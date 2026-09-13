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PM મોદી અને શી જિનપિંગ રોકશે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ? BRICS સમિટમાં પુતિનને મળી મોટી ઓફર, જાણો

Russia Ukraine War: રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને બંધ કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે સહાય અને વાતચીતની ઓફર કરી છે. રશિયા દ્વારા આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:39 PM IST
PM મોદી અને શી જિનપિંગ રોકશે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ? BRICS સમિટમાં પુતિનને મળી મોટી ઓફર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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