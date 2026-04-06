અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થશે 45 દિવસનું યુદ્ધવિરામ ? ટ્રમ્પની ધમકી પછી તરત જ આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ
US Iran Ceasefire: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે કરાર પર પહોંચવા માટે તેમની સમયમર્યાદા 24 કલાક લંબાવી દીધી છે, નહીં તો તેના જરૂરીયાતની સુવિધાઓ પર હુમલાનો સામનો કરવો પડશે.
US Iran Ceasefire: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને મંગળવાર સુધીનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. તેમણે ધમકી આપી છે કે જો તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલશે નહીં તો વિનાશ વેરશે અને તેહરાનના તેલ સંસાધનો જપ્ત કરશે. દરમિયાન, એક અહેવાલ બહાર આવ્યો છે કે અમેરિકા અને ઈરાન 45 દિવસના યુદ્ધવિરામ માટે વાતચીત કરી રહ્યા છે.
એક્સિઓસે રાજદ્વારી પ્રયાસોથી પરિચિત ચાર સ્ત્રોતોને ટાંકીને આ દાવો કર્યો છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે પાકિસ્તાન, ઇજિપ્ત અને તુર્કી દ્વારા વાતચીત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, અને યુએસ રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી વચ્ચે ગુપ્ત વાતચીત થઈ રહી છે.
શું 48 કલાકમાં ઈરાન ડીલ થશે?
અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે આગામી 48 કલાકમાં ડીલ થવાની શક્યતા ઓછી છે. જો કે, યુદ્ધને વધુ વકરી ન શકે તે માટે આને છેલ્લો પ્રયાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
શું ટ્રમ્પે ઈરાનની સમયમર્યાદા લંબાવી?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઇરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા અથવા તેના માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલાનો સામનો કરવા માટે કરાર કરવા માટે તેમની સમયમર્યાદા 24 કલાક લંબાવી દીધી. ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે લખ્યું કે, મંગળવારે, રાત્રે 8 વાગ્યે પૂર્વીય સમય.(ભારતમાં બુધવાર સવારનો સમય)
આ પોસ્ટ તેમની ધમકીના થોડા કલાકો પછી આવી, મંગળવારે, ઇરાન પાવર પ્લાન્ટ ડે અને બ્રિજ ડે એકસાથે ઉજવશે. આવું પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી! તમે પાગલ લોકો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલો, નહીં તો તમે નરકમાં હશો, ફક્ત જુઓ.
ટ્રમ્પ: ઈરાનને પોતાને ફરીથી બનાવવામાં 20 વર્ષ લાગશે
રવિવારે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમારી સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત છે, અને તે દેશને ફરીથી બનાવવામાં 20 વર્ષ લાગશે. જો તેઓ નસીબદાર હશે, જો તેમનો દેશ બચી જશે. અને જો તેઓ મંગળવાર સાંજ સુધીમાં કાર્યવાહી નહીં કરે, તો તેમની પાસે કોઈ પાવર પ્લાન્ટ બાકી રહેશે નહીં અને કોઈ પુલ ઊભા રહેશે નહીં.
ટ્રમ્પની ધમકીઓ વિશે ઇરાને શું કહ્યું?
ઇરાની સંસદના સ્પીકર એમ.બી. ગાલિબાફે ટ્રમ્પની ઇરાનના માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાની ધમકીઓને નકારી કાઢી. તેમણે કહ્યું કે, યુદ્ધ ગુનાઓથી કંઈ પ્રાપ્ત થશે નહીં. એકમાત્ર વાસ્તવિક ઉકેલ એ છે કે ઈરાની લોકોના અધિકારોનું સન્માન કરવામાં આવે અને આ ખતરનાક રમતનો અંત આવે.
