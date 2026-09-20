Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /ઈટલીમાં પણ બુરખા અને નકાબ પર લાગશે પ્રતિબંધ? વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને સંખ્યા થશે મર્યાદિત, મેલોનીએ કરી મોટી જાહેરાત

ઈટલીમાં પણ બુરખા અને નકાબ પર લાગશે પ્રતિબંધ? વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને સંખ્યા થશે મર્યાદિત, મેલોનીએ કરી મોટી જાહેરાત

Italy School Burqa Ban: વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયો મેલોનીએ ઇટાલિયન શાળાઓમાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. સરકાર એક કાયદો લાવી રહી છે, જે બુરખા અને નકાબ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, દરેક વર્ગખંડમાં બિન-ઇટાલિયન વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા મર્યાદિત કરે છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, માતાપિતા માટે ઇટાલિયન ભાષા શીખવાનું ફરજિયાત બનાવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:32 PM IST
ઈટલીમાં પણ બુરખા અને નકાબ પર લાગશે પ્રતિબંધ? વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને સંખ્યા થશે મર્યાદિત, મેલોનીએ કરી મોટી જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં રહસ્યમય મોત: બર્થડે પાર્ટીમાં ગયેલા 2 યુવાનોના મોત
2
3
4
5