શું ટ્રમ્પ સાથે વાતચીત કરવા હંગેરી પહોંચશે "વોન્ટેડ" પુતિન? દરેક જગ્યાએ ફેકાયેલી છે મોતની જાળ!

Putin Trump Meeting: સાડા ​​ત્રણ વર્ષ લાંબા રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે પુતિન અને ટ્રમ્પ વચ્ચે બીજી બેઠક યોજાવાની ચર્ચા વધી રહી છે. આ હેતુ માટે હંગેરીની રાજધાની બુડાપેસ્ટ પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ શું પુતિન જોખમ લીધા વિના ત્યાં પહોંચી શકશે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:15 PM IST

શું ટ્રમ્પ સાથે વાતચીત કરવા હંગેરી પહોંચશે "વોન્ટેડ" પુતિન? દરેક જગ્યાએ ફેકાયેલી છે મોતની જાળ!

Putin Trump Meeting: ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે એક મોટી બેઠકની ચર્ચા છે. બંને નેતાઓ યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવાનો માર્ગ શોધવા માંગે છે. હંગેરીની રાજધાની બુડાપેસ્ટને બેઠક સ્થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પુતિન ત્યાં કેવી રીતે પહોંચશે, કારણ કે તેમની સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે!

પુતિન સામે વોરંટ શા માટે છે?

2023માં, આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી અદાલત (ICC) એ પુતિન સામે ધરપકડ વોરંટ જાહેર કર્યું હતું. તેમના પર યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન બાળકોને બળજબરીથી રશિયા મોકલવાનો આરોપ છે. જો કે, ICC પાસે પોતાનું પોલીસ દળ નથી. આનો અર્થ એ છે કે ICC સાથે જોડાયેલો દેશ જ પુતિનની ધરપકડ કરી શકે છે જો તે આવું કરવા માંગે છે. હંગેરી અને તેના પડોશી દેશો (જેમ કે સર્બિયા અને રોમાનિયા) ICCના સભ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, તેઓ આ વોરંટનું પાલન કરવા માટે તકનીકી રીતે બંધાયેલા છે.

હંગેરિયન રાજકારણ અને મિત્રતાનું માળખું

હંગેરીના વડા પ્રધાન વિક્ટર ઓર્બન લાંબા સમયથી ટ્રમ્પના સમર્થક રહ્યા છે અને રશિયા સાથે સારા સંબંધો ધરાવે છે.

હંગેરી આઈસીસીનો સભ્ય હોવા છતાં, ઓર્બને આ સંગઠનમાંથી ખસી જવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. તેથી, એ લગભગ નિશ્ચિત છે કે જો પુતિન હંગેરીની મુલાકાત લે છે, તો કોઈ તેમની ધરપકડ કરશે નહીં. ઓર્બને તો એમ પણ કહ્યું છે કે ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચેની મુલાકાત માટે બુડાપેસ્ટ યુરોપમાં એકમાત્ર સલામત સ્થળ છે.

યુરોપ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ

આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ યુરોપિયન યુનિયન (EU) માટે એક જટિલ મુદ્દો ઉભો કરે છે. જો પુતિન હંગેરીની મુલાકાત લે, તો તેમણે રશિયા છોડીને ઘણા યુરોપિયન દેશોના હવાઈ ક્ષેત્રને પાર કરવું પડશે. EU એ રશિયન વિમાનોને યુરોપમાં ઉડવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. એક નવો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે: શું EU પુતિનની મુલાકાત માટે આ નિયમો હળવા કરશે? જો નહીં, તો તે શાંતિ વાટાઘાટો માટે નુકસાનકારક માનવામાં આવશે, અને જો તે કરે છે, તો તે યુક્રેન તરફી દેશો માટે ફટકો હશે.

પુતિન માટે સંભવિત હવાઈ માર્ગો

અહેવાલ મુજબ, મોસ્કોથી બુડાપેસ્ટનો સૌથી સીધો માર્ગ ત્રણ કલાક લે છે, પરંતુ તે યુદ્ધ ક્ષેત્ર યુક્રેન પરથી પસાર થાય છે, જે આ માર્ગને અત્યંત જોખમી બનાવે છે. બીજો માર્ગ બેલારુસ, પોલેન્ડ અને પછી સ્લોવાકિયાથી હંગેરી સુધી જાય છે. જો કે, પોલેન્ડ નાટો સભ્ય છે અને રશિયાનો કટ્ટર વિરોધી છે, તેથી ત્યાં ઉડાન ભરવી જોખમ વિના નથી.

ત્રીજો અને સલામત વિકલ્પ હોઈ શકે છે: રશિયા → તુર્કી → ગ્રીસ → સર્બિયા → હંગેરી. આ એક લાંબો માર્ગ છે (લગભગ 8 કલાક), પરંતુ રાજકીય રીતે સલામત માનવામાં આવે છે કારણ કે તુર્કી અને સર્બિયા બંને રશિયા સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો જાળવી રાખે છે.

હંગેરીની તૈયારીઓ અને ફાયદા

આ બેઠક હંગેરી માટે રાજકીય રીતે એક સુવર્ણ તક છે. દેશનું અર્થતંત્ર નબળું છે અને જાહેર અસંતોષ વધી રહ્યો છે. ટ્રમ્પ અને પુતિન જેવી અગ્રણી વ્યક્તિઓ વચ્ચે બેઠકનું આયોજન ઓર્બન માટે તેમની લોકપ્રિયતા વધારવાની તક છે. તેમણે બંને નેતાઓ સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરીને તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.

તો, શું પુતિન હંગેરીની મુલાકાત લઈ શકે છે?

તકનીકી રીતે, જવાબ હા છે, અને પુતિન હંગેરીની મુલાકાત લઈ શકે છે. જો રશિયા, તુર્કી, સર્બિયા અને હંગેરી સંયુક્ત રીતે સલામત માર્ગ બનાવે છે, તો પુતિન બુડાપેસ્ટ પહોંચી શકે છે. જોકે, કાનૂની, રાજકીય અને હવાઈ જોખમો નોંધપાત્ર છે.

કોઈપણ ભૂલ અથવા ખોટી વાતચીત આ યાત્રાને જોખમમાં મૂકી શકે છે. હાલમાં, ક્રેમલિન (રશિયન સરકાર) એ જણાવ્યું છે કે ઘણા પ્રશ્નો હજુ પણ ઉકેલાઈ રહ્યા છે.

ભૂ-રાજકીય નિષ્ણાતો કહે છે કે હંગેરીમાં પુતિનનું આગમન એક જ ઉડાન કરતાં વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય તકનો ખેલ છે. જો તે સફળ થાય છે, તો તે ઇતિહાસની સૌથી રોમાંચક અને વિવાદાસ્પદ યાત્રાઓમાંની એક માનવામાં આવશે. જો તે સફળ થાય છે, તો તે રાજદ્વારી સફળતા પણ હોઈ શકે છે.
 

