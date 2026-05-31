/શું માણસ 150 વર્ષ જીવશે? ડુક્કરના અંગો લગાવીને 150 વર્ષ જીવતા રહેશે પુતિન? તો ઈઝરાયેલે શોધ્યું ઉંમરલાયક કોષોને યુવાન કરતું પ્રોટીન

Anti-aging Technology : શું માણસ 150 વર્ષ જીવશે? જાણો રશિયાના $26 અરબના ન્યૂ હેલ્થ પ્રિઝર્વેશન ટેકનોલોજી પ્રોજેક્ટ અને ઈઝરાયેલના SIRT6 પ્રોટીન સંશોધન વિશે, જે માણસને 150 વર્ષ સુધી જીવાડી શકે છે
Reverse Aging Research : સદીઓથી માણસ અમરત્વની શોધ કરી રહ્યો છે, જેથી તે લાંબું જીવી શકે. આ માટે જડીબુટ્ટીથી લઈને બધુ જ અપનાવ્યું. પરંતું હવે ટેકનોલોજીથી મદદથી માણસોએ વૃદ્ધત્વ ઘટાડવાની દુનિયામા મોટી સફળતા હાંસિલ કરી છે. ઈઝરાયેલની યુનિવર્સિટીએ વૃદ્ધત્વી પ્રક્રિયાને ઉલટાવવાની દિશામાં મોટી સફળતા હાંસિલ કરી છે. ઈઝરાયેલની બાર-ઈલાન યુનિવર્સિટી, તેલ અવીવ યુનિવર્સિટી અને અમેરિકાની નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓન એજીંગના સંશોધકોએ વૃદ્ધ ઉંદરો પર કરેલા પ્રયોગમાં વૃદ્ધત્વને મ્હાત આપવાની દવા બનાવી લીધી છે. તો બીજી તરફ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વૃદ્ધત્વને રોકવા અને માણસની ઉંમરને 150 વર્ષ સુધી લઈ જવા માટે 26 અરબ ડોલરનો ન્યૂ હેલ્થ પ્રિઝર્વેશન ટેકનોલોજી પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. જીન થેરેપી, ક્રાયોથેરેપી અને મિની પગ ઓર્ગેન ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું આ સિક્રેટ શુ છે, જેનાથી માણસ 120 વર્ષ સુધી જીવી શકશે, જાણો રશિયન મિશનનું સત્ય.
તો હવે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનો પ્લાન જાણીએ...
શિકાર કરવું, ઘોડેસવારી, બરફના પાણીમાં તરવુ, આઈસ હોકી રમવી... રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન હંમેશા આવી બાબતોથી પોતાને મહાશક્તિશાળી અને ઉર્જાવાન બતાવે છે. પરંતું શું તમને ખબર છે કે, તેઓ 70 થી વર્ષના થઈ ગયા છે. મોતને મ્હાત આપીને હંમેશા સત્તા પર કાયમ રહેવા માટે તેઓ એક ગુપ્ત મિશન પર છે. એક સનસનીખેજ રિપોર્ટ કહે છે કે, પુતિન રશિયામાં એક વિશાળ અને સિક્રેટ એન્ટી-એજિંગ પ્રોજેક્ટમાં અંદાજે 26 અરબ ડોલરનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરી ચૂ્કયા છે. જે તેમને 150 વર્ષ સુધી જીવાડશે. શું છે આ સિક્રેટ મિશન જુઓ અહેવાલ.
આ પ્રોજેક્ટનું નામ ન્યૂ હેલ્થ પ્રિઝર્વેશન ટેકનોલોજી છે. જે અંતર્ગત વૈજ્ઞાનિક માણસોની ઉંમરને 120 વર્ષ સુધી ખેંચી લાવવા અને વૃદ્ધત્વને રિવર્સમાં લઈ જવાની ટેકનિક પર કામ કરી રહી છે. જે એક સાયન્સ ફિક્શન જેવું લાગે છે.
આ અવિશ્વસનીય પ્રોજેક્ટની કહાની ત્યારે સત્ય સાબિત થઈ જ્યારે બીજિંગમાં એક સૈન્ય પરેડ દરમિયાન વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની વચ્ચે એક ગુપ્ત વાતચીત થઈ હતી. જેમાં એક કિસ્સો હોટ માઈટ પર રેકોર્ડ થઈ ગયો હતો. વોલ સ્ટ્રીટ જનરલના અનુસાર, વ્લાદિમીર પુતિન શી જિનપિંગને એવું કહેતા સાંભળવા મળ્યા કે, માણસ હવે બહુ જલ્દી પોતાના ખરાબ અંગોને નવા અંગ સાથે રિપ્લેસ કરીને અમરતા હાંસિલ કરી શકે છે.
અરબોપતિ રૂપિયા ઈન્વેસ્ટ કરી રહ્યાં છે
તે સમયે આ વાતને બે વૈશ્વિક નેતાઓની વચ્ચે સામાન્ય વાતચીત માનવામાં આવી હતી. પરંતું હવે રશિયાના અધિકારીક બજેટ અને સરકારી ફાઈલ પરથી સત્ય સામે આવ્યું કે, પુતિન વાસ્તવમાં આ સપનાને સાકાર કરવા માટે અરબો રૂપિયા પાણીની જેમ વહાવી રહ્યાં છે. રસપ્રદ બાબત એ છે કે, વ્લાદિમીર પુતિન એકલા નથી, સિલિકોન વેલીના જેફ બેજોસ અને સેમ ઓલ્ટમેન જેવા અરબપતિ પણ આ પ્રકારના રિસર્ચમાં પાણીની જેમ રૂપિયા નાંખી રહ્યાં છે.
માણસના શરીરમાં ડુક્કરના અંગો
વિચારમાં વિચિત્ર લાગે, પરંતું વ્લાદિમીર પુતિનનો સૌથી ચોંકાવનારો પ્રોજેક્ટ છે. જેનોટ્રાન્સપ્લાન્ટેસન. જેમાં વૈજ્ઞાનિક જિનેટિકલી મોડિફાઈડ એટલે કે લેબમાં બદલવામાં આવેલા મિની પિગ્સ (નાનું ડુક્કર0 ના શરીરના અંગો માણસના શરીરમાં વિકસિત કરી રહ્યાં છે. તેનો હેતુ એવો છે કે, કોઈ પણ વૃદ્ધ વ્યક્તિનું દિલ, કિડની કે લીવર ખરાબ થઈ જાય તો ડુક્કરના અંગો કાઢીને માણસના અંગોમાં ફિટ કરી દેવું.
ઈઝરાયેલના વૈજ્ઞાનિકોએ શું કર્યું...
નેચર કોમ્યુનિકેનના જનરલમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, પ્રોફેસર હેઈમ કોહનની ટીમ દ્વારા SIRT6 નામના પ્રોટીન શોધી કઢાયું છે. જેમાં દીર્ઘાયુષ્ય આપતું પ્રોટીન છે. જે માનવ શરીરમાં ડીએનએ રિપેર કરવાનું અને પાચનની પ્રોસેસને નિયંત્રિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ઉંદરોના લિવરમાં SIRT6 પ્રોટીનનું સ્તર ટેકનોલોજીની મદદથી વધારવામાં આવ્યું. જેથી ઉંમરલાયક કોષોએ ફરીથી યુવાન કોષો જેવા લક્ષણો ધારણ કરવાનું શરૂ કર્યું. જે કોષો ઉંમરને કારણે મૃતપાય બની ગયા હતા, તે ફરીથી એક્ટિવ થયા અને શરીરમાં યુવાની જેવી જૈવિક પ્રક્રિયાઓ પુનઃસ્થાપિત થઈ.