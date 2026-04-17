ગુજરાતી ન્યૂઝWorldExplainer: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધનો હવે અંત આવી જશે? 5 પોઈન્ટમાં જાણો શું મળી રહ્યા છે સંકેત

Explainer: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધનો હવે અંત આવી જશે? 5 પોઈન્ટમાં જાણો શું મળી રહ્યા છે સંકેત

Iran-US War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો હવે અંત આવી શકે છે. હાલ જો કે બે અઠવાડિયાનું સીઝફાયર ચાલુ છે. પરંતુ યુદ્ધનો કાયમી અંત આવવાની આશા જાગી છે. છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં જે ડેવલપમેન્ટ સામે આવ્યા છે તેના કારણે આ આશા જાગી છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 17, 2026, 12:25 PM IST
  • કેટલાક સકારાત્મક સંકેત મળી રહ્યા છે જે યુદ્ધના કાયમી અંતનો સંકેત આપે છે. 
  • ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે સમાધાન કરી શકે છે. ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ પાછો આપવા તૈયાર
  • બેક ચેનલ બધુ નક્કી હોવાનો દાવો, ઈઝરાયેલ-લેબનોન વચ્ચે થયું સીઝફાયર
     

Explainer: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધનો હવે અંત આવી જશે? 5 પોઈન્ટમાં જાણો શું મળી રહ્યા છે સંકેત

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 28 ફેબ્રુઆરીથી જે સંઘર્ષ ચાલુ હતો તેના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું. કારણ કે ઘણા બધા દેશો આ યુદ્ધને કારણે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાને વર્ચસ્વ જમાવતા વૈશ્વિક વેપારી માર્ગ બંધ થયો અને આ માર્ગ ઓઈલ અને ગેસના વેપાર માટે ખુબ મહત્વનો છે. પરંતુ હવે આ તણાવનો અંત નજીક હોઈ શકે છે. કારણ કે એવા 5 સંકેત મળી રહ્યા છે જે જણાવે છે કે બંને દેશ હવે યુદ્ધ પર પૂર્ણવિરામ મૂકીને સમાધાન તરફ વળી રહ્યા છે. જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે તે સૂચવે છે કે બંને દેશો હવે શાંતિ સ્થપાય તેવું ઈચ્છે છે. જો બધુ પાર પડે તો બહુ જલદી એક મોટી ડીલ થઈ શકે અને આ યુદ્ધનો કાયમી અંત આવી શકે છે. જાણો એવા કયા સંકેત મળી રહ્યા છે જેને કારણે કાયમી શાંતિની આશા જાગી છે. 

1. ટ્રમ્પનું નિવેદન
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે હાલમાં નિવેદન આપ્યું તેમાં  ભરોસો જતાવ્યો કે ઈરાન યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે જલદી સમાધાન કરી શકે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા અને ઈરાનની આગામી બેઠક આ વીકેન્ડમાં થઈ શકે. બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધવિરામ લંબાઈ પણ શકે. પરંતુ કદાચ તેની જરૂર પણ ન પડે કારણ કે ઈરાન સમજૂતિ કરવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે  જોઈએ આગળ શું થાય છે પરંતુ મને લાગે છે કે અમે ઈરાન સાથે ડીલ કરવાની ખુબ નજીક છીએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો ડીલ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં સાઈન થાય તો તેઓ ત્યાં જઈ પણ શકે છે. 

2. ન્યૂક્લિયર મુદ્દે સંમતિ
ટ્રમ્પે ગુરુવારે એવો પણ દાવો કર્યો કે ઈરાન પોતાનો ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ અમેરિકાને પાછો આપવા તૈયાર થઈ ગયું છે. વાત જાણે એમ ચે કે ટ્રમ્પે વારંવાર ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ શબ્દનો ઉપયોગ ઈરાનના સમૃદ્ધ કે એનરિચ યુરેનિયમ માટે કરેલો છે. આ ખુબ મોટો દાવો કહેવાય કારણ કે યુદ્ધ શરૂ થવા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ જ આ હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન પાસે પરમાણુ હથિયારો ન હોય તે તેમની સરકારની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. તેમણે કહ્યું કે, ખુબ જરૂરી છે કે ઈરાન પાસે પરમાણુ હથિયાર ન હોય. 

3 ટ્રમ્પ પાકિસ્તાન જવા તૈયાર
ટ્રમ્પને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ ડીલ પર સહી કરવા માટે પાકિસ્તાન જશે તો તેમણે કહ્યું કે હાં હું જઈ શકું છું. જો ડીલ ઈસ્લામાબાદમાં સાઈન થાય તો હું ત્યાં જઈ શકું. ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ અને સેના પ્રમુખ અસીમ મુનીરના વખાણ કર્યા અને કહ્યું કે, તેમણે ઈાન સાથે વાતચીત કરાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. ગત વીકેન્ડમાં અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ એક ટીમ સાથે ઈસ્લામાબાદ ગયા હતા અને ઈરાની અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી. પરંતુ કોઈ પરિણામ નીકળ્યું નહીં. વ્હાઈટ હાઉસે કહ્યું કે બીજી બેઠકની તૈયારી ચાલે છે. જે ફરીથી પાકિસ્તાનમાં થઈ શકે છે. જે લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે. 

4. બેક ચેનલ બધુ નક્કી- રિપોર્ટ
રોયટર્સના એક રિપોર્ટ મુજબ એક પાકિસ્તાની સૂત્રએ જણાવ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ગુપ્ત (બેકડોર) વાતચીતમાં ઘણી પ્રગતિ થઈ છે. હવે પછીની બેઠકમાં સમજૂતિ થઈ શકે છે. પહેલા બંને દેશો એક મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડર્સ્ટેન્ડિંગ (MoU) સાઈન કરશે અને ત્યારબાદ 60 દિવસની અંદર પૂરી સમજૂતિ થશે. સૂત્રે કહ્યું કે પહેલા સિદ્ધાંત પર સહમતિ થઈ રહી છે, ટેક્નિકલ વાતો પછી નક્કી થશે. એક અન્ય સૂત્રએ જણાવ્યું કે પાકિસ્તાનની સેનાના પ્રમુખ અસીમ મુનીર તહેરાનમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે અને તેમણે મુશ્કેલ મુદ્દાઓ પર પ્રગતિ પણ કરી છે. 

5. ઈઝરાયેલ-લેબનોન સીઝફાયર
બીજી બાજુ ઈઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે 10 દિવસનો સીઝફાયર લાગૂ થયો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતે આ સીઝફાયરની જાહેરાત કરી છે. આ પગલાંનો હેતુ છેલ્લા એક મહિનાથી ચાલુ હિંસક સંઘર્ષને રોકવાનો છે. જેમાં 2000થી વધુ લોકોના જીવ ગયા છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓ 34 વર્ષમાં પહેલીવાર સામને સામને બેઠા બાદ નિર્ણય લેવાયો છે. આ સીઝફાયરે પણ સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટમાં કાયમી શાંતિની આશા જગાડી છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

