અમેરિકા ચીનનું થશે યુદ્ધ ? તાઇવાન તરફ ડ્રેગને 13 ફાઇટર જેટ અને 6 જહાજ મોકલ્યા, ચાલી રહી થે યુદ્ધની તૈયારી ?
America China War: તાઇવાનના રક્ષા મંત્રાલયે સોમવારે ખુલાસો કર્યો કે ચીની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA)ના 13 ફાઇટર જેટ અને છ નૌકાદળના જહાજોએ તાઇવાનની આસપાસ તેમની પ્રવૃત્તિઓ તીવ્ર બનાવી છે. આમાંથી આઠ વિમાનો તાઇવાન સ્ટ્રેટની મધ્ય રેખા પાર કરતા જોવા મળ્યા હતા.
America China War: ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધમાં હવે શાંતિના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સંપૂર્ણ યુદ્ધવિરામ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઇજિપ્તમાં શાંતિ પરિષદનું આયોજન કરી રહ્યા છે. તે જ સમયે, વિશ્વની બીજી બાજુ તણાવ ઉકળતા બિંદુએ પહોંચી રહ્યો છે. તાઇવાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે સોમવારે જણાવ્યું કે ચીની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA)ના 13 ફાઇટર જેટ અને છ નૌકાદળના જહાજોએ તાઇવાનની આસપાસ તેમની પ્રવૃત્તિઓ તીવ્ર બનાવી છે.
આમાંથી આઠ વિમાનો તાઇવાન સ્ટ્રેટની મધ્ય રેખા પાર કરીને તાઇવાનના ઉત્તરીય, દક્ષિણપશ્ચિમ અને દક્ષિણપૂર્વીય હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષેત્રો (ADIZ) માં ઘૂસણખોરી કરી હતી. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તાઇવાનની સૈન્યએ પરિસ્થિતિનું નજીકથી નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને તમામ જરૂરી પગલાં લીધા હતા.
તાઇવાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે શું કહ્યું?
તાઇવાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તાઇવાનની આસપાસ 13 ચીની વિમાન અને છ નૌકાદળના જહાજો જોવા મળ્યા હતા. આઠ વિમાનો અમારા ADIZમાં ઘૂસણખોરી કરી રહ્યા છે. અમારા દળો સતત દેખરેખ રાખી રહ્યા છે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. આ ઘટના તાઇવાન સામે ચીનની ચાલી રહેલી "લશ્કરી દબાણ યુક્તિઓ" નું એક નવું ઉદાહરણ છે. ચીન તાઇવાનને પોતાનો "વિશેષ વહીવટી ક્ષેત્ર" માને છે અને તેની આસપાસ હવાઈ અને દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે.
સતત બીજી રાત્રે ઘૂસણખોરી
નોંધનીય છે કે રવિવારે તાઇવાનમાં 16 ચીની વિમાનો, આઠ નૌકાદળના જહાજો અને એક સરકારી જહાજ તેની સરહદો નજીક આવી રહ્યા હોવાનો અહેવાલ હતો, જેમાં 13 વિમાનો ADIZ માં ઘૂસ્યા હતા. આ સતત બીજી રાત્રે ચીને હવાઈ ઘૂસણખોરી અને નૌકાદળના દબાણની તેની યુક્તિઓનું પુનરાવર્તન કર્યું.
શું ચીન ઘેરાબંધીનું કાવતરું ઘડી રહ્યું છે?
આ ઘટનાએ હવે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે કે શું ચીન ધીમે ધીમે તાઇવાનની આસપાસ લશ્કરી ઘેરાબંધીનું કાવતરું ઘડી રહ્યું છે. જો કે, વરિષ્ઠ તાઇવાન સંરક્ષણ નિષ્ણાતોએ આને "અવ્યવહારુ અને અશક્ય" ગણાવ્યું છે. તમકાંગ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર એલેક્ઝાન્ડર હુઆંગે કહ્યું કે ચીન ફક્ત "ચાર કે પાંચ સબમરીન" થી તાઇવાનને નાકાબંધી કરી શકતું નથી.
કાયમ માટે એક જગ્યાએ સ્થિર રહી શકતું નથી
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ વ્યૂહરચના વ્યૂહાત્મક રીતે બિનટકાઉ છે. પરમાણુ સંચાલિત સબમરીનની પણ પોતાની મર્યાદાઓ છે. ક્રૂને ખોરાક, આરામ અને રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર છે. કોઈપણ જહાજ કાયમ માટે એક જગ્યાએ સ્થિર રહી શકતું નથી.
હુઆંગે ચેતવણી આપી હતી કે જો ચીન આવું કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેને નોંધપાત્ર જોખમોનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે માત્ર નાકાબંધી જાળવી રાખવી જ નહીં પરંતુ સબમરીનને સુરક્ષિત રીતે પરત કરવી પણ એક મોટો પડકાર હશે. અન્ય દેશોની નૌકાદળો અવરોધો ઉભા કરી શકે છે.
