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શું 2028માં ફરીથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બનશે ટ્રમ્પ? ત્રીજા કાર્યકાળને લઈને તોડ્યું મૌન, જાણો


Trump Third Term: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ 2028માં ત્રીજી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી લડવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, પરંતુ યુએસ બંધારણમાં કડક 22મો સુધારો તેમને આમ કરવાથી રોકી રહ્યો છે. તેમણે તુર્કીની મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષા જોખમો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુએસ પ્રભુત્વ અને મજબૂત અર્થતંત્ર વિશે પણ ખુલ્લેઆમ વાત કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:50 AM IST
શું 2028માં ફરીથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બનશે ટ્રમ્પ? ત્રીજા કાર્યકાળને લઈને તોડ્યું મૌન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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