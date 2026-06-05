/Baba Vanga: શું બાબા વેંગાની ડરાવણી ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે? જો એમ થશે, તો દુનિયા પર આવશે એક મોટું સંકટ

Baba Vanga Predictions for 2026: આ વર્ષે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારે હવામાનની ઘટનાઓ અને કુદરતી આફતોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમાં અતિશય તાપમાન, જંગલમાં આગ, ગંભીર પૂર, પ્રશાંત મહાસાગરમાં ધરતીકંપ, અલ નીનોનું નિર્માણ અને બગડતી આર્થિક સ્થિતિનો સમાવેશ થાય છે. બાબા વેંગાએ પોતાની ભવિષ્યવાણીમાં સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે વર્ષ 2026માં લોકોને ઘણી ભયાનક કુદરતી આફતોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
બાબા વેંગાએ દાવો કર્યો હતો કે વર્ષ 2026 કુદરતી આફતનું વર્ષ હશે. આમાં ધરતીકંપ, જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવો, વધુ પડતો વરસાદ અને દુષ્કાળનો સમાવેશ થઈ શકે છે. જેના કારણે પર્યાવરણને ભારે નુકસાન થશે. વિશ્વમાં વધતી જતી આત્યંતિક હવામાન ઘટનાઓને જોઈને લોકો કહે છે કે, શું બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી છે?
કમોસમી વરસાદને કારણે નુકસાન
વિશ્વના ઘણા દેશો કમોસમી ભારે વરસાદનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભારતમાં તાજેતરના સમયમાં વાવાઝોડાને કારણે જાનમાલનું મોટું નુકસાન થયું છે. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાને કારણે સેંકડો લોકોના મોત થયા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે ઘણા રાજ્યોમાં વાવાઝોડુ અને વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આ સિવાય ચીનમાં તાજેતરમાં ભારે વરસાદને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
અલ નીનો વિશ્વ માટે ખતરો
સુપર અલ નીનોના કારણે વર્ષ 2026માં ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વને હવામાનની ખરાબીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે વર્ષ 2026માં 1877-78ની સ્થિતિ આવી શકે છે. તે સમયે વિશ્વએ સૌથી શક્તિશાળી અલ નીનો વિનાશ જોયો હતો. હવે આ વર્ષે પણ અલ નીનોનો ખતરો દુનિયાભરમાં મંડરાઈ રહ્યો છે. અલ નીનો ચોમાસાને અસર કરે છે, જેના કારણે વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં દુષ્કાળ પડે છે અને અન્યત્ર ભારે વરસાદ અને પૂર આવે છે.
આકરી ગરમીનો સામનો કરી રહી છે દુનિયા
ભારત અને યુરોપ સહિત વિશ્વના ઘણા દેશો આ દિવસોમાં આકરી ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. અલ નીનોની અસર પહેલેથી જ દેખાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ વખતે ચોમાસું સાત દિવસના વિલંબ સાથે ભારતમાં પહોંચશે.
યુરોપમાં લોકો આકરી ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને સ્પેન સહિત યુરોપના મોટા ભાગો હાલમાં ખતરનાક ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું કે આ માત્ર હવામાન પરિવર્તન નથી, પરંતુ માનવીય વાતાવરણમાં થતા પરિવર્તનનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. બ્રિટનમાં ગરમીએ લગભગ 100 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
શું છે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી?
બાબા વેંગાએ 2026 વિશે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી, જેમાં 2026માં કુદરતી આપત્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાબા વેંગાએ કહ્યું હતું કે વિશ્વને ગંભીર કુદરતી આફતોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેમાં પર્યાવરણીય કટોકટી, જળવાયુ પરિવર્તન, ભારે વરસાદ, દુષ્કાળ અને ભૂકંપના કારણે પૂરના ભય જેવા વિકાસ વિશે વાત કરવામાં આવી હતી. કમોસમી વરસાદ, કાળઝાળ ગરમી અને અલ નેનેના ખતરાને જોતા લોકો ભયભીત છે કે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે કે કેમ.