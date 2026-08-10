/શું રશિયાથી ભારત સુધી શરૂ થશે ટ્રેન? કોને થશે સૌથી મોટો ફાયદો, શું પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન થશે સંમત?

Russia India Railway Project: ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના યુદ્ધે દુનિયાના ઘણા દેશોને ચિંતામાં વધારી દીધી છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને લઈને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ તણાવ ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત સહિત અનેક દેશોમાં ઇંધણ સંબંધી જરૂરી સામાનની આયાત પર મોટી અસર પડી છે. આ વચ્ચે મિડલ ઇસ્ટ સંકટથી માત્ર એશિયાના દેશો જ નહીં, પરંતુ રશિયા પણ પ્રભાવિત થયું છે. આ દરમિયાન અમેરિકા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધોના કારણે પણ ભારત અને રશિયા વચ્ચેના વેપારને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જો કે, રશિયાએ એશિયન દેશો ખાસ કરીને ભારત અને હિંદ મહાસાગર સુધી પોતાની સીધી પહોંચ બનાવવા માટે એક મોટા પ્લાનનો સંકેત આપ્યો છે. રશિયા ઈચ્છે છે કે, તેઓ પોતાના દેશથી ભારત સુધી રેલ નેટવર્ક શરૂ કરે.
રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાને રેલ નેટવર્ક માટે વ્યક્ત કરી સંભાવના
હાલમાં જ રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન મરાટ ખુસનુલિને હિંદ મહાસાગર સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટીની શક્યતાઓ શોધવાની વાત કરી છે. ત્યારબાદ આ સંભાવનાને લઈને ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. મરાટના મતે, બોસ્ફોરસ અને હોર્મુઝ જેવા વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગોથી માલસામાનના ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ખતરો વધવાની સ્થિતિમાં બીજો વિકલ્પ જમીની રસ્તો તૈયાર કરવો જરૂરી છે. રેલ નેટવર્કને તુર્કમેનિસ્તાન, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન થઈને ભારત સુધી પહોંચાડવાની કલ્પના કરવામાં આવી છે. જો કે, હજુ આ માત્ર એક સંભાવના છે અને તેના પર કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
કોને થશે સૌથી વધુ ફાયદો?
જો આ રેલ નેટવર્ક શરૂ કરવામાં આવે છે તો રશિયાને હિંદ મહાસાગર અને ભારતીય બજાર સુધી પહોંચવા માટે એક વૈકલ્પિક માર્ગ મળી શકે છે. હાલમાં લાંબા અંતરના વેપારમાં સમુદ્રી માર્ગો મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ રેલ નેટવર્કથી સમય અને સંસાધનોની બચત પણ થશે. બોસ્ફોરસ અને હોર્મુઝ જેવા સમુદ્રી ચોક-પોઈન્ટ પર તણાવ કે કોઈપણ પ્રકારની અડચણ આવવા છતાં માલસામાનનું પરિવહન પ્રભાવિત નહીં થાય. અમેરિકાના પ્રતિબંધો અને યુક્રેન સંઘર્ષ વચ્ચે રશિયા પહેલાંથી જ પોતાના વેપારી સંબંધો વધારવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ભારત સુધી સીધો જમીની સંપર્ક તેના માટે વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક બન્ને દ્રષ્ટિએ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
આ રેલ નેટવર્કથી ભારતને શું મળશે?
ભારત માટે પણ આ પ્રસ્તાવ માત્ર એક રેલ લાઇન કરતા ઘણો વધારે અર્થ ધરાવે છે. રશિયાથી આવતા સામાન માટે સમુદ્રી માર્ગ સિવાય એક જમીની કોરિડોર તૈયાર થઈ શકે છે. તેનાથી લોજિસ્ટિક્સના વિકલ્પો વધશે અને ભવિષ્યમાં બન્ને દેશો વચ્ચે માલસામાનના પરિવહનને વધુ વ્યવસ્થિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ પ્રસ્તાવ ઇન્ટરનેશનલ નોર્થ-સાઉથ ટ્રાન્સપોર્ટ કોરિડોર (INSTC)ની દિશામાં ચાલી રહેલા પ્રયાસો સાથે પણ જોડાઈ શકે છે. રેલ કનેક્ટિવિટીથી ઈરાન અને ભારત પણ વગર અડચણે વેપાર કરી શકે છે.
પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન મોટો પડકાર
આ પ્રસ્તાવનો સૌથી મોટો પડકાર એ જ છે કે રેલ લાઇન એવા ઘણા દેશોમાંથી પસાર થશે, જ્યાં રાજકીય અને સુરક્ષા પરિસ્થિતિઓ જટિલ છે. પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની સહમતિ વગર આ માર્ગ વ્યવહારિક રૂપ લઈ શકતો નથી. પાકિસ્તાન માટે ભારત સાથે જોડાનારો આવો કોરિડોર આર્થિક અવસરો પેદા કરી શકે છે, પરંતુ ભારત-પાકિસ્તાનના વર્તમાન સંબંધોને જોતા રાજકીય સહમતિ સૌથી મોટી અડચણ બનશે. બીજી તરફ અફઘાનિસ્તાનમાં સુરક્ષા અને મૂળભૂત માળખાની સ્થિતિ પણ મોટો પડકાર છે.