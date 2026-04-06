આ દેશોની મહિલાઓ કપડાં પાછળ ખર્ચે છે સૌથી વધુ રૂપિયા, આ યાદીમાં ભારત કયા સ્થાને? જાણો
Women Shopping: વાત જ્યારે વોર્ડરોબ અપડેટ કરવાની આવે છે, ત્યારે મહિલાઓની પસંદગી અને શોપિંગનો ક્રેઝ દુનિયાનો નકશો બદલી નાખે છે. ચાલો જાણીએ કે, દુનિયાના કયા દેશની મહિલાઓ કપડાંની ખરીદીમાં સૌથી વધુ પૈસા ખર્ચે છે.
- કપડાંની ખરીદીમાં આ દેશની મહિલાઓ છે 'વર્લ્ડ ચેમ્પિયન'
- જાણો દુનિયાભરની મહિલાઓના શોપિંગ રિપોર્ટ વિશે
- અમેરિકા અને ચીન પછી ભારત છે સૌથી મોટું માર્કેટ
Trending Photos
Women Shopping: વાત જ્યારે પણ શોપિંગ કરવાની આવે છે, ત્યારે મહિલાઓનો ક્રેઝ અને ઉત્સાહનો કોઈ હરીફાઈ જ નથી. મૂડ સ્વિંગ હોય કે કોઈ ખાસ પ્રસંગ, કબાટ કપડાંથી ભરેલો હોવા છતાં પણ ડ્રેસ ખરીદવાનો મોહ છોડવો અશક્ય હોય છે. દુનિયાભરમાં ફેશન અને બ્રાન્ડ્સનો ક્રેઝ એવો છે કે, કેટલાક દેશોની મહિલાઓ કપડાં ખરીદવામાં ગ્લોબલ રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. સ્ટાઇલ અને લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ્સની આ દોડમાં કોઈ દેશ સંખ્યામાં આગળ છે, તો કોઈ લક્ઝરી પાછળ પાણીની જેમ રૂપિયા વહાવવામાં. ચાલો જાણીએ.
કયા દેશની મહિલાઓ કપડાં પર સૌથી વધુ ખર્ચ કરે છે રૂપિયા?
દુનિયામાં કપડાં પર સૌથી વધુ રૂપિયા ખર્ચવાની બાબતમાં લક્ઝમબર્ગ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ અને નોર્વેની મહિલાઓ ટોપ પર આવે છે. આ દેશોની જીવનશૈલી ખૂબ જ મોંઘી છે અને અહીંની મહિલાઓ ક્વોલિટી અને મોટી બ્રાન્ડ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આંકડા અનુસાર, અહીં પ્રતિ વ્યક્તિ ફેશન પાછળ વાર્ષિક અંદાજે 1000થી 1700 યુરો સુધીનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. મોંઘા કપડાંની સાથે એક્સેસરીઝ અને લક્ઝરી વસ્તુઓ ખરીદવી એ આ દેશોની મહિલાઓની પ્રથમ પસંદગી છે.
હોંગકોંગની મહિલાઓ કપડાંની સંખ્યામાં મોખરે
જો કપડાંની સંખ્યાની વાત કરીએ તો હોંગકોંગની મહિલાઓ સમગ્ર દુનિયાને પાછળ છોડી દે છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર, હોંગકોંગમાં એક મહિલા સરેરાશ વર્ષમાં 117થી 119 નવા કપડાં ખરીદે છે. આ આંકડો દુનિયામાં સૌથી વધુ છે. ત્યારબાદ નેધરલેન્ડનો નંબર આવે છે, જ્યાં મહિલાઓ વર્ષમાં લગભગ 97 થી 98 કપડાં ખરીદે છે. કપડાંની આટલી મોટી સંખ્યા દર્શાવે છે કે આ દેશોમાં ફાસ્ટ ફેશન અને નવા ટ્રેન્ડ્સ અપનાવવાની ગતિ કેટલી ઝડપી છે.
ઓનલાઇન શોપિંગમાં કયા દેશની મહિલાઓ આગળ?
ડિજિટલ ક્રાંતિના આ યુગમાં ઓનલાઇન શોપિંગની બાબતમાં ચીનની મહિલાઓ સૌથી આગળ છે. તેઓ અઠવાડિયામાં સરેરાશ 8 કલાકથી વધુ સમય ઓનલાઇન શોપિંગ સાઇટ્સ પર વિતાવે છે. ચીનની સાથે દક્ષિણ કોરિયા અને તાઇવાનની મહિલાઓ પણ આ યાદીમાં ઘણી ઉપર છે. બીજી તરફ અમેરિકાની વાત કરીએ તો ત્યાં મહિલાઓ વર્ષમાં સરેરાશ 7 વખત ઓનલાઇન કપડાં ઓર્ડર કરે છે. કુલ એપેરલ માર્કેટ (કપડાંનું બજાર)ના કદની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે તો અમેરિકા દુનિયામાં નંબર-1 પર છે.
ભારતમાં શોપિંગને લઈને મહિલાઓ કયા સ્થાને છે?
ભારતના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો આંકડા ખૂબ જ રસપ્રદ છે. કુલ બજારના કદની દ્રષ્ટિએ અમેરિકા અને ચીન પછી ભારત દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું કપડાંનું માર્કેટ છે. જો કે, જ્યારે પ્રતિ વ્યક્તિ કપડાંની ખરીદીની વાત આવે છે, ત્યારે ભારતીય મહિલાઓ હજુ વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા ઘણી પાછળ છે. જ્યાં અમેરિકામાં એક મહિલા વર્ષમાં સરેરાશ 53 અને ચીનમાં 30 કપડાં ખરીદે છે, ત્યાં ભારતમાં આ સરેરાશ હાલમાં વર્ષમાં માત્ર 5 કપડાંની છે.
બદલાતા ટ્રેન્ડ્સ અને ભારતીય બજારની ચમક
ભલે પ્રતિ વ્યક્તિ ખરીદીમાં ભારત અત્યારે પાછળ હોય, પરંતુ એક કુલ બજાર તરીકે ભારત ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. ભારતીય બજારમાં બ્રાન્ડ્સની પહોંચ અને ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મની વધતી લોકપ્રિયતાને કારણે ખરીદીની પદ્ધતિ બદલાઈ રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, આગામી સમયમાં ભારતીય મહિલાઓની ખરીદશક્તિ અને કપડાંની સંખ્યામાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે. હાલમાં ભારત દુનિયાના મોટા ફેશન હબ તરીકે પોતાની ઓળખ મજબૂત કરી રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે