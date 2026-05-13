/13 દેશોમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ, તો ક્યાંક વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ... ઇંધણ બચાવવા માટે કયા દેશે શું નિર્ણયો લીધા? જાણો

Global Energy Crisis: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની અસર હવે જોવા મળી રહી છે. આખી દુનિયા ઊર્જા સંકટનો સામનો કરી રહી છે. આ કારણે અલગ-અલગ દેશોએ તેના માટે પગલાં ભરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે, કયા દેશોએ શું પગલાં લીધાં છે.
Global Energy Crisis: ભારતમાં લોકોને ઇંધણ અને વિદેશી મુદ્રા બચાવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ દુનિયામાં એવા ઘણા દેશો છે, જ્યાં યુદ્ધને કારણે પહેલાથી જ કડક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાની સરકારોએ ઓઈલ બચાવવા માટે અનેક ઉપાયો લાગુ કર્યા છે. યુરોપિયન યુનિયન સિવાય લગભગ 40 દેશોએ પોતાના દેશમાં ઊર્જા બચાવવા માટે ઈમરજન્સી અથવા સેમી-ઈમરજન્સી પગલાં લીધાં છે.
કયા દેશોએ શું પગલાં લીધાં?
18 દેશો એવા છે જ્યાં પેટ્રોલ-ડીઝલના વેચાણની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે અને ઓડ-ઈવન નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે, એક માત્રાથી વધુ ઓઈલ આપવામાં આવતું નથી અને દરરોજ ગાડી લઈને રસ્તા પર નીકળી શકતા નથી.
13 દેશોએ વર્ક ફ્રોમ હોમ લાગુ કરી દીધું છે. એટલે કે કંપનીઓ તેમના કર્મચારીઓને ઓફિસ આવવા માટે દબાણ કરશે નહીં.
3 દેશો એવા છે, જ્યાં LPGનો ઉપયોગ મર્યાદિત માત્રામાં કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
35 દેશોએ ઊર્જા બચાવવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ અંતર્ગત લોકોને વીજળીનો વપરાશ ઘટાડવા અને મુસાફરી ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.
આ દેશોએ લીધા કડક નિર્ણયો
ફિલિપાઈન્સ અને મેડાગાસ્કર સહિત દુનિયાના ઓછામાં ઓછા 4 દેશોએ ઊર્જા ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે.
જોર્ડને સરકારી કચેરીઓમાં ACના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને સિંગાપોર જેવા દેશોમાં ACનું તાપમાન 25 ડિગ્રી કે તેથી વધુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે જેથી વીજળીનો વપરાશ ઘટાડી શકાય.
થાઈલેન્ડે તો સરકારી કચેરીઓમાં સૂટ અને ટાઈને બદલે અધિકારીઓને હાફ શર્ટ પહેરવા કહ્યું છે જેથી ACને વધુ ઠંડુ કરવાની જરૂર ન પડે.
દક્ષિણ કોરિયાએ ઓડ-ઈવન નિયમ લાગુ કરી દીધો છે.
મ્યાનમારમાં એક દિવસ છોડીને ગાડીઓને પેટ્રોલ-ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
બાંગ્લાદેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના વેચાણની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.
પાકિસ્તાનના કેટલાક શહેરોમાં 30 દિવસ માટે જાહેર પરિવહન મફત કરી દેવામાં આવ્યું છે જેથી લોકો ખાનગી વાહન ટાળીને ઇંધણ બચાવી શકે.
ઈન્ડોનેશિયા બાયોડીઝલ અને ઈલેક્ટ્રિક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે.
પાકિસ્તાન, ઈન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા જેવા દેશોમાં અધિકારીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી બાબતો સિવાય વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.
યુરોપના દેશોએ શું પગલાં લીધાં?
વિકસિત દેશોમાં પણ ઓઈલ અને ગેસ બચાવવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડ, નેધરલેન્ડ અને સ્પેન જેવા દેશોમાં સોલર એનર્જી અને ઓછી વીજળી વાપરતી લાઇટોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
ઓઈલ અને ગેસની માંગમાં ઘટાડો કરીને તેનો પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આ એટલા માટે પણ જરૂરી છે જેથી અર્થતંત્રને આંચકાથી બચાવી શકાય, કારણ કે ઓઈલના ભાવમાં વધારો આજે પણ ચાલુ રહ્યો છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 4% વધીને 108 ડોલરની નજીક પહોંચી ગયા છે. એટલે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે તેલની કિંમતોમાં કોઈ રાહત દેખાઈ રહી નથી.