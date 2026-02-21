Prev
ટેરિફથી ભેગા કરેલા $133 બિલિયન પાછા મળશે? યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ સામે આવ્યો સૌથી મોટો પ્રશ્ન, જાણો

US News: યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યા છે. 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ 6-3 બહુમતીથી આપવામાં આવેલા નિર્ણયમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ આયાત પર ટેક્સ લગાવવાનો અધિકાર નથી, જે ફક્ત કોંગ્રેસ માટે અનામત છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:52 PM IST
  • યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યા છે.
  • ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં આ ટેરિફમાંથી $133 બિલિયનથી વધુ રકમ એકત્રિત કરવામાં આવી હતી.
  • હવે જ્યારે આ ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે રિફંડનો પ્રશ્ન મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. 

ટેરિફથી ભેગા કરેલા $133 બિલિયન પાછા મળશે? યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ સામે આવ્યો સૌથી મોટો પ્રશ્ન, જાણો

US News: ટ્રમ્પે જાન્યુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસ પરત ફર્યા બાદ આ ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી અને તે ઓગસ્ટમાં લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ટેરિફ લગભગ દરેક દેશ પર લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી વૈશ્વિક વેપાર વ્યવસ્થા પર અસર પડી હતી. 

ટ્રમ્પે ટેક્સને બીજા કાર્યકાળની તેમની મુખ્ય આર્થિક નીતિના ભાગ રૂપે વર્ણવ્યા હતા, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના પડકાર પછી આ પહેલી મોટી નીતિ છે જેને રદ કરવામાં આવી છે. ટ્રમ્પે આ નિર્ણયની નિંદા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આગામી ઘણા વર્ષો સુધી કોર્ટમાં કેસ ચાલશે.

યુએસ કસ્ટમ્સ એજન્સી અનુસાર, ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં આ ટેરિફમાંથી $133 બિલિયનથી વધુ રકમ એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. કેટલાક અંદાજો દર્શાવે છે કે ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં આ રકમ $160 બિલિયનથી વધુ સુધી પહોંચી શકે છે. હવે જ્યારે આ ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે રિફંડનો પ્રશ્ન મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. 

કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં રિફંડના મુદ્દા પર સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું ન હતું, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની હતી. ન્યાયાધીશ બ્રેટ કેવનોએ પોતાના અસંમતિ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે રિફંડ પ્રક્રિયા એક મોટી ગડબડ હશે. કોસ્ટકો અને રેવલોન જેવી કંપનીઓ પહેલાથી જ રિફંડ મેળવવા માટે મુકદ્દમા દાખલ કરી ચૂકી છે. વેપાર એક્સપર્ટ માને છે કે આયાતકારોને આખરે તેમના પૈસા પાછા મળી શકે છે, પરંતુ તેમાં 12થી 18 મહિના કે તેથી વધુ સમય લાગી શકે છે.

રિફંડ પ્રક્રિયા કેટલી જટિલ છે?

રિફંડ પ્રક્રિયા ખૂબ જટિલ હોવાની અપેક્ષા છે. યુ.એસ. કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન એજન્સીએ દાવાઓનું સંચાલન કરવું પડશે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અદાલત અને નીચલી અદાલતો સાથે જોડાયેલા હશે. હજારો આયાતકારો સામેલ છે, તેથી વહીવટી પડકારો નોંધપાત્ર હશે. ગ્રાહકોને સીધા રિફંડ મળવાની શક્યતા નથી, કારણ કે કંપનીઓએ વધેલી કિંમતો ગ્રાહકોને આપી છે અને તેમને ટ્રેક કરવાનું મુશ્કેલ છે. 

ઇલિનોઇસના ગવર્નર જે.બી. પ્રિટ્ઝકરે રાજ્યના પરિવારો માટે આશરે $87 બિલિયન ($1,700 પ્રતિ ઘર)ની વિનંતી કરી છે. નેવાડાએ પણ $21 બિલિયનની વિનંતી કરી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે સરકાર રિફંડ શક્ય તેટલું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે, પરંતુ ગેરકાયદેસર રીતે એકત્રિત ભંડોળ રાખવું ગેરકાયદેસર રહેશે.

ટ્રમ્પની વેપાર નીતિ માટે મોટો આંચકો

આ નિર્ણય ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની વેપાર નીતિ માટે મોટો આંચકો છે અને ફુગાવો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, કારણ કે ટેરિફ દૂર કરવાથી કિંમતો ઓછી થઈ શકે છે. જોકે, ઘણા ક્ષેત્રોમાં અન્ય ટેરિફ યથાવત રહેશે. 

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે તેઓ IEEPA સિવાય અન્ય માધ્યમો દ્વારા ટેરિફ લાગુ કરશે. એકંદરે, $133 બિલિયનથી વધુનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે, અને આગામી વર્ષોમાં અસંખ્ય મુકદ્દમા થઈ શકે છે. આ કેસ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એક્ઝિક્યુટિવ પાવર અને કોંગ્રેસ વચ્ચેના વેપાર અધિકારો પરની ચર્ચાની ફરીથી તપાસ કરે છે.

