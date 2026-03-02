Prev
નોસ્ટ્રાડેમસની 2026ની ભવિષ્યવાણી પડશે સાચી ? શું પરમાણુ યુદ્ધ અને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ જઈ રહી છે દુનિયા, જાણો

Nostradamus 2026 Predictions: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ સમાચારમાં છે. શું આ સંઘર્ષ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ ઈશારો કરે છે કે પરમાણુ હુમલા તરફ? નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે સંપૂર્ણ સત્ય વિશે જાણો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:03 PM IST
  • અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ સમાચારમાં છે. 
  • શું આ સંઘર્ષ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ ઈશારો કરે છે કે પરમાણુ હુમલા તરફ?
  • નોસ્ટ્રાડેમસે પહેલાથી જ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ અને પરમાણુ હુમલાનો સંકેત આપ્યો હતો.

નોસ્ટ્રાડેમસની 2026ની ભવિષ્યવાણી પડશે સાચી ? શું પરમાણુ યુદ્ધ અને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ જઈ રહી છે દુનિયા, જાણો

Nostradamus 2026 Predictions: દુનિયા ફરી એકવાર મોટા યુદ્ધના ભયથી ઘેરાયેલી છે. અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. આ દરમિયાન, 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ વેબસાઇટ્સ પર ચર્ચામાં છે. 

યુદ્ધ ક્યા સુધી ચાલશે ?

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નોસ્ટ્રાડેમસે પહેલાથી જ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ અને પરમાણુ હુમલાનો સંકેત આપ્યો હતો. ઇઝરાયલ, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષની અસર ફક્ત આ દેશો સુધી મર્યાદિત નથી. લેબનોન, સીરિયા અને ઇરાક જેવા દેશો પણ આ તણાવથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. આ સંઘર્ષ ક્યાં જશે તે જોવા માટે આખી દુનિયા જોઈ રહી છે.

નોસ્ટ્રાડેમસે શું કહ્યું?

હકીકતમાં, નોસ્ટ્રાડેમસ એક ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તા હતા જેમણે 16મી સદીમાં ઘણી રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. તેમના પુસ્તક "લેસ પ્રોફેટીઝ" માં ચાર પંક્તિઓ છે જેને સમજવા મુશ્કેલ છે. કેટલાક શ્લોકો મહાન યુદ્ધ, "આગ દ્વારા વિનાશ" અને "વિશ્વભરમાં અશાંતિ" જેવા શબ્દો ધરાવે છે. 

આ લખાણ હાલની પરિસ્થિતિઓ સાથે જોડાયેલા છે, જેના કારણે એવી અટકળો થઈ રહી છે કે 2026માં એક મોટું યુદ્ધ અથવા પરમાણુ હુમલો થઈ શકે છે. સત્ય એ છે કે, નોસ્ટ્રાડેમસે અણુ બોમ્બ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અથવા ઈરાનનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ ખૂબ જ અસ્પષ્ટ છે, અને દરેક યુગમાં લોકો તેમને તેમના સમયની ઘટનાઓ સાથે જોડે છે.

શું પરમાણું બોમ્બની ભવિષ્યવાણી સાચી છે?

એક્સપર્ટ માને છે કે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓને વર્તમાન રાજકારણ સાથે સીધી રીતે જોડવી ખોટી છે. આ મોટાભાગે અનુમાન અને અર્થઘટન પર આધારિત છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ ચોક્કસપણે ગંભીર છે, પરંતુ એવું કહેવું અકાળ ગણાશે કે વિશ્વ યુદ્ધ અનિવાર્ય છે. 

મુખ્ય દેશો રાજદ્વારી દ્વારા પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અનેક વૈશ્વિક સંગઠનો તણાવ ઓછો કરવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છે. જો કે પરિસ્થિતિ બગડવાથી નોંધપાત્ર વૈશ્વિક નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ પરમાણુ યુદ્ધ અથવા વિશ્વ યુદ્ધની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

