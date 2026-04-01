ટ્રમ્પ કરશે ઈરાન સામે સરેન્ડર? રાષ્ટ્રને સંબોધન, ગૂગલ અને એપલ પર હુમલાની ધમકીઓ
Donald Trump on US Iran War Updates: એક સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે લગભગ 10માંથી 6 અમેરિકનો ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં ટ્રમ્પના સાથે અસંમત છે. જ્યારે સર્વેમાં એ પણ જોવા મળ્યું છે કે 37 ટકા લોકો યુદ્ધના તરફેણમાં છે.
US Iran War Latest Updates: અમેરિકા ટૂંક સમયમાં ઈરાન યુદ્ધ અંગે અંતિમ નિર્ણય લઈ શકે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બુધવારે રાત્રે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, આ સંબોધન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે ટ્રમ્પે અઠવાડિયામાં ઈરાનમાંથી પાછા ખેંચવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. હજારો મરીન સૈનિકોને પણ તૈનાત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયું હતું.
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે લખ્યું કે, આવતીકાલે રાત્રે 9 વાગ્યે (ET), રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ઈરાન પર મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપવા માટે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે. જો કે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી નથી કે અમેરિકા હવે ઈરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે કે સંઘર્ષને વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
અમેરિકનો મૂંઝવણમાં
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના બદલાતા વલણથી અમેરિકનો મૂંઝવણમાં છે, ઈરાન યુદ્ધમાં નાટો સાથીઓ પાસેથી મદદ માંગવાથી, નાટો સાથીઓની જરૂર નથી તેવું જાહેર કરવાથી, તેહરાનના ઉર્જા માળખાને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપવાથી, અને પછી આવા હુમલાઓ લગભગ રાતોરાત મુલતવી રાખવાથી. ઈરાન યુદ્ધ પર સતત બદલાતા વલણ માટે ટ્રમ્પ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ટીકાનો સામનો કરી રહ્યા છે.
પ્યુ રિસર્ચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે દસમાંથી લગભગ છ, અથવા 61 ટકા, ઈરાન સાથેના યુદ્ધ અંગે ટ્રમ્પના વલણ સાથે અસંમત છે. સર્વેમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 37 ટકા લોકો યુદ્ધની તરફેણ કરે છે.
ઈરાનમાંથી બહાર નીકળવા માંગે છે ટ્રમ્પ
જ્યારે ટ્રમ્પને વ્હાઇટ હાઉસમાં વધતા ઇંધણના ભાવ અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, મારે ફક્ત ઈરાનમાંથી બહાર નીકળવાનું છે, અને અમે તે ખૂબ જ ઝડપથી કરીશું, અને કિંમતો તૂટી પડશે. તેમણે કહ્યું કે, અમે કામ પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ, અને મને લાગે છે કે તેને પૂર્ણ કરવામાં બે અઠવાડિયા કે થોડા વધુ દિવસો લાગશે.
ઇઝરાયલની અલગ યોજના
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇઝરાયલ સાથે મળીને ઈરાન સામે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. હવે, જ્યારે ટ્રમ્પનું વલણ બદલાઈ રહ્યું છે, ત્યારે વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઈરાન વિરુદ્ધ ઝુંબેશ હજુ પૂરી થઈ નથી.
તેમણે કહ્યું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંયુક્ત કાર્યવાહીના એક મહિનાની અંદર, અમે અમેરિકા મુર્દાબાદ, ઇઝરાયલ મુર્દાબાદના નારા લગાવતા આતંકવાદી શાસનને કચડી નાખીએ છીએ. તેમણે ઉમેર્યું કે, આ ઝુંબેશ હજુ પૂરી થઈ નથી, અને અમે શાસનના મૂળિયાં હચમચાવી નાખ્યા છે; વહેલા કે મોડા, તે તૂટી પડશે.
ઈરાનની અમેરિકન કંપનીઓ પર હુમલોની તૈયારી
ઈરાને મંગળવારે તેની યોજના જાહેર કરતા કહ્યું કે જો 1લી એપ્રિલની સાંજથી ઈરાની પ્રદેશમાં કોઈનું મોત થશે, તો તે પશ્ચિમ એશિયામાં 18 કંપનીઓના ઠેકાણાઓ પર હુમલો કરશે. આ માહિતી ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા આપવામાં આવી હતી. IRGC એ જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાનમાં થતી દરેક હત્યાના જવાબમાં આ કંપનીઓએ 1લી એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યાથી તેમના સંબંધિત ઠેકાણાઓના વિનાશ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ."
નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે આ કંપનીઓમાં સિસ્કો, એચપી, ઇન્ટેલ, ઓરેકલ, માઇક્રોસોફ્ટ, એપલ, ગૂગલ, મેટા, આઇબીએમ, ડેલ, પેલેન્ટિર, એનવીડિયા, જેપી મોર્ગન, ટેસ્લા, જીઇ સ્પાયર સોલ્યુશન્સ, જી42 અને બોઇંગનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ કંપનીઓ ઈરાન વિરુદ્ધ આતંકવાદી કાવતરામાં સક્રિય રીતે સામેલ છે.
