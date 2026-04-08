શું તૂટી જશે સિઝફાયર....? લેબનોન પરના હુમલાઓથી ગુસ્સે ભરાયું ઈરાન, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજ અટકાવ્યા, જાણો
Ceasefire Break: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત છતાં, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થવાને બદલે વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું છે, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે.
- ઈરાને કહ્યું છે કે જો લેબનોન પર ઇઝરાયલી હુમલા ચાલુ રહેશે
- તો તે અમેરિકા સાથેના યુદ્ધવિરામમાંથી ખસી શકે છે.
- ઇઝરાયલ પર કરાર ભંગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
Ceasefire Break: ઈરાને કહ્યું છે કે જો લેબનોન પર ઇઝરાયલી હુમલા ચાલુ રહેશે, તો તે અમેરિકા સાથેના યુદ્ધવિરામમાંથી ખસી શકે છે. ઈરાને એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે યુદ્ધવિરામ છતાં તેના પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. લવાન અને સિરી ટાપુઓ પરના હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેણે ઇઝરાયલ પર કરાર ભંગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
હોર્મુઝમાં ટેન્કર મૂવમેન્ટને અવરોધિત કરવી
લેબનોન પર વધતા હુમલાઓ બાદ, ઈરાને એક મોટું પગલું ભર્યું છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તેલ ટેન્કરોની અવરજવરને અવરોધિત કરી છે. આ પગલું વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા અને દરિયાઈ વેપાર માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે.
'લેબનોન યુદ્ધવિરામમાં સામેલ નથી': અમેરિકા અને ઇઝરાયલનું વલણ
વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ યુદ્ધવિરામ ફક્ત અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છે, લેબનોનમાં નહીં. આ દરમિયાન, ઇઝરાયલનું કહેવું છે કે યુદ્ધવિરામ લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહની પ્રવૃત્તિઓ પર લાગુ પડતો નથી. ઇઝરાયલે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામને ટેકો આપ્યો છે, પરંતુ લેબનોન પર તેના હવાઈ હુમલાઓને વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે.
14 દિવસનો યુદ્ધવિરામ, પણ શરૂઆતથી જ મુશ્કેલીમાં
લગભગ 40 દિવસના સંઘર્ષ પછી, અમેરિકા અને ઈરાન 14 દિવસના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા. આ સમયગાળા દરમિયાન, બંને દેશોએ એકબીજા પર હુમલો ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ થોડા કલાકોમાં જ પરિસ્થિતિ ફરી બગડતી દેખાય છે.
લેબનીઝ રાષ્ટ્રપતિ તરફથી કડક નિંદા
લેબનીઝ રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ આઉને ઇઝરાયલી હુમલાઓની આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે બૈરુત અને અન્ય વિસ્તારોમાં થયેલા હુમલાઓને "બર્બર" ગણાવ્યા છે, જેમાં તણાવ વધારવા માટે ઇઝરાયલને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યું છે.
વધતું જતું નુકસાન - 89 મોત, 700 ઘાયલ
લેબનીઝ આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં 89 લોકો માર્યા ગયા અને 700થી વધુ ઘાયલ થયા. હુમલાઓએ અસંખ્ય ઇમારતો નાશ પામી, હોસ્પિટલો પર દબાણ બનાવ્યું અને બચાવ ટીમો કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને શોધવા માટે મજબૂર થઈ ગઈ.
