શકે છે. એવો હુમલો કે જેમાં અચાનક તમે તમારી બેન્કિંગ એપ ખોલો...અને જીવનભરની કમાણી શૂન્ય દેખાય! કાર્ડના ટ્રાન્ઝેક્શન ડિક્લાઈન થવા લાગે અને આખી ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ ઠપ થઈ જાય. આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિનો ફોન જ તેનું પાકીટ બેન્ક બની ગયો છે.
વિચારો...જો અચાનક દેશની તમામ મોટી બેન્કોના સર્વર ક્રેશ થઈ જાય અને ડિજિટલ પેમેન્ટ સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ જાય તો? લોકો દુકાનોમાંથી ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ખરીદી નહીં શકે. હોસ્પિટલમાં બિલ ચૂકવી નહીં શકે અને પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણ પણ નહીં લઈ શકે. પ્રોફેસર જિયાંગનું કહેવું છે કે આતંકી સંગઠનો હવે સમજી ચૂક્યા છે કે કોઈ એક ઈમારતને ઉડાવી દેવાથી માત્ર મર્યાદિત વિસ્તાર પ્રભાવિત થાય છે.
એક જ ઝટકામાં ઘૂંટણિયે આવી શકે છે
પરંતુ કોઈ દેશના ફાઇનાન્શિયલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને તબાહ કરી દેવાથી આખો દેશ એક જ ઝટકામાં ઘૂંટણિયે આવી શકે છે. અમેરિકાનું ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આજે દુનિયામાં સૌથી વધુ અદ્યતન માનવામાં આવે છે. ત્યાં રોકડમાં લેવડદેવડ ખૂબ ઓછી થાય છે અને મોટાભાગના કામ ડિજિટલ કાર્ડ, ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર અને ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા જ થાય છે. આ જ કારણ છે કે અમેરિકાની આ વ્યવસ્થા સાઇબર હુમલા માટે અત્યંત સંવેદનશીલ બની ગઈ છે..
જો હેકર્સ કોઈ મુખ્ય બેન્કિંગ ગ્રિડ. વોલ સ્ટ્રીટના સ્ટોક એક્સચેન્જ અથવા ફેડરલ રિઝર્વના ડેટાબેઝને નિશાન બનાવે તો ગણતરીની મિનિટોમાં અબજો-ખરબો ડોલરના હિસાબ-કિતાબમાં અફરાતફરી મચી શકે છે. આ પ્રકારનો હુમલો અમેરિકાની કરોડરજ્જુ તોડી શકે છે. પ્રોફેસર જિયાંગનું માનવું છે કે આ સાઈબર હુમલાની અસર એવી થઈ શકે છે કે અમેરિકન જનતા રસ્તા પર ઉતરી આવશે. જ્યારે લોકો પાસે ખાવા માટે પૈસા નહીં હોય ત્યારે ગણતરીના કલાકોમાં અમેરિકાના મોટા શહેરોમાં લૂંટફાટ, રમખાણો અને ગૃહયુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે...
ડિજિટલ વાયરસ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે
પ્રોફેસર જિયાંગના જણાવ્યા મુજબ દુશ્મન દેશો અને તેમના પોષેલા આતંકી સંગઠનો મળીને આવા ડિજિટલ હથિયારો પર કામ કરી રહ્યા છે. આ હથિયારો અમેરિકાની ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી વોલને કોઈપણ સમયે ભેદી શકે છે. અને સમગ્ર સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે તબાહ કરી શકે છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે AIનો ઉપયોગ કરીને આવા ડિજિટલ વાયરસ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેને પકડવા લગભગ અશક્ય હશે
પરંતુ વાત માત્ર અમેરિકા સુધી સીમિત નથી.જો અમેરિકાની ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમ પર આવો કોઈ મોટો સાઇબર હુમલો થાય. તો તેની અસર માત્ર અમેરિકા સુધી જ નહીં રહે. અમેરિકન ડોલર અને ત્યાંનું ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ સમગ્ર દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થાનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે.
ચેતવણીને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે
જો ન્યૂયોર્ક અથવા વોશિંગ્ટનની બેન્કિંગ સિસ્ટમ ક્રેશ થાય તો ટોક્યોથી લઈને લંડન અને મુંબઈ સુધીના શેરબજારો ધડામથી તૂટી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ શકે છે. અને સમગ્ર દુનિયામાં ભયંકર આર્થિક મંદી છવાઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે પ્રોફેસર જિયાંગની આ ચેતવણીને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે. પ્રોફેસર જિયાંગની આ ચેતવણી બાદ અમેરિકાની સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પેન્ટાગોનમાં પણ હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે. અમેરિકાની સાઇબર સુરક્ષા એજન્સીઓ દિવસ-રાત પોતાના સર્વર્સ અને બેન્કિંગ ગ્રિડને વધુ મજબૂત બનાવવામાં લાગી ગઈ છે.
આ ચેતવણી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક મોટો એલાર્મ
જો કે સાઇબર વોરફેરની દુનિયામાં હુમલાખોરો હંમેશાં એક ડગલું આગળ રહે છે. હેકર્સને સિસ્ટમમાં ઘૂસવા માટે માત્ર એક નાની ખામી શોધવાની હોય છે જ્યારે સુરક્ષા એજન્સીઓએ દરેક સેકન્ડ સંપૂર્ણ સુરક્ષા જાળવી રાખવી પડે છે. જો એક વખત પણ ચૂક થઈ...તો તેનું પરિણામ ભયાનક હોઈ શકે છે. સ્પષ્ટ છે કે ટેક્નોલોજીના આ યુગમાં સુરક્ષાની આખી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. સ્ટીવન બાર્ટલેટના પોડકાસ્ટમાં પ્રોફેસર જિયાંગ દ્વારા આપવામાં આવેલી આ ચેતવણી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક મોટો એલાર્મ છે. જો અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશો સમયસર પોતાના ડિજિટલ અને ફાઇનાન્શિયલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સુરક્ષિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય...તો આગામી મોટો આતંકી હુમલો કોઈ વિસ્ફોટ સાથે નહીં...પરંતુ ફોનની સ્ક્રીન બ્લેક થવાની સાથે શરૂ થઈ શકે છે અને તેની અસર આખી દુનિયાને 200 વર્ષ પાછળ ધકેલી શકે છે.