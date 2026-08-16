/ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ત્રીજી વખત બનશે પ્રમુખ? 2028ની ચૂંટણી લડવાની અટકળો, જાણો સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શું આપ્યા સંકેત?

US President Election: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ત્રીજી વખત અમેરિકાના પ્રમુખ પદની ચૂંટણી લડી શકે છે અને તેઓ ત્રીજી વખત દેશના પ્રમુખ બની શકે છે. અમેરિકાના રાજકીય ગલિયારાઓમાં આવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી, જેને હવે ટ્રમ્પની એક ટ્રુથ સોશિયલ પોસ્ટે હવા આપી દીધી છે. જી હા, ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ લખીને પોલિટિકલ એક્સપર્ટ્સ અને વિરોધીઓના મનમાં સવાલો ઊભા કરી દીધા છે. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર ‘TRUMP 2028’ લખેલી કેપ પહેરેલો પોતાનો એક ફોટો અપલોડ કર્યો છે. જેની નીચે કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે આપણે જીતવા જઈ રહ્યા છીએ. આ પોસ્ટ જોઈને અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે ટ્રમ્પ ત્રીજી વખત પ્રમુખ બનશે.
પોતાના કાર્યકાળની સરખામણી બાઈડેનના શાસન સાથે કરી
જણાવી દઈએ કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર 2 પોસ્ટ કરી છે. એક પોસ્ટમાં 2 તસવીરો છે, જેમાંથી પહેલી તસવીરમાં જો બાઈડેન લખ્યું છે અને એક અમેરિકન નાગરિકને જેલના સળિયા પાછળ બતાવવામાં આવ્યો છે. બીજી તસવીરમાં પ્રમુખ ટ્રમ્પ લખ્યું છે અને નીચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે વિમાનની અંદર લોકો બતાવવામાં આવ્યા છે. વાસ્તવમાં, આ તસવીરો દ્વારા ટ્રમ્પ પોતાના અને બાઈડેનના કાર્યકાળની સરખામણી કરી રહ્યા છે. જો બાઈડેન પર નિશાન સાધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તસવીરો દ્વારા તેઓ સંદેશ આપી રહ્યા છે કે બાઈડેનના કાર્યકાળમાં અમેરિકન નાગરિક રશિયાની જેલમાં હતા, પરંતુ ટ્રમ્પના કાર્યકાળમાં તેમને પાછા લાવવામાં આવ્યા.
બીજી પોસ્ટમાં 2028ની ચૂંટણીને લઈને કેપ્શન લખ્યું
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બીજી પોસ્ટમાં પોતાની તસવીર અપલોડ કરી છે, જેમાં તેઓ કેપ પહેરેલા છે, જેના પર ‘TRUMP 2028’ લખ્યું છે. આ તસવીરને તેમણે કેપ્શન આપ્યું- વી આર વિનિંગ, આપણે જીતવા જઈ રહ્યા છીએ. બંને પોસ્ટ જોઈને જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રમુખ તરીકે ત્રીજા કાર્યકાળને લઈને અટકળો લાગી છે. જ્યારે અમેરિકી બંધારણના 22મા સુધારા મુજબ, એક વ્યક્તિ 2 વખત પ્રમુખ ચૂંટાઈ શકે છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2016 અને 2024માં પ્રમુખ ચૂંટાઈ ચૂક્યા છે તો બંધારણ અનુસાર તેઓ ત્રીજી વખત પ્રમુખ બની શકતા નથી. પરંતુ તેમની પોસ્ટ અને ઈરાદા કંઈક અલગ જ વાર્તા કહી રહ્યા છે, જાણે બંધારણ જ બદલાવાનું હોય.
જણાવી દઈએ કે પ્રમુખ ટ્રમ્પ પત્રકારોના સવાલના જવાબમાં પણ કહી ચૂક્યા છે કે તેઓ ‘ત્રીજો કાર્યકાળ’ પસંદ કરશે, પરંતુ આ અંગે અમેરિકાના બંધારણમાં કાયદો ખૂબ જ મજબૂત છે.