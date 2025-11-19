200, 300 કરોડ નહીં... 2000 કરોડથી પણ વધુમાં વેચાયું આ પોટ્રેટ, એવું તો શું છે આમાં ખાસ?
World Most Expensive Painting: 1914-1916નો આ ફોટો ક્લિમ્ટની ગણી-ગાંઠી કલાકૃતિઓમાંથી એક છે, જે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછી પણ અકબંધ રહી છે. ઓછામાં ઓછા છ કલેક્ટરો વચ્ચે 20 મિનિટ સુધી બોલી ચાલતી રહી હતી. ઓલિવર બાર્કરે હરાજી કરાવી હતી, જેમણે સોથબીના નવા બ્રેઉર બિલ્ડિંગ હેડક્વાર્ટરના ખીચોખીચ ભરેલા રૂમમાં હરાજીનું સંચાલન કર્યું હતું.
Most Expensive Painting: 18 નવેમ્બરની રાત્રે ન્યૂ યોર્કના કલાપ્રેમીઓ આખી જિંદગી યાદ રાખશે. આ રાત્રે તેમણે કંઈક એવું જોયું, જેની ભાગ્યે જ કોઈએ કલ્પના કરી હશે. આનો શ્રેય જાય છે ચિત્રકાર ગુસ્તાવ ક્લિમ્ટ દ્વારા બનાવેલ એલિઝાબેથ લેડરરના પોટ્રેટને, જે હરાજીમાં 236.4 મિલિયન ડોલર (20,92,29,36,600 રૂપિયા)માં વેચાયું છે. આ પોટ્રેટ અત્યાર સુધીના તમામ રેકોર્ડ તોડીને સૌથી વધુ મોંઘું વેચાનારું આર્ટવર્ક બની ગયું છે. આ પોટ્રેટે દુનિયાભરમાં સોથબીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ચિત્રકાર ગુસ્તાવનો જન્મ ઓસ્ટ્રિયાના વિયેનામાં 14 જુલાઈ 1862ના રોજ થયો હતો અને તેમનું નિધન 6 ફેબ્રુઆરી 1918ના રોજ થયું હતું.
અનુમાનથી પણ ખૂબ જ મોંઘી વેચાઈ પેઇન્ટિંગ
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પોટ્રેટની અંતિમ કિંમત હરાજી ઘરના 150 મિલિયન ડોલરથી વધુના અનુમાનથી પણ વધારે હતી. 2023માં ક્લિમ્ટ દ્વારા જે 108.8 મિલિયન ડોલરનો રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો, તેને પણ આ પોટ્રેટની હરાજીએ પાછળ છોડી દીધો હતો.
આ પેઇન્ટિંગ વિશે સોથબીની અમેરિકાના અધ્યક્ષ લિસા ડેનિસને કહ્યું કે, 'આ ખરેખર જીવનમાં એક જ વાર મળનારી પેઇન્ટિંગ હતી. બોલીની ગહનતાએ સાબિત કરી દીધું કે, સંગ્રહકર્તાઓએ તેની અસાધારણ દુર્લભતા અને ઉત્પત્તિને ઓળખી.'
ગુસ્તાવ ક્લિમ્ટના પોટ્રેટની કહાણી
જો તમે આ પોટ્રેટની ચોંકાવનારી કિંમતના કારણ વિશે વિચારી રહ્યા છો, તો ચાલો તમને આ શાનદાર પોટ્રેટની કહાની જણાવીએ. આ એલિઝાબેથ લેડરરની તસવીર છે, જે ઓગસ્ટ અને સેરેના લેડરરની પુત્રી હતી. તેઓ મહત્વના યહૂદી આશ્રયદાતા હતા અને ક્લિમ્ટના સૌથી મોટા સમર્થન જૂથોમાંથી એક હતા.
નાઝી કાળ દરમિયાન આ પરિવારને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે ઓસ્ટ્રિયન મહેલમાં લાગેલી આગમાં ક્લિમ્ટની તેમની ઘણી કલાકૃતિઓ નાશ પામી હતી. સદભાગ્યે એલિઝાબેથનું ચિત્ર ક્યાંક બીજી જગ્યાએ રાખેલું હતું, તેથી તે બચી ગયું. યુદ્ધ પછી તેને પરિવારને પાછું સોંપવામાં આવ્યું અને ત્યારથી તે કલાના વેપારી સર્જ સબર્સ્કી સહિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ મ્યુઝિયમો પાસેથી પસાર થયું છે. મંગળવાર પહેલા તે અબજોપતિ લિયોનાર્ડ એ. લોડરની માલિકીનું હતું, જેમની સંપત્તિએ તેને હરાજીમાં રજૂ કર્યું હતું.
