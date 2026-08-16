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ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ત્રીજી વખત બનશે પ્રમુખ? 2028ની ચૂંટણી લડવાની અટકળો, જાણો સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શું આપ્યા સંકેત?

US President Election: અમેરિકામાં આગામી પ્રમુખ પદની ચૂંટણી 2028માં યોજાશે અને વર્તમાન પ્રમુખ ટ્રમ્પે ચૂંટણી અંગે મોટો સંકેત આપ્યો છે. તેમણે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ લખી છે, જેમાં તેમણે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની ત્રીજી પ્રમુખ પદની ચૂંટણી લડવાના સંકેત આપ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:22 AM IST
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ત્રીજી વખત બનશે પ્રમુખ? 2028ની ચૂંટણી લડવાની અટકળો, જાણો સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શું આપ્યા સંકેત?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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