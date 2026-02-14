Bangladesh: તારિક રહેમાનની તાજપોશીનું આમંત્રણ આપવાની થઈ રહી છે તૈયારી! શું PM મોદી જશે બાંગ્લાદેશ?
જ્યારથી બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાની સરકાર ઉથલી પડી ત્યારથી તેના ભારત સાથેના સંબંધો તણાવભર્યા બની ગયા હતા. પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે બીએનપીની નવી સરકાર સાથે ભારતના સંબંધોમાં નવો ગરમાવો આવી શકે છે. ત્યારે એવી પણ ચર્ચા છે કે શું પીએમ મોદી તારિક રહેમાનની શપથવિધિમાં બાંગ્લાદેશ જશે?
- બીએનપીના વરિષ્ઠ નેતા હુમાયુ કબીરે કહ્યું કે પાર્ટી યોજના ઘડી રહી છે.
- કબીરે કહ્યું- નવી સરકારની વિદેશ નીતિમાં પાડોશીઓને ખાસ જગ્યા અપાશે.
- કે સમય ઓછો છે પરંતુ આમંત્રણ મોકલવાની તૈયારી છે- હુમાયુ કબીર
બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)એ ભારે બહુમતી આ વખતે સંસદીય ચૂંટણીમાં જીત મેળવી છે. બહુમત મળ્યા બાદ તારિક રહેમાન દેશના આગામી પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લેવા માટે તૈયાર છે. આ ઐતિહાસિક અવસરે બીએનપીએ ભારત સાથેના સંબંધોમાં એક નવી શરૂઆતનો સંકેત પણ આપ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે શેખ હસીનાની અવામી લીગ સરકાર પડ્યા બાદ બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી હતી જે ભારત માટે મોટો પડકાર પણ બની હતી. ત્યારે એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે શાનદાર જીત મેળવનારી બીએનપી તારિક રહેમાનના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદીને આમંત્રિત કરી શકે છે.
પીએમ મોદીને આમંત્રણ!
બીએનપીના એક વરિષ્ઠ નેતા હુમાયુ કબીરે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે પાર્ટી તારિક રહેમાનના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદીને બોલાવવાની યોજના પણ ઘડી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ક્ષેત્ર તેમના માટે ખુબ મહત્વનો છે. નવી સરકારની વિદેશ નીતિમાં પાડોશી દેશોને ખાસ જગ્યા અપાશે. કબીરે વધુમાં એમ પણ કહ્યું કે સમય ઓછો છે પરંતુ આમંત્રણ મોકલવાની તૈયારી છે. તેમણે તેને એક સદભાવના પગલું ગણાવ્યું. તેમનું કહેવું હતું કે જ્યારે કોઈને બોલાવવામાં આવે તો એવી આશા હોય છે કે તેઓ સમારોહમાં સામેલ થાય.
હુમાયુ કબીરે વધુમાં કહ્યું કે તારિક રહેમાનના નેતૃત્વવાળી નવી સરકાર સંતુલિત અને સહયોગવાળી નીતિ અપનાવશે. દક્ષિણ એશિયા માટે એક નવી રાજનીતિક સોચ તૈયાર થઈ શકે છે. તેમણે સાર્ક અને બિમ્સટેક જેવા મંચોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તેનો સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તેમનું માનવું છે કે આ મંચો દ્વારા ક્ષેત્રીય સહયોગને આગળ વધારી શકાય છે.
આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારતે એ સમજવું પડશે કે આજના બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીના અને અવામી લીગનું અસ્તિત્વ રહ્યું નથી. બીએનપીએ ભારતને એવી પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ શેખ હસીના જેવા આતંકવાદી ને પતોાની જમીન પર શરણ ન આપે. જેમણે બાંગ્લાદેશને અસ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હુમાયુ કબીરના જણાવ્યાં મુજબ જો ભારત પાડોશી પ્રથમ નીતિ હેઠળ સન્માનજનક વ્યવહાર કરશે તો બંને દેશો વિકાસના નવા આયામ સ્પર્શી શકે છે.
પીએમ મોદીએ કરી હતી ફોન પર વાત
અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદીએ બાંગ્લાદેશના ચૂંટણી પરિણામો બાદ 13 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ તારિક રહેમાન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી અને શાનદાર જીત બદલ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. વાતચીત ખુબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ રહી. જેમાં પીએમ મોદીએ એક લોકતાંત્રિક અને સમાવેશી બાંગ્લાદેશ પ્રત્યે ભારતના સમર્થનને દોહરાવ્યું. પીએમ મોદીએ તારિક રહેમાનને પણ પોતાની સુવિધા અનુસાર ભારત આવવાનું નિમંત્રણ આપ્યું છે.
બીએનપીની ઝળહળતી જીત
આ વખતે યોજાયેલી સંસદીય ચૂંટણીમાં બીએનપીને 209 સીટ મળી છે. જ્યારે એનસીપીને 6, ઈસ્લામી આંદોલનને 1, જાતિય પાર્ટી (બીજેપી)ને 1, જમાતને 68 સીટ, ખિલાફત મજલિસને 2 સીટ , ગોનો ઓધિકાર પરિષદને 1 અને ગનોસમહતી આંદોલનને 1 સીટ મળી છે. બાંગ્લાદેશની કુલ 350માંથી 299 સીટો માટે મતદાન થયું હતું. એક સીટ પર ઉમેદવારના નિધનના કારણે મતદાન પાછળથી થશે. જ્યારે 50 સીટો મહિલાઓ માટે આરક્ષિત હોય છે.
