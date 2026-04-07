શું ટ્રમ્પ ઈરાન પર પરમાણુ હુમલો કરશે? અમેરિકાનું મોટું નિવેદન આવ્યું, જાણો શું કહ્યું

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldશું ટ્રમ્પ ઈરાન પર પરમાણુ હુમલો કરશે? અમેરિકાનું મોટું નિવેદન આવ્યું, જાણો શું કહ્યું

Iran America War: અમેરિકાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, તે ઈરાન પર પરમાણુ બોમ્બથી હુમલો નહીં કરે. વ્હાઇટ હાઉસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, અમે ઈરાન પર પરમાણુ હુમલા વિશે બિલકુલ વિચારી રહ્યા નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:40 PM IST
  • પરમાણુ હથિયારોના ઉપયોગ અંગે વ્હાઇટ હાઉસે કરી સ્પષ્ટતા
  • ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને આપ્યું મંગળવાર રાત સુધીનું અલ્ટીમેટમ
  • ઈરાન સામે કયા 'બ્રહ્માસ્ત્ર'નો ઉપયોગ કરશે અમેરિકા?

Trending Photos

Iran America War: તો શું ઈરાન પરથી સૌથી મોટો ખતરો ટળી ગયો છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ છે - હા. વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, પરમાણુ હુમલાની કોઈ યોજના નથી. વ્હાઇટ હાઉસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, અમે ઈરાન પર પરમાણુ હુમલા વિશે બિલકુલ વિચારી રહ્યા નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે કહ્યું હતું કે, અમારી પાસે બીજા ઘણા પ્રકારના હથિયારો છે, જેનો ઉપયોગ અમે અત્યાર સુધી કર્યો નથી. તેમના આ નિવેદન બાદ એવી અટકળો તેજ થઈ હતી કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન પર પરમાણુ હુમલો કરી શકે છે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા શાંતિ વાતચીત માટે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા નજીક આવી રહી છે, પરંતુ તેહરાન વાતચીત માટે તૈયાર જોવા મળી રહ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં પશ્ચિમ એશિયાના ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં વોશિંગ્ટનના આગામી પગલા પર સૌની નજર ટકેલી છે. આ દરમિયાન ટ્રમ્પે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, જો મંગળવારે રાત્રે 8 વાગ્યા (ET) સુધી સંતોષકારક સમજૂતી નહીં થાય તો ઈરાનની 'આખી સભ્યતા આજે રાત્રે જ નષ્ટ થઈ જશે'. આ ચેતવણી સાથે જ પરમાણુ હુમલાની આશંકાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પરમાણુ વિકલ્પ નથી
ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સની ચેતવણી બાદ આ અટકળોએ વધુ જોર પકડ્યું હતું. તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે, અમેરિકા પાસે ઈરાન વિરુદ્ધ એવા હથિયારો છે, જેના ઉપયોગનો નિર્ણય હજુ સુધી લેવાયો નથી. જો કે, વેન્સની ટિપ્પણીના થોડા સમય બાદ જ વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટતા કરીને પરમાણુ હથિયારોના ઉપયોગનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. વ્હાઇટ હાઉસે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, વેન્સના નિવેદનનો અર્થ પરમાણુ વિકલ્પ નથી.

ટ્રમ્પે શું કહ્યું હતું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે, આજે રાત્રે એક આખી સભ્યતાનો અંત થઈ શકે છે, પરંતુ વોશિંગ્ટનમાં રાત્રે 8 વાગ્યાની સમયમર્યાદા પહેલા ઈરાન પાસે આત્મસમર્પણ કરવાની તક છે. આ કડક ચેતવણી ઈરાન માટે આપવામાં આવેલી ડેડલાઇનના લગભગ 12 કલાક પહેલા આવી છે. આ સમયમર્યાદા હેઠળ ઈરાનને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવા સહિતની સમજૂતી પર સહમત થવા કહેવામાં આવ્યું છે, અન્યથા તેને દંડાત્મક હુમલાનો સામનો કરવો પડશે.

ટ્રમ્પે પોતાની સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર લખ્યું કે, "આજે રાત્રે એક આખી સભ્યતાનો અંત થઈ જશે, જેને ફરી ક્યારેય પાછી લાવી શકાશે નહીં. હું એવું નથી ઈચ્છતો, પણ કદાચ એવું જ થશે." જો કે, ટ્રમ્પના નિવેદનમાં સમાધાનની આશા હજુ પણ બાકી રખાઈ છે અને તેમણે કહ્યું કે કદાચ કંઈક ક્રાંતિકારી અને અદ્ભુત બાબત બની શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news