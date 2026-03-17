ઈરાન પછી આ દેશ હશે ટ્રમ્પનો આગામી ટાર્ગેટ ? ખુદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો એક મોટો ખુલાસો, જાણો

ઈરાન પછી આ દેશ હશે ટ્રમ્પનો આગામી ટાર્ગેટ ? ખુદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો એક મોટો ખુલાસો, જાણો

Donald Trump Next Traget: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પછી કયા દેશને નિશાન બનાવશે તેનો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે પહેલા પણ આ દેશ વિશે વાત કરી હતી, પરંતુ હવે તેઓ ખુલ્લેઆમ તેના વિશે બહાર આવી જણાવ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:44 AM IST
  • અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પછી પોતાનો બીજો ટાર્ગેટ જણાવ્યો છે. 
  •  તેમણે ખુલ્લેઆમ સંકેત આપ્યો છે કે ક્યુબા તેમનું આગામી લક્ષ્ય હશે
  • જ્યાં આગામી થોડા મહિનામાં ભારે ઉથલપાથલ થઈ શકે છે.

ઈરાન પછી આ દેશ હશે ટ્રમ્પનો આગામી ટાર્ગેટ ? ખુદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો એક મોટો ખુલાસો, જાણો

Donald Trump Next Traget: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પછી પોતાનો બીજો ટાર્ગેટ જણાવ્યો છે. તેમણે ખુલ્લેઆમ સંકેત આપ્યો છે કે ક્યુબા તેમનું આગામી લક્ષ્ય હશે, જ્યાં આગામી થોડા મહિનામાં ભારે ઉથલપાથલ થઈ શકે છે. વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે ક્યુબા પર કબજો મેળવવો એ સન્માનની વાત હશે. હું તેને મુક્ત કરી શકું છું અથવા તેને કબજે કરી શકું છું. હું તેની સાથે જે ઇચ્છું તે કરી શકું છું.

ટ્રમ્પનો લેટિન અમેરિકા પર કબજો કરવાનો ઇરાદો

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ક્યુબા તાજેતરના વર્ષોમાં આર્થિક કટોકટી, વીજળીની અછત અને વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનોનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ સૂચવે છે કે ટ્રમ્પ હવે લેટિન અમેરિકામાં પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરવા માંગે છે. તેથી, તેમની નજર ક્યુબા પર છે, અને છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, તેમણે ક્યુબા વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા છે. તેમનો દાવો છે કે ક્યુબા સંપૂર્ણ પતનની આરે છે. તેથી, તેઓ ક્યુબા સાથેના કરાર દ્વારા મૈત્રીપૂર્ણ કબજો કરવાની યોજના ધરાવે છે.

આર્થિક કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે ક્યુબા

ટ્રમ્પ કહે છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધનો અંત લાવવો એ પ્રાથમિકતા છે, પરંતુ ક્યુબા આગળ છે. ક્યુબા સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે, અને તેઓ સમાધાન શોધી રહ્યા છે. ક્યુબા ગંભીર આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ક્યુબા ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરવામાં અસમર્થ છે, જેના પરિણામે દેશભરમાં પાવર પ્લાન્ટ અને પરિવહન બંધ થઈ ગયું છે. પરિણામે, દેશભરમાં ભારે વીજળી ગુલ થઈ રહી છે. ક્યુબાના રાષ્ટ્રપતિ મિગુએલ ડિયાઝ-કેનેલે સમાધાન પર પહોંચવાની વાત કરી છે.

વાતચીત દરમિયાન સંઘર્ષની પણ શક્યતા

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે કેટલાક મુદ્દાઓ પર ક્યુબા સાથે મતભેદો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમને રાજદ્વારી દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. સમાધાન માટે વાતચીત ચાલુ હોવા છતાં, ક્યુબાને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જો ક્યુબા રાજકીય અને આર્થિક સુધારાઓ લાગુ કરે તો જ પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં આવશે. ક્યુબાની શરત એ છે કે વાતચીત અથવા ડીલ દરમિયાન તેની સ્વતંત્રતા અને સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરવું જોઈએ, અન્યથા સંઘર્ષ ઊભો થઈ શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Donald Trump Next Targetdonald trump newsGujarati NewsWorld newsmiddle east warIran Us Waramerican president

