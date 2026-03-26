Energy Lockdown: 90ના દાયકામાં ઠપ્પ પડી ગઈ હતી દુનિયા, જોવા મળી હતી ગંભીર સ્થિતિ, શું ફરી લાગૂ થશે 'એનર્જી લોકડાઉન'?
Energy Lockdown: 1970ના દાયકામાં વૈશ્વિક તેલ સંકટના ઐતિહાસિક સંદર્ભ અને પ્રભાવને ઊંડાણથી જણાવે છે. તે સમયમાં દુનિયામાં તેલની કમીને કારણે દુનિયાભરમાં સ્થિતિ એનર્જી લોકડાઉનની થઈ ગઈ હતી.
- ઈરાન યુદ્ધને કારણે દુનિયાભરમાં એનર્જીનું ભયંકર સંકટ
- એનર્જી સંકટ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયામાં એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા
- આ પહેલા 90ના દાયકામાં જોવા મળ્યું હતું એનર્જી મહાસંકટ
Energy Lockdown In European Countries: આજે જ્યારે ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે તો દુનિયાભરમાં એનર્જી લોકડાઉન જેવા શબ્દની ચર્ચા થવા લાગી છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે શું ફરી કોવિડ જેવી સ્થિતિ પરત ફરશે? પરંતુ ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે ઉર્જાનું અસલી લોકડાઉન સરકારી આદેશોથી નહીં, પરંતુ તેલની અછતથી લાગ્યું હતું. 1970ના દાયકામાં દુનિયાએ એવી સ્થિતિ જોઈ હતી જેણે મહાશક્તિઓ સુધી ચક્કાજામ કરી દીધો હતો. આ સમય આજના કથિત એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચાથી વધુ ખતરનાક અને વાસ્તવિક હતો, જેને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાનો પાયો હચમચાવી દીધો હતો.
શું છે એનર્જી લોકડાઉન?
સૌથી પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે એનર્જી લોકડાઉન. કોઈ સત્તાવાર કે સરકારી શબ્દ નથી. આ ઈન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ દ્વારા વપરાતી એક નવી ટર્મ છે, જેનો ઉપયોગ વર્તમાન ઉર્જા સંકટની ગંભીર સ્થિતિને સમજવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઈરાન અને પશ્ચિમ એશિયામાં જારી સંઘર્ષને કારણે તેલની આપૂર્વિ પ્રભાવિત થવાની આશંકા વચ્ચે આ ચર્ચાને ગતિ મળી છે. સોશિયલ મીડિયા વચ્ચે આ ચર્ચા વચ્ચે લોકોમાં ડર વધી રહ્યો છે.
આ પહેલા ક્યારે લાગ્યું હતું એનર્જી લોકડાઉન?
પરંતુ એનર્જી લોકડાઉન શબ્દ નવો છે, પરંતુ ઉર્જા સંકટને કારણે પ્રતિબંધ લાગવાનો ઈતિહાસ જૂનો છે. દુનિયાએ તેનું સૌથી ભયાનક રૂપ 1970ના દાયકામાં જોયું હતું. તે સમયે અરબ દેશો દ્વારા તેલની સપ્લાય રોકવાને કારણે વૈશ્વિક સ્તર પર પેટ્રોલ અને ડીઝલની ભારે અછત સર્જાય હતી. તે કોઈ કાલ્પનિક ચર્ચા નહીં, પરંતુ એક જમીની હકીકત હતી, જેણે વિકસિત દેશોની ગતિ રોકી દીધી હતી. અમેરિકા અને યુરોપના ઘણા દેશોમાં તેલ માટે હાહાકાર મચી ગયો હતો અને સરકારે વપરાશ ઘટાડવા માટે યુદ્ધ સ્તર પર પગલાં ભરવા પડ્યાં હતા.
જ્યારે લાગૂ થયું પેટ્રોલનું રાશનિંગ
1970ના દાયકામાં તે સંકટ દરમિયાન ઘણા દેશોની સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે પેટ્રોલનું રાશનિંગ લાગૂ કરવું પડ્યું હતું. તેનો મતલબ છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી ઈચ્છે એટલું ઈંધણ ન ખરીદી શકે. રાશન કાર્ડ કે ગાડીઓની નંબર પ્લેટના આધાર પર તેલ મળવાના દિવસો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા (જેમ કે ઓડ-ઇવન વ્યવસ્થા). પેટ્રોલ પંપો પર કિલોમીટર લાંબી લાઈનો લાગતી હતી અને હંમેશા તેલ ખતમ થઈ જવાના બોર્ડ લાગેલા જોવા મળતા હતા. સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ગાડી ચલાવવી મોટી વાત બની ગઈ હતી. જેનાથી દૈનિક જીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું હતું.
કાર-ફ્રી સન્ડે અને ઠપ્પ પડેલા રસ્તા
ઈંધણ બચાવવા માટે સરકારોએ કેટલાક કડક અને ઐતિહાસિક નિયમ લીધા હતા. ઘણા યુરોપિય દેશોમાં કાર-ફ્રી સન્ડેની જાહેરાત કરી હતી, એટલે કે રવિવારે રસ્તા પર ખાનગી ગાડીઓ ચલાવવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હતો. હાઈવે અને શહેરોના રસ્તા પર જ્યાં ટ્રાફિક જોવા મળતો તે રસ્તાઓ રવિવારે શાંત જોવા મળતા હતા. લોકો સાયકલનો ઉપયોગ કરવા કે ચાલીને જવા મજબૂર હતા. આ દ્રશ્ય લોકડાઉનથી ઓછું નહોતું. જ્યાં એક જરૂરી સંસાધનની કમીએ સમાજને ઘરમાં કેદ થવા કે પોતાની જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવા પર વિવશ કરી દીધા હતા.
સ્પીડ લિમિટમાં ઘટાડો અને ઉર્જા સંરક્ષણ
તેલ સંકટની અસર માત્ર રસ્તાઓ સુધી સીમિત ન રહી, સરકારોએ ગાડીઓની સ્પીડ લિમિટમાં ભારે ઘટાડો કર્યો હતો. તેની પાછળ વૈજ્ઞાનિક તર્ક હતો કે ઓછી સ્પીડમાં ગાડીઓ ઓછા ઈંધણનો વપરાશ કરે છે. અમેરિકા જેવા દેશોમાં, જ્યાં મોટી અને ઝડપી ગાડીઓ સ્ટેટસ સિમ્બલ હતી, ત્યાં સ્પીડ લિમિટને મજબૂતીથી લાગૂ કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય ઘરો અને ઓફિસોમાં વીજળીનો વપરાશ ઓછો કરવા અને બિનજરૂરી યાત્રાથી બચવા માટે મોટા પાયે જાગરૂકતા અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યા હતા.
વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર ઊંડી અસર
1970ના દાયકાના તે ઉર્જા સંકટે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને મંદીની સ્થિતિમાં પહોંચાડી દીધી હતી. તેલની કિંમતમાં અનેક ગણો વધારો થયો, જેનાથી પરિવહન ખર્ચ વધ્યો અને દરેક વસ્તુ મોંઘી થઈ ગઈ હતી. ફુગાવો (મોંઘવારી) બેકાબૂ થયો અને ઘણા ઉદ્યોગ બંધ થવાની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા હતા. તે સમયે દુનિયાનો અનુભવ કરાવ્યો કે તે બળતણ (પેટ્રોલ-ડીઝલ) પર કેટલા નિર્ભર છે. આ સંકટ બાદ દુનિયાભરમાં ઉર્જાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો (જેમ કે સૂર્ય, પવન અને પરમાણુ ઉર્જા) ની શોધ અને વિકાસમાં ગતિ આવી અને તેલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની રણનીતિઓ બની હતી.
આજે શું છે સ્થિતિ?
આજે જ્યારે એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા થાય છે તો તે સમજવું જરૂરી છે કે સ્થિતિ 1970ના દાયકા જેવી વિકરાળ નથી. આજે દુનિયાની પાસે વિવિધ સ્ત્રોત છે અને રણનીતિક તેલ ભંડાર પણ હાજર છે. આઈઈએએ જે સૂચન આપ્યા હતા (જેમ કે વર્ક ફ્રોમ હોમ, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન) સાવચેતીના પહલા છે, ન કે રાશનિંગ જેવા કડક નિર્ણયો. સોશિયલ મીડિયા પર તેને કોવિડ લોકડાઉન સાથે જોડીને વધુ પડતું રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
