ટ્રમ્પના ટેરિફ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક, શું ભારતને પરત મળશે વસૂલ કરાયેલા નાણાં? જાણો શું છે રિફંડના નિયમો
Tariff Refund Rules: અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા દુનિયાના દેશો લગાવવામાં આવેલ ટેરિફને રદ કરી દીધો છે. હવે વસૂલ કરવામાં આવેલા 175 અજબ ડોલરના રિફંડનો પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે. ભારત સહિત દુનિયાની નજર તે વાત પર છે કે, હવે અમેરિકા આગળ શું પગલાં લેશે.
- અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફ ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યો
- કોર્ટના નિર્ણય બાદ 175 અજબ ડોલરના રિફંડના ઉઠી રહ્યા છે પ્રશ્ન
- રિફંડની પ્રક્રિયા લાંબી અને કાનૂની ગૂંચવણો ભરેલી હોઈ શકે છે
Trending Photos
Tariff Refund Rules: અમેરિકાથી આવેલા મોટા સમાચારોએ વૈશ્વિક વેપારની દિશા બદલી નાખી છે. અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યા છે અને તેને રદ કર્યા છે, જેના કારણે દુનિયાભરના વ્યવસાયો મહિનાઓ સુધી મૂંઝવણમાં રહ્યા છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, વસૂલ કરવામાં આવેલા અબજો ડોલરનું શું થશે? અને શું ભારત સહિત અન્ય દેશોને કોઈ રાહત મળશે? ચાલો સમજીએ.
સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય
અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ઘણા મોટા અને વિવાદાસ્પદ ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કરતા રદ કર્યા છે. આ ટેરિફ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની અમેરિકા ફર્સ્ટ નીતિનો મુખ્ય ભાગ હતા, જેના હેઠળ અનેક દેશોથી થતી આયાત પર ભારે ડ્યુટી લગાવવામાં આવી હતી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ટેરિફથી 175 અજબ ડોલરથીથી વધુ રકમ વસૂલવામાં આવી છે. આ નાણાં અમેરિકાના કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા કંપનીઓ પાસેથી વસૂલવામાં આવ્યા હતા. હવે, કોર્ટના નિર્ણય બાદ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે, શું આ નાણાં કંપનીઓને પરત કરવામાં આવશે?
175 અજબ ડોલરનો પ્રશ્ન
રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, રિફંડ પ્રક્રિયા સરળ નહીં હોય. ઘણી કંપનીઓએ પહેલાથી જ પોતાના દાવાઓ તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જો કે, કાનૂની પ્રક્રિયા લાંબી અને જટિલ હોઈ શકે છે. કાનૂની નિષ્ણાતો અનુસાર, રિફંડ સાથે જોડાયેલા મામલાની સુનાવણી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, કંપનીઓએ ઔપચારિક દાવાઓ દાખલ કરવા પડશે અને કોર્ટની મંજૂરી મેળવવી પડશે. દરેક મામલાની અલગ-અલગ રીતે તપાસ કરવામાં આવશે, તેથી બધાને તાત્કાલિક તેમના નાણાં મળી જશે, એવું માની જેવી ઉતાવળ ગણાશે.
કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓનો અંદાજ છે કે, સરકારને મોટી નાણાકીય જવાબદારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવી પડે, તો તે અમેરિકાના બજેટ પર અસર કરી શકે છે.
શું ભારતને પરત મળશે નાણાં?
બીજી તરફ ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ભારત એવા દેશોમાંથી એક છે, જેના પર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે અલગ-અલગ સમયે ટેરિફ લગાવ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય નિકાસકારોઆ નિર્ણય પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જો કે, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, નાણાં સીધા ભારત સરકારને મળશે નહીં. જો રિફંડ આપવામાં આવે છે, તો તે કંપનીઓને મળશે જેણે ટેરિફ ચૂકવ્યો હતો. આમાં અમેરિકાના આયાતકારો અને કેટલાક વિદેશી નિકાસકારોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
ભારત સરકારે કહ્યું છે કે, તે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય અને અમેરિકાના વહીવટીતંત્રના નવા પગલાંનો અભ્યાસ કરી રહી છે. હાલમાં અમેરિકાએ પાંચ મહિના માટે 10 ટકાના અસ્થાયી આયાત સરચાર્જ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. 150 દિવસ પછી શું નીતિ રહેશે, તેના પર હજું સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી.
વેપાર કરારો પર અસર
ટેરિફ દરોમાં સતત બદલાવ ક્યારેક 10 ટકા, ક્યારેક 25 ટકા કે તેથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને અનિશ્ચિત બનાવી દીધો છે. ભારતીય નિકાસકારોનું કહેવું છે કે, આવી પરિસ્થિતિ લાંબા ગાળાના કરારો પર વાતચીત કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. આગામી દિવસોમાં એક ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ અમેરિકાની મુલાકાત લેવાનું છે અને અમેરિકાના અધિકારીઓની ભારત મુલાકાત પણ નક્કી છે. બન્ને દેશો વચ્ચે સ્થિર વેપાર વાતાવરણ પુનઃસ્થાપિત કરવું એક મોટો પડકાર હશે. ટેરિફ નીતિમાં સ્પષ્ટતા બન્ને અર્થતંત્રોને લાભ આપી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે