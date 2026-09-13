/PM મોદી અને શી જિનપિંગ રોકશે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ? BRICS સમિટમાં પુતિનને મળી મોટી ઓફર, જાણો

Russia Ukraine War: દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા બ્રિક્સ સમિટ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. રવિવારે રશિયાએ દાવો કર્યો હતો કે ભારત અને ચીન બંનેએ યુક્રેન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે મદદની ઓફર કરી છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની આ પહેલનું સ્વાગત કર્યું છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
પેસ્કોવે કહ્યું કે, તેમની બેઠકોમાં, પીએમ મોદી અને શી જિનપિંગે યુક્રેન કટોકટીના ઉકેલમાં મજબૂત રસ દર્શાવ્યો હતો. બંને નેતાઓએ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે વાતચીત અને રાજદ્વારી સહાયની ઓફર કરી હતી, જેનો રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કર્યો હતો. આ ઓફર એવા સમયે આવી છે, જ્યારે વિશ્વ સંઘર્ષને રોકવા માટે શાંતિ પ્રયાસો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. તાજેતરના દિવસોમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે શાંતિ કરાર કરવાના પ્રયાસોમાં એક્ટિવ રીતે રોકાયેલા છે.
બે અઠવાડિયામાં બીજી વખત મોદી અને પુતિન સામસામે
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. બંને નેતાઓ અગાઉ 31 ઓગસ્ટના રોજ બિશ્કેકમાં SCO સમિટ દરમિયાન મળ્યા હતા, જે બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં બંને વિશ્વ નેતાઓ વચ્ચે બીજી સીધી મુલાકાત હતી.
PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર શું લખ્યું?
મીટિંગ પછી, PM મોદીએ X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે બિશ્કેકના બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને મળીને તેમને આનંદ થયો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચર્ચાઓ બંને દેશો વચ્ચે વેપાર વધારવા, આર્થિક સહયોગ કાર્યક્રમ 2030 અમલમાં મૂકવા અને માળખાગત સુવિધાઓ, ઉર્જા, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ અને સંસ્કૃતિ જેવા ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતી. PMએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતના બ્રિક્સ પ્રમુખપદનો હેતુ સમગ્ર વિશ્વની સુખાકારી અને પ્રગતિને આગળ વધારવાનો છે.
પશ્ચિમ એશિયા અને કાળા સમુદ્રના સંકટ પર પણ ચર્ચા થઈ
ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પીએમ મોદી અને પુતિને અનેક મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી. આ વાટાઘાટો ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) અને કાળા સમુદ્રની પરિસ્થિતિ પર કેન્દ્રિત હતી. આ પ્રદેશોમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને સંઘર્ષો વૈશ્વિક દરિયાઈ વેપાર પર પ્રતિકૂળ અસર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ભારતીય નાવિકોની સલામતી અંગે ચિંતા વધી રહી છે.
સંવાદ અને રાજદ્વારી એકમાત્ર રસ્તો
મીટિંગ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના લાંબા સમયથી ચાલતા અને સ્પષ્ટ વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ યુદ્ધ અથવા વિવાદ ફક્ત વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા જ ઉકેલી શકાય છે. પીએમ મોદીએ ખાતરી આપી હતી કે ભારત વિશ્વમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના કોઈપણ ગંભીર પ્રયાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ કરવા તૈયાર છે.
યુક્રેન યુદ્ધ શું છે અને તે શા માટે શરૂ થયું?
આ સંઘર્ષ સીધો રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે છે. વિવાદનું મુખ્ય કારણ યુક્રેનની નાટો (અમેરિકન અને યુરોપિયન લશ્કરી સંગઠન)માં જોડાવાની ઇચ્છા હતી. રશિયાને ડર હતો કે જો યુક્રેન નાટોમાં જોડાશે, તો યુએસ અને પશ્ચિમી દળો તેની સરહદો સુધી પહોંચી જશે, જે તેની સુરક્ષા માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરશે.
આનાથી રશિયાએ 24 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ યુક્રેન પર આક્રમણ કર્યું, અને ત્યારથી ભયંકર યુદ્ધ શરૂ થયું છે. આ યુદ્ધમાં બંને પક્ષોના સૈનિકો અને નાગરિકો સહિત 300,000થી 400,000થી વધુ લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. જો આપણે ઘાયલો અને ગુમ થયેલા લોકોને સામેલ કરીએ, તો આ આંકડો 1.5થી 20 લાખની નજીક પહોંચે છે. વધુમાં, લાખો લોકો પોતાના ઘર છોડીને ભાગી ગયા છે.
શાંતિ કેમ નિષ્ફળ રહી છે?
છેલ્લા ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલ આ લશ્કરી સંઘર્ષ હજુ પણ કેમ વણઉકેલાયેલો છે? આનું મુખ્ય કારણ બંને દેશો દ્વારા લાદવામાં આવેલી શરતો છે, જેને કોઈ પણ પક્ષ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. રશિયા માંગ કરે છે કે યુક્રેનના જે વિસ્તારો પર તેણે કબજો કર્યો છે (જેમ કે ડોનબાસ અને ક્રિમીઆ) તેને કાયમી ધોરણે રશિયાના ભાગ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે, અને યુક્રેન ક્યારેય નાટોમાં જોડાવાની લેખિત પ્રતિબદ્ધતા ન કરે. બીજી બાજુ, યુક્રેન તેના પ્રદેશનો એક ઇંચ પણ છોડવા તૈયાર નથી અને તેની ભાવિ સુરક્ષા માટે નાટો અથવા પશ્ચિમી દેશો તરફથી મજબૂત ગેરંટીનો આગ્રહ રાખે છે. બંને પક્ષોની આ હઠીલાપણું સમાધાનને અટકાવી રહ્યું છે.