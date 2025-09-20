Prev
શું ભારત સાથે યુદ્ધ થાય તો સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનનો આપશે સાથ? શાહબાઝના રક્ષામંત્રીએ આપ્યો જવાબ

India Pakistan War: પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેના રક્ષા કરાર અંગે, પાકિસ્તાની સંરક્ષણ પ્રધાને માહિતી આપી છે. તેમણે એ પણ માહિતી આપી હતી કે જો ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થાય તો સાઉદી પાકિસ્તાનનો સાથ આપશે કે નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:38 PM IST

India Pakistan War: પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેનો રક્ષા કરાર ભારત માટે એક મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે. બંને દેશોએ એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક દેશ પર હુમલો બીજા દેશ પર હુમલો માનવામાં આવશે. 

નિષ્ણાતો કહે છે કે આ કરાર ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. નાટોની કલમ 5 પણ એક સમાન કરાર પ્રદાન કરે છે, જે એક દેશ પર હુમલોને સમગ્ર જૂથ પર હુમલો માને છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પાકિસ્તાને સાઉદી અરેબિયા સાથે આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને ભારત સામે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. જોકે, પાકિસ્તાની સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે અસ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે.

પાકિસ્તાની રક્ષા પ્રધાને શું કહ્યું?

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે આ પરસ્પર સહયોગ કરાર છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે જો ભારત પાકિસ્તાન પર હુમલો કરશે તો શું સાઉદી અરેબિયા પાકિસ્તાનમાં જોડાશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે શું સાઉદી અરેબિયા આતંકવાદી છે? ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે આમાં કોઈ શંકા નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કોઈ ચોક્કસ દેશનું નામ લેવામાં આવ્યું નથી.

સંયુક્ત જવાબ આપવામાં આવશે

પાકિસ્તાની રક્ષામંત્રીએ કહ્યું કે હુમલો કોના પર થાય છે અથવા કઈ બાજુથી થાય છે, સંયુક્ત જવાબ આપવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ કોઈ આક્રમક કરાર નથી, પરંતુ રક્ષણાત્મક કરાર છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ મે મહિનામાં ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો. 

પાકિસ્તાને ભારત પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું

ભારતે સૌપ્રથમ પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. જ્યારે હતાશ પાકિસ્તાને ભારત પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ભારતે પણ ઓછામાં ઓછા 11 એરબેઝને નિશાન બનાવ્યા. આ પછી, સાઉદી અરેબિયા સાથે પાકિસ્તાનનો કરાર ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

પરમાણુ શસ્ત્રો સાઉદી માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે

ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે આ કરારનો ઉપયોગ કોઈની સામે આક્રમક રીતે કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, જો કોઈ દેશ પડકારનો સામનો કરશે, તો તેનો સામનો સાથે મળીને કરવામાં આવશે. ખ્વાજા આસિફે તો એમ પણ કહ્યું કે પાકિસ્તાનના પરમાણુ શસ્ત્રો સાઉદી અરેબિયાના ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રક્ષા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા

આ અંગે પૂછવામાં આવતા, સાઉદી અરેબિયાના એક અધિકારીએ કહ્યું કે આ એક મિશ્ર કરાર છે, જેમાં ફક્ત યુદ્ધ જ નહીં, પરંતુ સહયોગના અન્ય સ્વરૂપોનો પણ સમાવેશ થાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે આ અઠવાડિયે સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાત લીધી હતી, જે દરમિયાન આ રક્ષા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.

અરબ દેશો પણ આ કરારનો ભાગ બની શકે

પાકિસ્તાની રક્ષામંત્રીએ એવો પણ સંકેત આપ્યો છે કે રક્ષા કરારમાં અન્ય દેશો પણ સામેલ થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે સાઉદી અરેબિયા પરમાણુ શસ્ત્રોના ક્ષેત્રમાં પાકિસ્તાન સાથે કામ કરવા માંગે છે. તેથી, આ કરાર સાઉદી અરેબિયા અને પાકિસ્તાન બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પાકિસ્તાન પાસે ભંડોળની અછત છે, જ્યારે સાઉદી અરેબિયા પરમાણુ શસ્ત્રોથી સજ્જ નથી. તેથી, શક્ય છે કે ભવિષ્યમાં અન્ય અરબ દેશો પણ આ કરારનો ભાગ બની શકે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

