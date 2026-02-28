Prev
ઈરાન પર હુમલો કરશે ટ્રમ્પ, કે પછી બધું બરાબર થઈ જશે? અમેરિકાએ જીનીવા બેઠકમાં તેહરાન સામે રાખી આ 5 શરતો

America Iran Conflict: વધતા તણાવ વચ્ચે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જીનીવામાં બેઠક યોજાઈ. તેહરાન પર સોદો કરવા અથવા યુએસ લશ્કરી હુમલાનો સામનો કરવા માટે દબાણ છે. અમેરિકાએ તેહરાન માટે પાંચ શરતો મૂકી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:44 PM IST

જીનીવામાં ત્રીજા રાઉન્ડની બેઠક

ઓમાનની મધ્યસ્થી હેઠળ જીનીવામાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ત્રીજા રાઉન્ડની વાતચીત ચાલી રહી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે કે જો પરમાણુ પર કોઈ કરાર ન થાય તો ઈરાનને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. આ દરમિયાન, ઈરાન અમેરિકાની ઘણી શરતો સ્વીકારવા તૈયાર નથી.

ઈરાન માટે અમેરિકાની 5 મુખ્ય શરતો

પરમાણુ પ્લાન્ટનો નાશ

અમેરિકાએ ઈરાન પર એક શરત મૂકી છે કે તેણે તેના ત્રણેય પરમાણુ પ્લાન્ટ (ફોર્ડો, નાતાન્ઝ અને ઇસ્ફહાન) તોડી પાડવા પડશે. વધુમાં, તેણે તેના બધા સમૃદ્ધ યુરેનિયમ યુએસને સોંપવા પડશે.

યુરેનિયમ સંવર્ધન શૂન્ય રાખવું

ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે અમેરિકાની એક શરત એ છે કે તેહરાને યુરેનિયમ સંવર્ધન શૂન્ય અથવા ખૂબ જ નીચા સ્તર સુધી મર્યાદિત રાખવું પડશે. જો કે, ઈરાન તેહરાન રિસર્ચ રિએક્ટર જાળવી રાખી શકે છે.

શરતો પૂરી કર્યા પછી પ્રતિબંધો હળવા કરવા

અમેરિકાએ કહ્યું છે કે શરૂઆતમાં, ન્યૂનતમ પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં આવશે. જો ઈરાન શરતો સાથે સંમત થાય છે, તો વધુ છૂટછાટો આપવામાં આવશે. જો કે, જો સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં નહીં આવે, તો અમેરિકા ઈરાન પર વધુ કડક પ્રતિબંધો લગાવશે.

સનસેટ ક્લોઝ નકારી કાઢવામાં આવી

અમેરિકાએ સનસેટ ક્લોઝ નકારી કાઢી છે. તે ઇચ્છતું નથી કે કોઈપણ કરારમાં કોઈ મુદત મર્યાદા હોય. સનસેટ ક્લોઝ એ કોઈપણ સોદામાં સમાવિષ્ટ એક શરત અથવા જોગવાઈ છે જે જણાવે છે કે કોઈ કાયદો ચોક્કસ તારીખ પછી અસરકારક રહેશે નહીં, સિવાય કે તેને કાયદાકીય કાર્યવાહી દ્વારા લંબાવવામાં આવે.

યુરેનિયમ સંવર્ધન બંધ કરો

યુરેનિયમ સંવર્ધન એ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો એક મુખ્ય મુદ્દો છે. અમેરિકાએ શરત મૂકી છે કે ઈરાને યુરેનિયમ સંવર્ધન બંધ કરવું પડશે. જો કે, ઈરાન અત્યાર સુધી આનો ઇનકાર કરતો દેખાય છે. 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ યુરેનિયમ સંવર્ધન છોડી દેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેઓ અમેરિકા સાથે યુદ્ધની ધમકીઓથી ડરતા નથી.

