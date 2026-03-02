Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

હવે પાકિસ્તાન પર મિસાઇલથી કરશે હુમલો ? પાડોશી દેશ પર કેમ ગુસ્સે છે ઈરાન, જાણો

Iran Pakistan Relation: ઇઝરાયલ-અમેરિકા સંઘર્ષ વચ્ચે ઇરાન પાકિસ્તાનથી ગુસ્સે ભરાયું છે. ઇરાને પાકિસ્તાન પર આરોપ લગાવ્યો છે. આનાથી આગામી દિવસોમાં પાકિસ્તાનનો ગુસ્સો વધી શકે છે. પાકિસ્તાન પણ ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે, જ્યારે થોડા સમયથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:39 PM IST
  • ઇઝરાયલ-અમેરિકા સંઘર્ષ વચ્ચે ઇરાન પાકિસ્તાનથી ગુસ્સે ભરાયું છે. 
  • પાકિસ્તાન પણ ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે 
  • જ્યારે થોડા સમયથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. 

Iran Pakistan Relation: ઇરાન કોઈને પણ છોડવાના મૂડમાં નથી. ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અનેક યુએસ એરબેઝને નિશાન બનાવ્યા પછી, તેણે હવે પાકિસ્તાન પર નજર બનાવી છે. ઇરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ (IRGC)એ આરોપ લગાવ્યો છે કે પાકિસ્તાન અમેરિકાને તેના એરબેઝનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનને ટૂંક સમયમાં આની કિંમત ચૂકવવી પડશે અને તે હવે તેની મિસાઇલોથી બચી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે આગામી દિવસોમાં પાકિસ્તાન પણ ઇરાની મિસાઇલો દ્વારા નિશાન બનાવી શકાય છે.

ઇરાન કોઈને પણ છોડવાના મૂડમાં નથી

ખરેખર, ઇરાન મધ્ય પૂર્વમાં તમામ યુએસ એરબેઝ અને સાથી દેશોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે યુએઈ, કુવૈત, બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા, કતર, ઓમાન અને અન્ય દેશો પર હુમલો કર્યો છે. આનાથી આ દેશોમાં જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. 

સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીના મૃત્યુ પછી, ઈરાન સંપૂર્ણ યુદ્ધના મૂડમાં છે અને કોઈપણ અમેરિકન સાથીને છોડી દેવાની સ્થિતિમાં નથી. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાન પર પણ ટૂંક સમયમાં હુમલા શક્ય છે, કારણ કે યુએસ વિમાન ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

પરમાણુ સુવિધા પર હુમલો?

બીજી બાજુ, આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સીમાં ઈરાનના રાજદૂતે સોમવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના દેશમાં નાતાન્ઝ સંવર્ધન સુવિધાને યુએસ અને ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. આ યુએન પરમાણુ નિરીક્ષક વડા રાફેલ ગ્રોસીના દાવાથી વિરોધાભાસી છે કે એજન્સી પાસે હજુ સુધી કોઈ સંકેત નથી કે ઈરાનમાં પરમાણુ સુવિધાને નિશાન બનાવવામાં આવી છે.

નાતાન્ઝ સાઇટ હેડલાઇન્સ કેમ બની?

રેઝા નજાફીએ વિયેનામાં IAEA મુખ્યાલયમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, તેઓએ રવિવારે ઈરાનના શાંતિપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત પરમાણુ સુવિધા પર ફરીથી હુમલો કર્યો. તેમનો દાવો કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવવા માંગે છે તે ફક્ત એક સ્પષ્ટ જૂઠાણું છે. રશિયાના ઇશારે વિયેનામાં ગવર્નર્સ બોર્ડનું ખાસ સત્ર યોજાઈ રહ્યું છે. 

જ્યારે એક પત્રકારે પૂછ્યું કે તે કયા પરમાણુ સુવિધાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે, ત્યારે નજાફીએ જવાબ આપ્યો કે નાતાન્ઝ. રાજધાનીથી લગભગ 220 કિલોમીટર (135 માઇલ) દક્ષિણમાં આવેલા નાતાન્ઝ સાઇટ, જમીન ઉપર અને ભૂગર્ભ પ્રયોગશાળાઓનું મિશ્રણ છે જ્યાં ઈરાનના મોટાભાગના યુરેનિયમ રાખવામાં આવ્યા હતા. યુદ્ધ પહેલા, IAEAએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાને સંવર્ધન માટે ત્યાં અદ્યતન સેન્ટ્રીફ્યુજનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ગયા જૂનમાં જ્યારે સમગ્ર સંકુલ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્યારે કેટલીક સામગ્રી હાજર હોવાનું માનવામાં આવે છે.

