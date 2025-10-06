15 પત્ની, 30 બાળકો, 100 નોકરોના કાફલા સાથે જેવા UAEના અબુ ધાબી પહોંચ્યા આ રાજા..3 ટર્મિનલ બંધ કરવા પડ્યા
આફ્રિકી દશના રાજા મસ્વાતી-3એ 15 લગ્ન કર્યા છે. જો કે તેમના પિતા તો તેમના કરતા પણ ચાર ડગલા આગળ હતા અને પોતાના 82 વર્ષના શાસનમાં 125 મહિલાઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. હાલમાં આ મસ્વાતી-3 અબુધાબી પહોંચ્યા તો લોકો સ્તબ્ધ થયા હતા.
આફ્રિકી દેશ ઈસ્વાતિની દેશના રાજા મસ્વાતી-IIIએ એકવાર ફરીથી દુનિયાનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચ્યુ છે. પોતાની અનોખી જીવનશૈલી માટે જાણીતા મસ્વાતીએ યુએઈનો પ્રવાસ કર્યો છે. મસ્વાતી પોતાના પ્રાઈવેટ જેટથી અબુ ધાબી પહોંચ્યા તો અહીં હાજર મુસાફરો અને કર્મચારીઓ સ્તબ્ધ રહી ગયા. કારણ કે કિંગ પોતાની સાથે 15 પત્નીઓ, 30 બાળકો અને લગભગ 100 જેટલા નોકરોને લઈને પહોંચ્યા હતા. આ બધા જેટથી ઉતર્યા તો સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે પડકાર ઊભો થઈ ગયો અને ઓફિસરોએ ત્રણ ટર્મિનલ બંધ કરવા પડ્યા.
આફ્રિકાના અંતિમ રાજવંશવાળા દેશ ઇસ્વાતિની (અગાઉ સ્વાજીલેન્ડ)ના રાજા મસ્વાતીના કાફલાએ બધાનું ધ્યાન એટલા માટે પણ ખેંચ્યું કારણ કે તેમણે ખુબ અલગ પ્રકારના કપડાં પહેર્યા હતા. રાજા મસ્વાતી તૃતિયાનો આ પ્રવાસ યુએઈ સાથે કેટલાક આર્થિક સમજૂતીઓ પર વાતચીત માટે હતો. જો કે આ દરમિયાન તેમના યુએઈ સાથે સમજૂતિઓની જગ્યાએ તેમના પરિવારની ચર્ચા દુનિયામાં વધુ થઈ. લગભગ 150 લોકોની સાથે પ્રવાસ પર આવેલા રાજાના આ અંદાજે લોકોને ખુબ આશ્ચર્યચકિત કર્યા.
1986થી રાજા છે મસ્વાતી
મસ્વાતી તૃતિય વર્ષ 1986થી ઈસ્વાતિનીના રાજા છે. પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલ માટે દુનિયામાં જાણીતા મસ્વાતી પાસે 1 અબજ ડોલર કરતા વધુ અંદાજિત સંપત્તિ છે. તેમની પાસે અનેક આલીશાન મહેલ, લક્ઝી કારોનો કાફલો અને પ્રાઈવેટ જેટ જેવી સુવિધાઓ છે. મસ્વાતીની 15 રાણીઓ છે તેમના પિતાએ પણ 125 મહિલાઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. રાજા મસ્વાતી તૃતીય દર વર્ષે રીડ ડાન્સ સમારોહમાં પોતાની નવી દુલ્હન પસંદ કરે છે. આ વિસ્તારનો આ પરંપરાગત રિવાજ છે.
રાજા મસ્વાતી 40 વર્ષથી દેશના સિંહાસન પર બિરાજમાન છે. તેઓ ભોગ વિલાસવાળું જીવન જીવે છે, પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે આ દેશ ઇસ્વાતિની એક ગરીબ દેશ છે. દેશની મોટાભાગની પ્રજા ભારે ગરીબીમાં જીવે છે. પહેલા સ્વાઝીલેન્ડના નામથી ઓળખાતા આ દશ ઈસ્વાતિનીની વસ્તી 11 લાખ છે. ઈસ્વાતિની એડ્સસંક્રમણની દુનિયાના સૌથી ઊંચા દરોવાળા દેશમાં સામેલ છે.
ઈસ્વાતિની ચારેબાજુથી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ઘેરાયેલો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની જુલુ રાજશાહી અને ઈસ્વાતિની વચ્ચે મજબૂત પરંપરાગત સંબંધ છે. તે સમયે ઝુલુ રાજા મિસુઝુલુ જ્વેલિથિની પણ મસ્વાતી IIIના ભત્રીજા છે. રાજા મસ્વાતીની એક રાણી દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જૈકબ જુમાની પુત્રી પણ છે. વીતેલા વર્ષના એક કાર્યક્રમમાં આ લગ્ન થયા હતા.
