'પરમાણુ ડ્રોન...' ભારતનો પાડોશી દુશ્મન બનાવશે મહાવિનાશક હથિયાર! દુનિયામાં હડકંપ
Nuclear Drones: ચીને વિશાળકાય પાણીની અંદર ચાલનાર ડ્રોનોના વિકાસમાં પડકાર અને જોખમનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેથી હવે બેઇજિંગ પરમાણુ રિએક્ટરવાળા ડ્રોન બનાવી શકે છે.
Nuclear Drones: પહેલા યુક્રેન યુદ્ધ અને ઈરાન જંગમાં ડ્રોનના ઘાતક હુમલા સહન કરી રહેલી દુનિયા પર નવા મોટા ખતરાના વાદળો છવાયા છે. નવા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ચીનના આગામી પેઢીના મેગા-ડ્રોનમાં પરમાણુ રિએક્ટર લાગેલા હશે, ખાસ કરી અન્ડરવોટર ડ્રોનમાં. આવો જાણીએ બેઇજિંગ કેમ પરમાણુ ડ્રોન બનાવી રહ્યું છે.
કોણે કર્યો ખુલાસો
સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે હાર્બિન એન્જિનિયરિંગ વિશ્વવિદ્યાલયના ઈન્ટેલિજન્ટ્સ સિસ્ટમ સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં માનવરહિત સિસ્ટમના ડાયરેક્ટર યાન ઝોપિંગે ખુલાસો કર્યો છે. તેઓ ચીનના અગ્રણી સબમરીન નિષ્ણાંત છે.
ચીન કેમ બનાવી રહ્યું છે આ હથિયાર
પોતાના રિસર્ચ પત્રમાં યાને તે પણ કહ્યું કે પરમાણુ રિએક્ટર લાગેલા મેડા ડ્રોન એટલા માટે બનાવી રહ્યાં છે, જેથી તે મહિના સુધી પાણીની નીચે સરળતાથી કામ કરી શકે. તે વિશાળ હશે અને તેની ગતિ વધુ હશે.
મેગા ડ્રોનની તાકાત સમજો
પોતાના રિસર્ચમાં યાને તે પણ કહ્યું કે પરમાણુ રિએક્ટરની સાથે ડ્રોનમાં ક્વાન્ટમ અને ન્યૂટ્રિનો સંચાર તકનીક હશે. આ અદ્રશ્ય ડેટા સ્થાણાંતરણને સક્ષમ બનાવશે. ખુદ નિર્ણય લેવા માટે એઆઈ અને સ્પેક્ટ્રમ સેન્સર હશે. પરમાણુ જાઇરોસ્કોપ જેવી ઉન્નત નેવિગેશન તકનીક પણ હશે.
શું હોય છે પરમાણુ ડ્રોન
આ હથિયારની સૌથી ખતરનાક વિશેષતા તેની ચુપચાપ હુમલો કરવાની ક્ષમતા છે. તેનો અવાજ એટલો ઓછો હોય છે કે આધુનિક સોનાર સિસ્ટમ પણ તેને સમય રહેતા પકડી શકતી નથી. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ દેશને તેના આવવાનો અંદાજ લાગશે ત્યાં સુધી તે પોતાના લક્ષ્યની નીચે વિસ્ફોટ કરી ચૂક્યો હશે.
