Gold Shortage: OMG! શું દુનિયામાંથી સોનું ખતમ થઈ જશે? સોનાના શોખીનો આ વાત ખાસ જાણો
Gold Shortage in World: સોના અને ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો છેલ્લા કેટલાક સમયથી જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. હવે સોના વિશે એવી વાતો પણ થઈ રહી છે કે શું સોનું હવે ખતમ થઈ જશે? જાણો આ સવાલનો જવાબ.
- સોનાના બહોળા વપરાશ અને વધતા ભાવોથી લોકોમાં ચર્ચા.
- દુનિયામાં સોના મળવાના બે રસ્તા અસ્તિત્વમાં છે.
- ખાણમાંથી મળતું સોનું અને રિસાઈકલિંગથી મળતું સોનું, બંને પહેલુઓને સારી રીતે સમજો.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જેની પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર છે. જેમાં ડોલરમાં મજબૂતી, દુનિયાના દેશોની કેન્દ્રીય બેંકોની વિપુલ પ્રમાણમાં ખરીદી, જિયોપોલિટિકલ અનિશ્ચિતતાઓ, યુદ્ધનો માહોલ વગરે જવાબદાર હોઈ શકે છે. પરંતુ છતાં લોકો એક સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે શું બહોળા પ્રમાણ સોનાના વપરાશના કારણે જમીનમાં સોનાનો ભંડાર ખતમ થઈ રહ્યો છે? ત્યારે આપણે જાણીએ કે આખરે દુનિયામાં સોનાની શું સ્થિતિ છે અને ખરેખર સોનાનો ભંડાર ખતમ થઈ રહ્યો છે?
રેકોર્ડબ્રેક ઉત્પાદન
સોનું આજકાલનું નહીં પરંતુ સદીઓથી કિમતી ધાતુમાં ગણાય છે. 2025માં માઈનિંગ દ્વારા સોનાનું ઉત્પાદન રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું હતું. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના 2025ના ગોલ્ડ ડિમાન્ડ ટ્રેન્ડ્સ રિપોર્ટ મુજબ દુનિયાભરની માઈનિંગ કંપનીઓએ 3672 ટન સોનું કાઢ્યું. જે ગત વર્ષની સરખામણીએ એક ટકો વધુ છે અને ઉપલબ્ધતાના મામલે સૌથી વધુ છે. જો કે આગળ સુધારેલા આંકડા આવતા તેમાં સંશોધન જોવા મળી શકે. રિપોર્ટ મુજબ 2026માં પણ સોનાની ખાણોમાંથી સોનાનું ઉત્પાદન વધવાની આશા છે. કારણ કે બે મોટી ખાણોમાં ફરીથી કામ શરૂ થવાની વાતો ચાલી રહી છે.
શું સોનું ખતમ થશે?
હવે આ સવાલ વિશે વિચારીએ તો તેના બે પહેલુ જોવા મળે છે. પહેલો એ કે કુલ સોનાનો સપ્લાય અને બીજું માઈનિંગથી મળતું સોું. બંને બાબતે જવાબ એ છે કે સોનું ખતમ થવાની શક્યતા ઓછી છે. હવે આ બાબતો વિસ્તૃત રીતે સમજીએ
- પહેલું કારણ એ છે કે દુનિયામાં ફક્ત ખાણોમાંથી જ સોનું આવે છે એવું નથી. સોનાના સપ્લાયના મુખ્યત્વ બે રસ્તા એછે. એક ખાણમાંથી મળતું સોનું અને બીજુ રિસાઈકલ કરાયેલું સોનું.
- ભલે ખાણમાંથી મળતા સોનાનું ઉત્પાદન ધીરે ધીરે સ્થિર સ્તરે પહોંચી રહ્યું હોય પરંતુ રિસાઈકલ સોનું અનેક રસ્તે બજારમાં પાછું આવે છે.
હાલ લગભગ 219891 ટન સોનું ઉપલબ્ધ
એક અંદાજા મુજબ હાલ જમીન પર અંદાજિત 219891 ટન ઉપલબ્ધ છે. સોનું સામાન્ય રીતે નષ્ટ ન થાય તેવી ધાતુ છે. આથી તેનો મોટાભાગનો હિસ્સો બજારમાં ફરી આવતો હોય છે. જ્યારે સોનાના ભાવ વધવા લાગે છે ત્યારે લોકો પોતાના દાગીના વેચે છે અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં પણ રિસાઈકલિંગ વધે છે. આ પ્રક્રિયાની અસર કિંમતો પર ખાણના ઉત્પાદનની સરખામણીએ વધુ ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે.
54770 ટન સોનું રિઝર્વ પડ્યું છે
બીજો પહેલું એ છે કે ખાણોમાં પણ સોનું ખતમ થવાની શક્યતા ઓછી છે. મેટર્સ ફોક્સ મુજબ 2025ના અંત સુધીમાં દુનિયામાં લગભગ 54770 ટન સોનાના રિઝર્વ છે. જ્યારે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ જિયોલોજીકલ સર્વેના આંકડાઓ મુજબ સોનાના ભંડાર લગભગ 64000 ટન હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત સોનાના સંસાધન એટલે કે સંભવિત ભંડાર, જેનો અંદાજો જિયોલોજિકલ અભ્યાસ અને સેમ્પલિંગના આધારે થાય છે. જે લગભઘ 132110 ટન જણાવવામાં આવ્યા છે.
વિક્સિત થઈ રહેલી ટેક્નોલોજી, સારું જિયોલોજિકલ મોડલિંગ અને નવા નવા ભંડારો મળવાની સંભાવના પણ વધી રહી છે. સિદ્ધાંત રૂપે સોનું પૃથ્વીની પરતની ઘણું નીચે અને સમુદ્રના પેટાળમાં પણ હોઈ શકે છે.
