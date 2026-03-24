Iran-Israel US War: ભયાનક થશે યુદ્ધ? ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકાના યુદ્ધમાં હવે આ દેશો પણ મોરચો માંડશે
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં હવે બીજા દેશો પણ ઝંપ લગાવે તેવા અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. એકબાજુ જ્યાં અમેરિકા ઈરાન સાથે યુદ્ધનો અંત આવે તેવી વાતચીત કરવાનો દાવો કરે છે ત્યાં આ દેશો મોરચો માંડે એનો શું અર્થ તારવી શકાય?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ ભીષણ થાય તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. એવા પણ અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે કે ઈરાન વિરુદ્ધ હવે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને સાથ આપવા માટે બીજા પણ દેશો મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. જો કે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કોઈ માહિતી સામે આવી નથી. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને પાઠ ભણાવવા માટે ઈરાને ખાડીમાં તેમના સાથી દેશોને પણ આડેહાથ લીધા હતા.
ચોંકાવનારો રિપોર્ટ
વોલ સ્ટ્રીટ જનરલ (WSJ)ના રિપોર્ટ મુજબ સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈએ ઈરાન યુદ્ધમાં સામેલ થવા માટે કેટલાક પગલાં ઉઠાવ્યા છે. આ મામલે જાણકારોએ અખબારને જણાવ્યું કે સાઉદી અરબે કિંગ ફાહદ એર બેસ સુધી અમેરિકાને પહોંચ આપવાની સહમતિ આપી છે. ખાસ વાત એ છે કે સાઉદી અરેબિયા લાંબા સમયથી કહેતું હતું કે તેના એર બેસનો ઉપયોગ જૂના દુશ્મનો પર હુમલા માટે થઈ શકશે નહીં. રિપોર્ટ મુજબ એવું કહેવાય છે કે યુએઈએ ઈરાનના માલિક હકવાળા એક હોસ્પિટલ અને ક્લબને બંધ કર્યા છે.
એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈરાન માટે આ ઠેકાણા ખુબ મહત્વના છે. અખબાર મુજબ કેટલાક વીડિયોથી એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ઈરાન પર હુમલામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી મિસાઈલો બહેરીનથી છોડાઈ હતી.
ઈરાની અધિકારીને કાઢી મૂક્યા
કૂટનીતિક મોરચે પણ સાઉદી અરેબિયાએ ઈરાનના સૈન્ય અટૈચી અને ચાર દૂતાવાસના કર્મચારીઓને દેશ છોડવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાઉદી અરેબિયાએ ઈરાન પર પોતાના વિસ્તારના સાર્વભૌમત્વા ભંગનો આરોપ લગાવ્યો છે. જેનાથી ઈરાન કૂટનીતિક રીતે અલગથલગ પડી રહ્યું છે. આ સાથે જ યુએઈએ હાલમાં જણાવ્યું કે તેની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ઈરાન તરફથી થઈ રહેલા ગોળાબારીને રોકવાના પ્રયત્નો કરે છે.
અમેરિકાએ હાલ રોક્યા હુમલા
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરીથી ખોલવા માટે અપાયેલી સમયમર્યાદા સોમવારે લંબાવી અને કહ્યું કે અમેરિકા પાંચ દિવસ માટે ઈરાની વીજળી પ્લાન્ટ્સ પર હુમલા નહીં કરે. ટ્રમ્પે સોશિયલ સાઈટ ટ્રુથ સોશિયલ પર યુદ્ધના સમાધાનની સંભાવના પણ જતાવી. જો કે ઈરાની અધિકારીઓએ વાતચીતની ના પાડી દીધી. જો કે ટ્રમ્પના વલણમાં આવેલા ફેરફારથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધમાં કોઈ સમાધાન નીકળે તેવી સંભાવના જાગી છે. ટ્રમ્પે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે ઈરાન સમાધાન કરવા માંગે છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અમેરિકી દૂત એક સન્માનિત ઈરાની નેતા સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા માટે એક ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોક અને ટ્રમ્પના જમાઈ જેરેડ કુશનરે રવિવારે સાંજ સુધી વાતચીત કરી અને હજુ પણ વાતચીત ચાલુ રહેશે.
