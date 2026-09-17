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અમેરિકા પર 9/11થી પણ મોટો આતંકી હુમલો થશે?, એક હુમલાથી ઘૂંટણિયે આવી જશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ?

Professor Jiang Prediction : એક પણ મિસાઈલ છોડ્યા વિના કે એક પણ પરમાણું બોંમ્બ ફેક્યા વિના...દુનિયાની સૌથી મોટી મહાસત્તા અમેરિકા જો એક જ ઝટકામાં ઘૂંટણિએ આવી જાય તો શું થાય. ઈરાન યુદ્ધની એકદમ સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર દુનિયાના જાણીતા ભૂ-રાજકીય અને ફાયનાન્શિયલ એક્સપર્ટ પ્રોફેસર જિયાંગે આ વખતે અમેરિકાને લઈને એવી ભવિષ્યવાણી કરી છે, જેને લઈને વોશિંગ્ટનથી લઈને વોલ સ્ટ્રીટ સુધી ખળભળાટ મચી ગયો છે. પ્રોફેસર જિયાંગે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકા પર થનારો આગામી મોટો આતંકી હુમલો કોઈ ઈમારત કે સૈન્ય મથક પર નહીં, પરંતુ તેની ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમ પર થશે. જેના કારણે અચાનક આખો દેશ ઠપ થઈ શકે છે અને તેની અસર સમગ્ર દુનિયા પર પડી શકે છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 17, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:18 PM IST
અમેરિકા પર 9/11થી પણ મોટો આતંકી હુમલો થશે?, એક હુમલાથી ઘૂંટણિયે આવી જશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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