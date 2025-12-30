Prev
2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે યુદ્ધ ? અમેરિકન થિંક ટેન્કના અહેવાલે વધાર્યું ટેન્શન

India Pakistan War: એક મુખ્ય અમેરિકન થિંક ટેન્કે દાવો કર્યો છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થવાથી 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે છે.
 

India Pakistan War: અગ્રણી અમેરિકન થિંક ટેન્ક, કાઉન્સિલ ઓન ફોરેન રિલેશન્સ (CFR)એ ચેતવણી આપી છે કે ઓપરેશન સિંદૂર 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એક યુદ્ધનું કારણ બની શકે છે. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ અનુસાર, આ શિયાળામાં જમ્મુ ક્ષેત્રમાં 30થી વધુ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ એક્ટિવ છે.

ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ અંગે એક યુએસ થિંક ટેન્કનો દાવો

CFRએ જણાવ્યું હતું કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, તો તેની અસર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર પડી શકે છે. 22 એપ્રિલના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં ભારતે 7 મે, 2025ના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. આ ઓપરેશન હેઠળ, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK)માં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, ભારતીય વાયુસેના (IAF) એ આતંકવાદીઓને મદદ કરવા આવેલી પાકિસ્તાની સેના પર વિનાશક હુમલો કર્યો. IAF એ પાકિસ્તાની વાયુસેનાના અનેક ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો.

શસ્ત્રોનો ભંડાર વધારી રહ્યું છે ભારત

ઓપરેશન સિંદૂર પછી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કોઈ મોટો આતંકવાદી હુમલો થયો નથી, તેમ છતાં બંને દેશો વચ્ચે હાલમાં યુદ્ધવિરામ છે, અને ભારત તેના શસ્ત્રોનો ભંડાર વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. રક્ષા મંત્રાલયે ત્રણેય સશસ્ત્ર દળો માટે 79,000 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ દારૂગોળો અને લશ્કરી સાધનો, જેમાં મિસાઇલ, રોકેટ અને ડ્રોનનો સમાવેશ થાય છે, ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે. 

તેમાં સેના માટે લોઇટરિંગ દારૂગોળો અને પિનાકા રોકેટ અને વાયુસેના માટે એસ્ટ્રા મિસાઇલ અને સ્પાઇસ-1000 બોમ્બનો સમાવેશ થાય છે. નૌકાદળ માટે વધારાની હાઇ એલ્ટિટ્યુડ લોંગ રેન્જ (HALE) રિમોટલી પાઇલટેડ એરક્રાફ્ટ સિસ્ટમ્સ લીઝ પર લેવાની મંજૂરી પણ આપવામાં આવી છે.

'પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન યુદ્ધ આવતા વર્ષે પણ શક્ય

ઓપરેશન સિંદૂર પછી ભારે નુકસાન બાદ, પાકિસ્તાને નવા ડ્રોન અને વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ ખરીદવા માટે તુર્કી અને ચીન સાથે વાતચીત પણ શરૂ કરી છે. રિપોર્ટમાં 2026માં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધની શક્યતા પણ સૂચવવામાં આવી છે, જોકે આનાથી યુએસના હિતોને કોઈ અસર થશે નહીં. 

આ વર્ષના ઓક્ટોબરમાં, 2,600 કિલોમીટર લાંબી ડ્યુરન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાન અને તાલિબાન વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થઈ હતી. બંને દેશોની સેનાઓએ એકબીજાના વિસ્તારમાં ગોળીબાર કર્યો હતો અને ચોકીઓનો નાશ કરવાનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારથી અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધો બગડ્યા છે.

CFR રિપોર્ટ ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારીઓ, લશ્કરી અધિકારીઓ, પ્રોફેસરો અને નીતિ એક્સપર્ટ સહિત યુએસ વિદેશ નીતિ એક્સપર્ટના સર્વેક્ષણ પર આધારિત છે. તેનો હેતુ યુએસ નીતિ નિર્માતાઓને વિશ્વના એવા ક્ષેત્રો વિશે માહિતી આપવાનો છે જ્યાં ભવિષ્યમાં યુદ્ધો ફાટી શકે છે.

