શું તેલના ભાવ આવશે 15 ટકાનો ઘટાડો? યુદ્ધવિરામથી નવી આશા, ભારતમાં ઘટશે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ

Oil Prices Fall: ગાઝાના પુનર્નિર્માણ માટે 50 અબજ ડોલરનું ભંડોળ અલગ રાખવામાં આવ્યું છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 20 અબજ ડોલર અને યુરોપિયન યુનિયન 15 અબજ ડોલરનું યોગદાન આપશે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ તેમના બીજા કાર્યકાળનો સૌથી મોટો વિદેશ નીતિ વિજય છે. મધ્ય પૂર્વમાં હવે શાંતિનો યુગ શરૂ થઈ રહ્યો છે.
 

Oil Prices Fall: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ મંગળવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક ઐતિહાસિક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ કરાર ગાઝા પટ્ટીમાં ચાલી રહેલા હિંસક સંઘર્ષમાં તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામની ઘોષણા કરે છે.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ કરાર ટ્રમ્પના "મધ્ય પૂર્વને ફરીથી મહાન બનાવો" પહેલનો એક ભાગ છે. આ કરારથી હમાસ અને ઇઝરાયલી સૈન્ય વચ્ચે 18 મહિનાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધનો અંત આવશે તેવી અપેક્ષા છે. અર્થશાસ્ત્રીઓનો અંદાજ છે કે આ કરારથી વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં 10થી 15% ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે લાલ સમુદ્રમાં શિપિંગ હવે વધુ સુરક્ષિત બનશે.

ગાઝાના પુનર્નિર્માણ માટે 50 અબજ ડોલરનું યોગદાન

અહેવાલો અનુસાર, આ કરાર ગાઝાના પુનર્નિર્માણ માટે 50 અબજ ડોલરનું ભંડોળ પૂરું પાડે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ પુનર્નિર્માણ માટે અમેરિકા 20 અબજ ડોલર અને યુરોપિયન યુનિયન 15 અબજ ડોલરનું યોગદાન આપશે. કરાર બાદ, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આ મારા બીજા કાર્યકાળની સૌથી મોટી વિદેશ નીતિની જીત છે. મધ્ય પૂર્વમાં હવે શાંતિનો યુગ શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ કરાર માત્ર પ્રાદેશિક જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે પણ મોટો ફેરફાર લાવશે.

ઈરાન અને હિઝબુલ્લાહ જેવા જૂથોએ યુદ્ધવિરામ સામે ચેતવણી

આ કરાર યુરોપ અને એશિયાના અર્થતંત્રોને મજબૂત બનાવશે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ તેને શાંતિની નવી સવાર ગણાવી છે. જોકે, ઈરાન અને હિઝબુલ્લાહ જેવા જૂથોએ ચેતવણી આપી છે કે યુદ્ધવિરામ કામચલાઉ હોઈ શકે છે. વધુમાં, વૈશ્વિક બજારો પર તેની અસર અંગે, ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 2% વધીને બંધ થયો.

ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે

ભારતીય દ્રષ્ટિકોણથી, આ કરાર રાહતનો શ્વાસ લે છે. ભારત, જે તેના 80% ક્રૂડ ઓઇલનો મધ્ય પૂર્વમાંથી આયાત કરે છે, હવે સ્થિર ઉર્જા સુરક્ષાનો આનંદ માણશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો ફુગાવાને કાબુમાં લેશે, જેનાથી સામાન્ય માણસને રાહત મળશે. 

વધુમાં, ભારતના 4 મિલિયનથી વધુ સ્થળાંતરિત કામદારો, ખાસ કરીને ગલ્ફ દેશોમાં, સુરક્ષિત વાતાવરણ મેળવશે. વધુમાં, ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ રાજદ્વારી રીતે મજબૂત બનશે, કારણ કે ઇઝરાયલ સાથેના તેના સંરક્ષણ સોદા વધશે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

