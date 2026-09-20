/ઈટલીમાં પણ બુરખા અને નકાબ પર લાગશે પ્રતિબંધ? વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને સંખ્યા થશે મર્યાદિત, મેલોનીએ કરી મોટી જાહેરાત

Italy School Burqa Ban: ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયો મેલોની શાળાના નિયમોમાં નોંધપાત્ર અને કડક ફેરફારો કરી રહ્યા છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં એક નવો કાયદો લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ કાયદા હેઠળ, શાળાઓમાં બુરખા અથવા નકાબ પહેરવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
મેલોની સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે કોઈપણ વિદ્યાર્થીએ વર્ગખંડમાં પોતાનો ચહેરો ઢાંકવો જોઈએ નહીં. ધર્મ કે પરંપરાના નામે શાળાઓમાં ચહેરો ઢાંકવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી. મેલોનીએ આ ટિપ્પણીઓ તેમના પક્ષ, "બ્રધર્સ ઓફ ઇટાલી" ના યુવા પાંખના વાર્ષિક મેળાવડામાં કરી હતી. ઇટાલીમાં ભાષા કૌશલ્ય અને સ્થાનિક સમાજમાં ઇમિગ્રન્ટ્સના એકીકરણ અંગે લાંબા સમયથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. મેલોનીની જાહેરાતને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ઇટાલીમાં આ મુદ્દો ફક્ત નકાબ પર પ્રતિબંધ પૂરતો મર્યાદિત નથી. મેલોની સરકાર દરેક વર્ગમાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે ક્વોટા સ્થાપિત કરી રહી છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વિદેશી વિદ્યાર્થીઓના માતા-પિતા માટે ઇટાલિયન ભાષા શીખવી ફરજિયાત પણ હોઈ શકે છે. જો કે, આ પગલાં હજુ સુધી કાયદામાં પરિવર્તિત થયા નથી. વર્ગ દીઠ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હજુ નક્કી કરવાની બાકી છે. આ નવા નિયમોની સંપૂર્ણ રૂપરેખા કેબિનેટની મંજૂરી પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
દરેક વર્ગમાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે ક્વોટા શા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યો છે?
આ પાછળનો તર્ક સમજાવતા, વડા પ્રધાન મેલોનીએ કહ્યું કે જો વર્ગમાં ફક્ત એક જ બાળક ઇટાલિયન ન બોલે, તો તેઓ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની મદદથી તે ઝડપથી શીખી શકે છે. જો કે, જો આવા બાળકોની સંખ્યા વધે અથવા તેઓ વર્ગમાં બહુમતી બની જાય, તો તેમના માટે સ્થાનિક ભાષા શીખવી અને પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવું ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે સરકાર દરેક વર્ગમાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે મર્યાદા સ્થાપિત કરવા માંગે છે.
હિજાબ પર કોઈ પ્રતિબંધ રહેશે નહીં
પ્રસ્તાવમાં ફક્ત બુરખા અને નકાબ જેવા આખા ચહેરાને ઢાંકતા કપડાં પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી છે. હિજાબ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે નહીં, કારણ કે તે ફક્ત માથું અને વાળને ઢાંકે છે, ચહેરો ખુલ્લો રહે છે. મેલોનીએ જણાવ્યું છે કે શાળાઓમાં ચહેરો ખુલ્લો રાખવો જરૂરી બતાવ્યો છે. સરકારનો ધ્યેય શાળાઓમાં ભાષા, ઓળખ અને સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાની એક સમાન વ્યવસ્થા બનાવવાનો છે. રોઇટર્સના મતે, ઇટાલિયન શાળાઓમાં લગભગ 11.6 ટકા વિદ્યાર્થીઓ વિદેશી નાગરિકો છે.
પહેલેથી જ સમગ્ર યુરોપમાં ઉકળતો મુદ્દો છે બુરખો
ઇટાલી ચહેરો ઢાંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકનાર પહેલો દેશ નથી. ઘણા યુરોપિયન દેશોમાં પહેલાથી જ ચહેરો ઢાંકવાના કપડાં પર કડક નિયમો છે. ફ્રાન્સ અને ઑસ્ટ્રિયા જેવા દેશોએ જાહેરમાં સંપૂર્ણ ચહેરો ઢાંકવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જ્યારે અન્ય દેશોએ તેને શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને સરકારી કચેરીઓ સુધી મર્યાદિત રાખ્યો છે.
🚨🇮🇹 Meloni announces a BURQA BAN in schools, plus a LIMIT on the number of foreign students per class!!
"The proposed measure will introduce an obligation for the parents of foreign students with serious school-integration problems to learn Italian, and it will introduce a BAN…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 20, 2026
આ દરખાસ્ત હાલમાં ઇટાલિયન કેબિનેટ સમક્ષ પેન્ડિંગ છે. ત્યાંથી લીલી ઝંડી મળ્યા પછી જ, વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે કાનૂની મર્યાદા શું હશે અને શાળાઓમાં ચહેરો ઢાંકવાનો નિયમ કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવશે તે સ્પષ્ટ થશે.