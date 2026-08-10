Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /શું રશિયાથી ભારત સુધી શરૂ થશે ટ્રેન? કોને થશે સૌથી મોટો ફાયદો, શું પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન થશે સંમત?

શું રશિયાથી ભારત સુધી શરૂ થશે ટ્રેન? કોને થશે સૌથી મોટો ફાયદો, શું પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન થશે સંમત?

Russia India Railway Project: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે રશિયાથી ભારત સુધી રેલ કનેક્ટિવિટીની ચર્ચા થઈ રહી છે. ત્યારે આ પ્લાનનો સૌથી મોટો પડકાર એ જ છે કે રેલ લાઇન એવા ઘણા દેશોમાંથી પસાર થશે, જ્યાં રાજકીય અને સુરક્ષા પરિસ્થિતિઓ જટિલ છે. પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની સહમતિ વગર આ માર્ગ વ્યવહારિક રૂપ લઈ શકતો નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:53 PM IST
શું રશિયાથી ભારત સુધી શરૂ થશે ટ્રેન? કોને થશે સૌથી મોટો ફાયદો, શું પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન થશે સંમત?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હોમ લોનની EMI પર 65 મહિના સુધી નો-ટેન્શન... આ બેન્કે આપી મોટી ભેટ
2
3
4
5