/શું 2028માં ફરીથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બનશે ટ્રમ્પ? ત્રીજા કાર્યકાળને લઈને તોડ્યું મૌન, જાણો

Trump Third Term: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2028માં ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળ માટે ચૂંટણી લડવાની શક્યતા અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ 2028માં બીજી ટર્મ માટે ચૂંટણી લડવાનું પસંદ કરશે, પરંતુ યુએસ બંધારણ અને કાયદો એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક અવરોધ ઉભો કરે છે.
2016 અને ફરીથી 2024માં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનો અને ચૂંટણી રેલીઓમાં તેમના સમર્થકોના નારાઓએ 2028ની ચૂંટણી અંગે અટકળોને વેગ આપ્યો છે. આ ચર્ચાઓનો અંત લાવતા, ટ્રમ્પે બંધારણની મર્યાદાઓને સ્વીકારી છે.
જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ ખાતે એરફોર્સ વનમાંથી ઉતર્યા પછી, જ્યારે પત્રકારોએ ટ્રમ્પને સીધો પૂછ્યું કે શું તેઓ ત્રીજા ટર્મ માટે ચૂંટણી લડવા માટે ગંભીર છે, ત્યારે તેમણે હસીને કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ મને આ પ્રશ્ન પૂછે છે. આજે રાત્રે પણ, એક કાર્યક્રમમાં, લોકો '2028' ના નારા લગાવી રહ્યા હતા. મને ચૂંટણી લડવાનું ગમશે, પરંતુ તમે જાણો છો કે કાયદો તેના પર ખૂબ કડક છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા કરી ન હતી કે તેઓ કાનૂની પડકાર અથવા બંધારણીય સુધારા દ્વારા આ મર્યાદા બદલવાનો પ્રયાસ કરશે કે નહીં, પરંતુ તેમણે ભાર મૂક્યો કે વર્તમાન કાયદો અત્યંત મજબૂત છે.
22મો બંધારણીય સુધારો: ટ્રમ્પના ત્રીજા કાર્યકાળ પહેલા સૌથી મોટો અવરોધ
અમેરિકી બંધારણમાં 22મો સુધારો કોઈપણ વ્યક્તિને બે ટર્મથી વધુ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. ૧૯૫૧માં પસાર થયેલો આ સુધારો વ્યક્તિને બે ટર્મથી વધુ સેવા આપવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ફ્રેન્કલિન ડી. રૂઝવેલ્ટ સત્તાના કેન્દ્રીકરણને રોકવા માટે સતત ચાર ટર્મ માટે ફરીથી ચૂંટાયા પછી આ કાયદો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મર્યાદા દૂર કરવા માટે કોંગ્રેસના બંને ગૃહોમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી અથવા રાજ્ય વિધાનસભાના બે તૃતીયાંશ બહુમતી દ્વારા પસાર કરાયેલા નવા ઠરાવની જરૂર પડશે, ત્યારબાદ ત્રણ-ચતુર્થાંશ (38 રાજ્યો) દ્વારા મંજૂરીની જરૂર પડશે, જે વર્તમાન રાજકીય વાતાવરણમાં લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે.
તેમની તાજેતરની વિદેશ યાત્રાઓ અને તુર્કીની મુલાકાત દરમિયાન લેવામાં આવેલી કડક સુરક્ષા સાવચેતીઓ વિશે બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમને ગંભીર ધમકીઓ મળી રહી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મને ઘણી ધમકીઓ મળે છે જેનાથી જનતા અજાણ હોય છે. હું મારી બધી મુસાફરી વ્યવસ્થા ગુપ્ત સેવા અને સૈન્યની સલાહના આધારે કરું છું.
મને ઈરાન પર બિલકુલ વિશ્વાસ નથી: ટ્રમ્પ
વૈશ્વિક મુદ્દાઓ અને યુએસ અર્થતંત્રની ચર્ચા કરતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાન અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સાથે ચાલી રહેલા તણાવ અંગે બોલ્ડ દાવા કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આ મહત્વપૂર્ણ વેપાર દરિયાઈ માર્ગ પર યુએસનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે અને યુએસ નૌકાદળની તાકાતની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે આ સ્ટ્રેટ ફક્ત યુએસ દ્વારા નિયંત્રિત છે.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ ઈરાન પર વિશ્વાસ કરે છે, ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેમને બિલકુલ વિશ્વાસ નથી. વાતચીતના અંતે, ટ્રમ્પે દેશની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત અને ઉત્તમ ગણાવી, ખાસ કરીને યુએસ શેરબજારમાં તેજી અને નવી રોજગારીની તકોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.