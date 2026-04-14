જો ભારત પાકિસ્તાન પર હુમલો કરે તો શું સાઉદી અરેબિયા મોકલશે સેના? ડીલના દસ્તાવેજો લીક, મોટો ખુલાસો

Prev
Next
Saudi Arabia Pakistan Defense Pact: ડ્રોપ સાઇટ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, ઇસ્લામાબાદનો મુખ્ય વ્યૂહાત્મક હરીફ ભારત છે, જેના રિયાધ સાથે ઊંડા રાજકીય અને આર્થિક સંબંધો છે. વધુમાં, પાકિસ્તાન હાલમાં અફઘાનિસ્તાન સાથે ભીષણ સરહદપાર યુદ્ધમાં રોકાયેલું છે, જેના માટે સાઉદી અરેબિયાએ કોઈ લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:31 PM IST
Trending Photos

Saudi Arabia Pakistan Defense Pact: ગયા સપ્ટેમ્બરમાં પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ સ્ટ્રેટેજિક મ્યુચ્યુઅલ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ (SMDA) લીક થયો છે. પાકિસ્તાનની ડ્રોપ સાઇટે આ ગુપ્ત કરાર દસ્તાવેજ એવા સમયે લીક કર્યો છે, જ્યારે પાકિસ્તાન પર ઈરાન યુદ્ધમાં સાઉદી અરેબિયાને ટેકો આપવાનું દબાણ છે. અગાઉ, ઇસ્લામાબાદમાં ઈરાન-અમેરિકા શાંતિ વાતચીત દરમિયાન, સાઉદી અરેબિયાના રક્ષા મંત્રાલયે પાકિસ્તાન દ્વારા ફાઇટર જેટ તૈનાત કરવા અંગેનો અહેવાલ પણ બહાર પાડ્યો હતો.

લીક થયેલા રિપોર્ટની સમીક્ષા કેટલાક મુદ્દાઓને ખૂબ સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રથમ, જો સાઉદી અરેબિયા રક્ષા કરારની વિનંતી કરે છે અને તેને એક્ટિવ કરે છે, તો પાકિસ્તાનને તેના સૈનિકો મોકલવાની ફરજ પાડવામાં આવશે. જો કે, જો પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં ફસાય છે, તો સાઉદી અરેબિયાને સૈનિકો મોકલવાની ફરજ પાડવામાં આવશે. તેને દબાણ કરવામાં આવશે નહીં. ગુપ્તચર દસ્તાવેજ દર્શાવે છે કે કોઈ સ્પષ્ટ કલમ શામેલ કરવામાં આવી નથી, જેમાં સાઉદી અરેબિયાને પાકિસ્તાનનો બચાવ કરવાની જરૂર હોય.

Add Zee News as a Preferred Source

શું પાકિસ્તાનની સેના 'ભાડૂતી સેના' બની ગઈ છે?

આ કરારના લીક થવાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે પાકિસ્તાન પાસે ભાડૂતી સેના છે. આ દરમિયાન, ખાનગી પોર્ટલ અનુસાર સાઉદી અરેબિયાએ પાકિસ્તાન સાથે તેનો સ્ટ્રેટેજિક મ્યુચ્યુઅલ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ (SMDA) લાગુ કર્યો છે, જેના હેઠળ પાકિસ્તાની સેનાએ સાઉદી અરેબિયાના પૂર્વીય ક્ષેત્રમાં કિંગ અબ્દુલઅઝીઝ એર બેઝ પર F-16 ફાઇટર જેટ અને હજારો સૈનિકો તૈનાત કર્યા છે.

ડ્રોપ સાઇટ ન્યૂઝ રિપોર્ટમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે જો પાકિસ્તાન યુદ્ધ શરૂ કરે છે, તો સાઉદી અરેબિયા આ કરાર હેઠળ કોઈપણ લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવા માટે બંધાયેલો રહેશે નહીં. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ઈરાન અને અમેરિકા/ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના સંદર્ભમાં, પાકિસ્તાન આ સંઘર્ષમાં ફસાઈ શકે છે તેનું નોંધપાત્ર જોખમ છે. આ જ કારણ છે કે પાકિસ્તાની નેતાઓ આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક લાગે છે. રિપોર્ટમાં મૂળભૂત રીતે જણાવાયું છે કે બંને દેશો વચ્ચે 2005ના કરારને અપડેટ કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉના કરારમાં, પાકિસ્તાન સાઉદી અરેબિયામાં સૈનિકો મોકલવા માટે બંધાયેલ ન હતું, પરંતુ હવે તે આમ કરવા માટે મજબૂર છે.

લીક થયેલા દસ્તાવેજનો ભારત માટે શું અર્થ થાય છે?

લીક થયેલા દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે કે ભારત સાથે યુદ્ધ થાય તો સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવા માટે બંધાયેલ નથી. આનો અર્થ એ થયો કે સાઉદી અરેબિયા ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષમાં ફસાઈ જવાનું ટાળ્યું છે. જો કે, સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનને બીજી રીતે મદદ કરી શકે છે, જેમાં નાણાકીય સહાય. 

એક્સપર્ટ માને છે કે સાઉદી અરેબિયા લશ્કરી રીતે નહીં, પણ આર્થિક રીતે મદદ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, યુએઈએ તેના લોનની ચુકવણીની માંગ કરતા જ પાકિસ્તાને સાઉદી અરેબિયાનો સંપર્ક કર્યો. પાકિસ્તાન સાઉદી અરેબિયા પાસેથી મળતી નોંધપાત્ર નાણાકીય સહાયનો ઉપયોગ તેના સૈન્યને આધુનિક બનાવવા માટે કરી શકે છે, જે સરહદ પર ભારત માટે સુરક્ષા જોખમો વધારી શકે છે.

ડ્રોપ સાઇટ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, ઇસ્લામાબાદનો મુખ્ય વ્યૂહાત્મક હરીફ ભારત છે, જેના રિયાધ સાથે ઊંડા રાજકીય અને આર્થિક સંબંધો છે, વધુમાં, પાકિસ્તાન હાલમાં અફઘાનિસ્તાન સાથે ભીષણ સરહદપાર યુદ્ધમાં રોકાયેલું છે, જેના માટે સાઉદી અરેબિયાએ કોઈ લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો નથી. જો કે, પાકિસ્તાનને સાઉદી અરેબિયાને ફાઇટર જેટ અને અન્ય સાધનો મોકલવાની ફરજ પડી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news