દુનિયાના કયા-કયા દેશોમાં નિર્વસ્ત્ર થઈને પ્રદર્શન કરી ચૂકી છે મહિલાઓ? જાણો શું તેના કારણો
Naked Women Protest: દુનિયાના ઘણા દેશોમાં મહિલાઓ નિર્વસ્ત્ર થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરી ચૂકી છે. આ પ્રદર્શનોનો ઉદ્દેશ્ય નારી અધિકારો, લૈંગિક ભેદભાવ, હિંસા અને સામાજિક અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હોય છે.
Naked Women Protest: દુનિયાભરમાં મહિલાઓએ નિર્વસ્ત્ર થઈને વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે. આવા પ્રદર્શનોમાં મહિલાઓ પોતાન નિર્વસ્ત્ર અથવા અર્ધનગ્ન શરીરને એક શક્તિશાળી હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પોતાની વાત રજૂ કરવા અથવા વિરોધ નોંધાવવા માટે. આ વિરોધ પ્રદર્શનોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય રીતે સામાજિક અન્યાય, રાજકીય દમન, હિંસા અથવા મહિલાઓના અધિકારો સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવાનો હોય છે.
મહિલાઓના અર્ધનગ્ન વિરોધ પ્રદર્શનો સામાન્ય રીતે કોઈ મોટા રાજકીય સંમેલન, વિવિધ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોની મિટિંગ અથવા કોઈ મુખ્ય ફેસ્ટિવલ પર જોવા મળે છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, વિશ્વભરના મીડિયા અને લોકોનું ધ્યાન આવા સંમેલનો પર હોય છે. એવા ઘણા મોટા પ્રસંગો આવ્યા છે જ્યાં મહિલાઓએ નિર્વસ્ત્ર થઈને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી છે અને આંદોલનોને જન્મ આપ્યો છે. આ લેખમાં એવા કેટલાક દેશો અને વિરોધ પ્રદર્શનોના મુદ્દાઓ સામેલ છે, જેને જાણીને તમે વિચારવા પર મજબૂર થઈ જશો.
યુક્રેન અને ફ્રાન્સનું FEMEN આંદોલન
FEMEN એક ફેમિનિસ્ટ ગ્રુપ છે. જે વિશ્વભરમાં મહિલાઓના અધિકારો માટે કામ કરે છે. આ જૂથ પોતાની માંગણીઓને અલગ-અલગ રીતે સરકાર અને મીડિયા સામે રજૂ કરવા માટે જાણીતું છે. તેનો જન્મ યુક્રેનમાં થયો હતો. આ નારીવાદી સંગઠન ટોપલેસ અથવા અર્ધનગ્ન પ્રદર્શન કરીને મહિલાઓ પર થતા શોષણ, ભ્રષ્ટાચાર અને ધાર્મિક રૂઢિવાદ સામે વિરોધ વ્યક્ત કરે છે.
આર્જેન્ટિનાનું "ની ઉના મેનોસ" આંદોલન
આ આંદોલન જૂન 2017માં આર્જેન્ટિનામાં શરૂ થયું હતું, જેમાં સેંકડો મહિલાઓએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનની સામે નિર્વસ્ત્ર અથવા ટોપલેસ થઈને નારી હિંસા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ પ્રદર્શન સમગ્ર વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત થયું હતું.“ની ઉના મેનોસ”નો અર્થ છે “એક પણ ઓછું નહીં.”
Body Freedom અને 'Free the Nipple' અભિયાન
આ અભિયાનની શરૂઆત અમેરિકામાં 2012માં બનેલી ડોક્યુમેન્ટરી-ડ્રામા "Free the Nipple"ના શૂટિંગ સાથે થઈ હતી. આ ડોક્યુમેન્ટરી-ડ્રામાના નિર્માતા લીના એસ્કો હતી. આ ફિલ્મ મુશ્કેલીઓ પછી 2013માં રિલીઝ કરવામાં આવી. આ ફિલ્મ પછી જ ‘Free the Nipple’ અભિયાન શરૂ થયું, જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયું. આ આંદોલનમાં મહિલાઓએ ટોપલેસ થઈને સરકાર અને મીડિયા સમક્ષ મહિલાઓના અધિકારો સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ ઉઠાવી.
સ્પેનમાં બળદની સતામણી સામે ટોપલેસ પ્રદર્શન
સ્પેનમાં ઘણા પશુ અધિકાર સંગઠનો બળદોની સતામણી સામે ટોપલેસ અથવા નિર્વસ્ત્ર થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે, જેમાં PETA સૌથી આગળ છે. આ સંગઠન દુનિયાભરમાં પશુ અધિકારો અને તેમના સંરક્ષણની હિમાયત કરે છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનો અવારનવાર પેમ્પ્લોના શહેરમાં યોજાતા પ્રખ્યાત “રનિંગ ઓફ ધ બુલ્સ” સમારોહ દરમિયાન આયોજિત કરવામાં આવે છે. આ પ્રદર્શનોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બળદો પર થતી સતામણી સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હોય છે.
મહિલાઓના નિર્વસ્ત્ર કે ટોપલેસ પ્રદર્શન કરવાના કારણો
ફેમિનિસ્ટ સંગઠનો અવારનવાર નિર્વસ્ત્ર અથવા ટોપલેસ થઈને પોતાની માંગણીઓને રાજકીય જૂથો, સરકાર અથવા વૈશ્વિક મીડિયા સુધી પહોંચાડવા માટે આવું પ્રદર્શન કરે છે. આવા પ્રદર્શનોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓના અધિકારોની હિમાયત કરવી, મહિલાઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારો, બળાત્કાર, ઘરેલું હિંસા અને ભેદભાવ સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હોય છે.
ઘણા પ્રદર્શનોનો ઉદ્દેશ્ય લૈંગિક ભેદભાવને સમાપ્ત કરવો અને મહિલાઓના મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો હોય છે, જેમ કે આર્જેન્ટિનામાં સનબાથના અધિકાર માટે કરવામાં આવેલું પ્રદર્શન.
નિર્વસ્ત્ર થઈને પ્રદર્શન કરવું અથવા પોતાની માંગણી રજૂ કરવી એ મહિલાઓના શરીરને વસ્તુ તરીકે જોવાની માનસિકતાને પડકારવાનો એક માર્ગ છે.
