/સુંદર ચહેરો, ભયાનક ઈરાદા, ઓસામા હતો સાચો પ્રેમ... કોણ છે આ મહિલા, જેના ખૌફથી કાંપતી હતી દુનિયા?

World's 5 Most Dangerous Female Terrorists: બ્રિટનમાં જન્મેલી સમન્થા લેથવેટ (Samantha Lewthwaite) ઉર્ફે ‘વ્હાઇટ વિડો’ દુનિયાની સૌથી ખતરનાક મહિલા આતંકવાદીઓમાં ગણાય છે. અલ-શબાબ અને અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલી સમન્થા પર કેટલાય મોટા આતંકી હુમલાના આરોપ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે માત્ર સમન્થા જ નહીં, દુનિયામાં આવી ઘણી મહિલા આતંકીઓ છે જેમણે ભારે તબાહી મચાવી છે. ચાલો, આ અહેવાલમાં એક-એક કરીને આ મહિલા આતંકવાદીઓ વિશે જાણીએ...
World's Most Dangerous Female Terrorist: આતંકવાદની દુનિયામાં અવારનવાર પુરુષ આતંકીઓના નામ વધારે સાંભળવા મળે છે, પરંતુ ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે કેટલીય મહિલા આતંકવાદીઓએ પોતાની ક્રૂરતા, ચાલાકી અને ખૌફનાક વ્યૂહરચનાથી દુનિયાને ડરાવી દીધી હતી. કોઈએ આત્મઘાતી હુમલાને અંજામ આપ્યો, તો કોઈએ આતંકી સંગઠનો માટે ભરતી અભિયાન ચલાવ્યું. કેટલીક મહિલાઓ એવી પણ હતી, જે વર્ષો સુધી દુનિયાની સૌથી મોટી ગુપ્તચર એજન્સીઓને થાપ આપતી રહી. આ મહિલા આતંકવાદીઓમાં સૌથી વધુ ચર્ચા બ્રિટનમાં જન્મેલી સમન્થા લેથવેટની થાય છે, જેને દુનિયા ‘વ્હાઇટ વિડો’ (White Widow) ના નામે ઓળખે છે. પરંતુ તેના સિવાય પણ એવી કેટલીય મહિલાઓ રહી છે, જેમણે આતંકવાદના ઇતિહાસમાં લોહીયાળ પ્રકરણો લખ્યા છે. ચાલો જાણીએ દુનિયાની 5 સૌથી ખતરનાક મહિલા આતંકીઓ વિશે...
1. દુનિયાની સૌથી ચર્ચિત મહિલા આતંકી: સમન્થા લેથવેટ (Samantha Lewthwaite)
આ યાદીમાં પહેલું નામ બ્રિટનમાં જન્મેલી સમન્થા લેથવેટનું આવે છે. લેથવેટને દુનિયાની સૌથી ખતરનાક અને મોસ્ટ વોન્ટેડ મહિલા આતંકવાદીઓમાં ગણવામાં આવે છે. તે ‘વ્હાઇટ વિડો’ ના નામે બદનામ થઈ. સમન્થાનો જન્મ 5 ડિસેમ્બર 1983ના રોજ ઉત્તરી આયર્લેન્ડના બેનબ્રિજમાં થયો હતો. તેણે જર્મેન મોરિસ લિંડસે ઉર્ફે અબ્દુલ્લા શહીદ જમાલ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જે 7 જુલાઈ 2005ના રોજ લંડન મેટ્રોમાં થયેલા આત્મઘાતી બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં સામેલ હતો. એ જ હુમલામાં તેનું મોત પણ થયું હતું. પતિના મોત બાદ સમન્થા કટ્ટરવાદ તરફ આગળ વધતી ગઈ. ધીમે-ધીમે તેના સંબંધો સોમાલિયાના ખૂંખાર આતંકી સંગઠન અલ-શબાબ અને અલ-કાયદા સાથે જોડાઈ ગયા. આતંકની દુનિયામાં તેણે કેટલાય નામોનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાં શેરાફિયા, અસ્મા શાહિદાહ, નતાલી વેબ અને સૌથી ચર્ચિત નામ ‘વ્હાઇટ વિડો’ રહ્યું છે.
કેમ બની દુનિયાની સૌથી ખતરનાક મહિલા આતંકી?
સમન્થા પર 2013માં કેન્યાના નૈરોબી સ્થિત વેસ્ટગેટ શોપિંગ મોલ હુમલાની માસ્ટરમાઇન્ડ હોવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ હુમલામાં 60થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. આ સિવાય કેન્યા યુનિવર્સિટી પર થયેલા હુમલામાં પણ તેનું નામ સામે આવ્યું હતું, જેમાં 148 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ગુપ્તચર એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તે મહિલાઓ અને કિશોરોને આત્મઘાતી હુમલાખોર બનાવવા માટે ભરતી અભિયાન ચલાવતી હતી. એવું કહેવાય છે કે તે અલ-શબાબના આતંકી સરગના અહેમદ ઉમરની નજીકની સહયોગી બની ગઈ હતી.
બિન લાદેનને ગણાવતી હતી પોતાનો ‘સૌથી સાચો પ્રેમ’
વર્ષ 2013માં બ્રિટિશ એજન્સીઓને સમન્થાના કમ્પ્યુટરમાંથી એક કવિતા મળી હતી, જેમાં તેણે અલ-કાયદાના સરગના ઓસામા બિન લાદેન (Osama bin Laden) ના વખાણ કર્યા હતા. કવિતામાં તેણે લખ્યું હતું કે ઓસામા માટે તેનો પ્રેમ અનન્ય છે. તે કવિતામાં અમેરિકા અને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા (Barack Obama) વિરુદ્ધ પણ કટ્ટરપંથી વાતો લખવામાં આવી હતી.
શું મરી ગઈ છે ‘વ્હાઇટ વિડો’?
રશિયન મીડિયામાં અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે સમન્થા લેથવેટને યુક્રેનમાં એક ઓપરેશન દરમિયાન ઠાર કરવામાં આવી છે. જો કે, પશ્ચિમી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ક્યારેય આની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. આ જ કારણે આજે પણ કેટલીય એજન્સીઓ તેને જીવતી માને છે.
2. ‘રેડ ક્વીન’ જેણે દુનિયાને ધ્રુજાવી દીધી: ફુસાકો શિગેનોબુ (Fusako Shigenobu)
આ યાદીમાં બીજું નામ ફુસાકો શિગેનોબુનું આવે છે. ફુસાકો શિગેનોબુ 70 અને 80ના દાયકામાં આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદનું મોટું નામ હતી. તેને ‘રેડ ક્વીન’ કહેવામાં આવતી હતી. તે ‘જાપાનીઝ રેડ આર્મી’ નામના ઉગ્રવાદી સંગઠનની સ્થાપક હતી. તેનો હેતુ વૈશ્વિક સામ્યવાદી (કોમ્યુનિસ્ટ) ક્રાંતિ લાવવાનો હતો. ફુસાકોએ મધ્ય-પૂર્વ (મિડલ ઈસ્ટ) ના આતંકી સંગઠનો સાથે ગઠબંધન કર્યું અને કેટલાય મોટા હુમલાઓનું કાવતરું ઘડ્યું. 1974માં હેગ સ્થિત ફ્રેન્ચ દૂતાવાસ પર હુમલો અને બંધક સંકટ પાછળ તેનું જ મગજ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ સિવાય 1972ના ‘લોડ એરપોર્ટ નરસંહાર’માં પણ તેની ભૂમિકા હોવાનું કહેવાય છે, જેમાં 26 લોકોના મોત થયા હતા. આશરે 30 વર્ષ સુધી ફરાર રહ્યા બાદ વર્ષ 2000માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં 2022માં તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવી.
3. જોર્ડન બ્લાસ્ટની ખૂંખાર મહિલા: સજીદા અલ-રિશાવી (Sajida al-Rishawi)
યાદીમાં ત્રીજું નામ સજીદા અલ-રિશાવીનું આવે છે. રિશાવીનું નામ 2005ના જોર્ડન હોટેલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ બાદ દુનિયા સામે આવ્યું હતું. તેને 'અલ-કાયદા ઇન ઇરાક' સાથે જોડાયેલા આતંકીઓએ આત્મઘાતી મિશન પર મોકલી હતી. અમ્માનની ત્રણ હોટેલો પર થયેલા હુમલામાં તેના પતિએ પોતાની જાતને બોમ્બથી ઉડાવી દીધી હતી, પરંતુ સજીદાનો બેલ્ટ ટેકનિકલ ખામીના કારણે ફાટ્યો ન હતો. તે જીવતી પકડાઈ ગઈ અને બાદમાં તેણે ટીવી પર પોતાના મિશનની કબૂલાત કરી. તેની અહેમિયતનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે બાદમાં ISIS એ એક જોર્ડનિયન પાયલોટની મુક્તિના બદલામાં તેની મુક્તિની માંગ કરી હતી. આખરે વર્ષ 2015માં જોર્ડન સરકારે તેને ફાંસી આપી દીધી.
4. ISISની ઓનલાઇન રિક્રૂટર: હયાત બુમેદીન (Hayat Boumeddiene)
આ યાદીમાં ચોથું નામ હયાત બુમેદીનનું છે. ફ્રાન્સની નાગરિક હયાત બુમેદીનનું નામ 2015ના પેરિસ આતંકી હુમલા બાદ સુર્ખીઓમાં આવ્યું હતું. તે સુપરમાર્કેટ હુમલાના આરોપી અમેદી કૌલીબાલીની પાર્ટનર હતી. હુમલો થતાં પહેલાં જ તે સીરિયા ભાગી જવામાં સફળ રહી હતી. ગુપ્તચર એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હયાત ISIS માટે ઓનલાઇન ભરતી અભિયાન ચલાવતી હતી અને યુરોપની મહિલાઓને કટ્ટરવાદ તરફ ધકેલવાનું કામ કરતી હતી. તેને ISISની સૌથી પ્રભાવશાળી મહિલા પ્રચારકોમાં ગણવામાં આવતી હતી.
5. પેરુની ખૂંખાર કમાન્ડર: એનરિકા મોન્ટેનેગ્રો (Enrica Montenegro)
આ યાદીમાં પાંચમું નામ એનરિકા મોન્ટેનેગ્રોનું આવે છે. એનરિકા મોન્ટેનેગ્રો લેટિન અમેરિકાના સૌથી હિંસક ઉગ્રવાદી સંગઠનોમાંના એક ‘શાઇનિંગ પાથ’ નો ભાગ હતી. તેને ‘લા ચિનિતા’ ના નામે ઓળખવામાં આવતી હતી. તે સરકારી અધિકારીઓ, પોલીસકર્મીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોની હત્યા કરનારી ટુકડીઓનું નેતૃત્વ કરતી હતી. પેરુ સરકારે તેને પકડવા માટે મોટા પાયે અભિયાન ચલાવ્યું હતું. તેના નામથી આખા વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ હતો.
‘બ્લેક વિડોઝ’: ચેચન્યાની મહિલા આત્મઘાતી બ્રિગેડ
દુનિયાની સૌથી ખતરનાક મહિલા આતંકીઓની ચર્ચા ‘બ્લેક વિડોઝ’ (Black Widows) વગર અધૂરી ગણાય છે. આ ચેચન મહિલા આત્મઘાતી હુમલાખોરોનું એક જૂથ હતું. આમાંની મોટાભાગની મહિલાઓના પતિ અથવા ભાઈ રશિયા સામેની લડાઈમાં માર્યા ગયા હતા, જે બાદ તેમણે કટ્ટરવાદનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. આ મહિલાઓએ મોસ્કો મેટ્રો બ્લાસ્ટ, થિયેટર હુમલો અને બેસ્લાન સ્કૂલ બંધક સંકટ જેવા ભયાનક હુમલાઓમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 2004ના બેસ્લાન સ્કૂલ હુમલામાં 330થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો સામેલ હતા. આ ઘટનાએ આખી દુનિયાને હચમચાવી દીધી હતી.