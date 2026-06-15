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શું પુતિન બનશે અમર? વૃદ્ધાવસ્થા રોકવા માટે તૈયાર કર્યો 2.53 લાખ કરોડ રૂપિયાનો સીક્રેટ પ્રોજેક્ટ!

Putin Project Immortal: રશિયામાં જીવિત ટિશ્યૂનું 3D-પ્રિન્ટિંગ, નાના ડૂક્કરોના શરીરમાં મનુષ્યોના અંગ ઉગાડવા જેવા પ્રયોગો કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:53 PM IST
શું પુતિન બનશે અમર? વૃદ્ધાવસ્થા રોકવા માટે તૈયાર કર્યો 2.53 લાખ કરોડ રૂપિયાનો સીક્રેટ પ્રોજેક્ટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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શું પુતિન બનશે અમર? વૃદ્ધાવસ્થા રોકવા માટે તૈયાર કર્યો 2.53 લાખ કરોડનો પ્લાન
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