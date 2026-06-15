/શું પુતિન બનશે અમર? વૃદ્ધાવસ્થા રોકવા માટે તૈયાર કર્યો 2.53 લાખ કરોડ રૂપિયાનો સીક્રેટ પ્રોજેક્ટ!

Putin Project Immortal: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની છબી ભલે દુનિયામાં એક શક્તિશાળી અને મજબૂત વ્યક્તિની હોય, પરંતુ તેમની ઉંમર 73 વર્ષ થઈ ગઈ છે. બ્રિટનના એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પુતિનના મનમાં વૃદ્ધાવસ્થાનો ડર છે અને વધતી ઉંમરને રોકવા માટે એક પ્રોજેક્ટ પર ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે.
બીમારીઓનો ડર
ડેલી મેલના રિપોર્ટ પ્રમાણે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન પુતિન લાંબા ટેબલના બીજા છેડે બેસે છે. મળનારને ડિસઇન્ફેક્શન ટનલમાંથી પસાર થવું પડે છે અને તેના પર જંતુનાશક છાંટવામાં આવે છે. તેનાથી લાગે છે કે પુતિન બીમારીઓથી ડરે છે.
શું છે અબજો ડોલરનો પ્રોજેક્ટ
રિપોર્ટ પ્રમાણે પુતિન 20 અબજ પાઉન્ડના પ્રોજેક્ટ પર રશિયાના વૈજ્ઞાનિકોને રિસર્ચ પર લગાવ્યા છે. તેમાં જીવિત ટિશ્યુનું 3D પ્રિન્ટિંગ, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે નાના ડુક્કરના શરીરમાં મનુષ્યના અંગ ઉગાડવા જેવા પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. એપ્રિલમાં ક્રેમલિને ખુલાસો કર્યો કે ઘણા વૈજ્ઞાનિક 'નવી આરોગ્ય સુરક્ષા તકનીકો' ના હિસ્સાના રૂપમાં સેલુલર ઉંમર વધારવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરવાના ઉદ્દેશ્યથી એક જીન-થેરેપી ઉપચાર તૈયાર કરી રહ્યાં છે.
શું છે પુતિનની ક્રાયોથેરેપી ચેમ્બર
દાવો છે કે પુતિન નિયમિત રૂપથી ખુબ ઠંડા ક્રાયોથેરેપી ચેમ્બરમાં સ્નાન કરે છે. આ એક પ્રકારનો આરામ છે જ્યાં શરીર -112.2°C જેટલા નીચા તાપમાનમાં રહે છે.
યુદ્ધમાં મરી રહ્યાં છે રશિયાના લોકો
આ પ્રયોગ રશિયામાં ત્યારે થઈ રહ્યો છે, જ્યારે દેશની વસ્તી ઘટી રહી છે. જન્મદર છેલ્લા 200 વર્ષમાં સૌથી નીચલા સ્તર પર છે અને યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામનારની સંખ્યા 5 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
ગુપ્ત છે રશિયાના પ્રયોગ
અર્થવ્યવસ્થા મંદી તરફ વધવા છતાં, રશિયાની સરકાર વૃદ્ધાવસ્થા રોકનાર તકનીકોમાં અબજો રૂપિયા ખર્ચ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. પરંતુ રિસર્ચની ક્યારેક પીયર-રિવ્યૂ (નિષ્ણાંતો દ્વારા સમીક્ષા) થાય છે કે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય જર્નલ્સમાં પુષ્ટિ થાય છે.