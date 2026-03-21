Prev
Next
World Oil Crisis: 2008 જેવો લાગી શકે છે મોટો ઝટકો, પરંતુ શું અસલી સંકટ હજુ આવવાનું બાકી છે?

World Oil Crisis: તેલના ભાવ ઓછા દેખાય છે, પરંતુ અસલમાં, ફુગાવો ઊંચો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધુ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. જો યુદ્ધ ચાલુ રહે તો, તેલના ભાવ 2008ના રેકોર્ડને વટાવી શકે છે. ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે અસલી વાર્તા શું છે તે જાણીએ.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:22 PM IST
World Oil Crisis: ઈરાન-ઈઝરાયલ-યુએસ યુદ્ધ શરૂ થયાને ત્રણ અઠવાડિયા થઈ ગયા છે, પરંતુ તેલ બજારની ઓરીજનલ કહાની તે નથી જે જનતા જોઈ રહી છે. કાગળ પર તેલના ભાવ અને વાસ્તવિક વેચાણ ભાવ વચ્ચે એક મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે, જે સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર કરી રહ્યો છે.

બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ 50% વધ્યું છે, પરંતુ અસલી અસર તેનાથી પણ વધુ

Add Zee News as a Preferred Source

વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલના ભાવ લગભગ 50 ટકા વધ્યા છે, જે પ્રતિ બેરલ 112 ડોલરની આસપાસ પહોંચી ગયા છે. આ મોટે ભાગે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના બંધ થવાની નજીક અને મધ્ય પૂર્વમાં ઊર્જા સ્થાપનો પર હુમલાઓને કારણે છે.

પેટ્રોલ, ડીઝલ અને જેટ ઇંધણના ભાવ ઝડપથી વધ્યા

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, વાસ્તવિક સમસ્યા અહીંથી શરૂ થાય છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને જેટ ઇંધણ જેવા વાસ્તવિક ઇંધણના ભાવ વધુ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે વાસ્તવિક ફુગાવો આંકડા દર્શાવે છે તેના કરતા ઘણો વધારે છે.

એશિયામાં તેલ માટે સ્પર્ધા

વિશ્વના સૌથી મોટા તેલ વપરાશકાર એશિયામાં, રિફાઇનરીઓને દૂરના દેશોમાંથી ઊંચા ભાવે તેલ ખરીદવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. તેની અસર હવે જમીન પર દેખાઈ રહી છે. ટ્રકિંગ કંપનીઓ વધતા ખર્ચનો સામનો કરી રહી છે, શિપિંગ ક્ષેત્ર ઇંધણની ખરીદી ઘટાડી રહ્યું છે, અને એરલાઇન્સે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે મુસાફરો હવે મોંઘા જેટ ઇંધણનો બોજ ઉઠાવશે.

નિષ્ફળ રહ્યા યુએસના પ્રયાસો

ફ્યુચર્સ માર્કેટ (જ્યાં કાગળનો વેપાર થાય છે) અને વાસ્તવિક તેલના ભાવ વચ્ચેની વિસંગતતાનું એક કારણ યુએસ હસ્તક્ષેપ છે. યુએસએ કિંમતોને નિયંત્રિત કરવા માટે તેના ભંડારમાંથી તેલ છોડ્યું છે, પરંતુ તેની અસર મર્યાદિત લાગે છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે ફ્યુચર્સ માર્કેટ અને વાસ્તવિક બજાર હવે સંપૂર્ણપણે અલગ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે, જે મોટો પુરવઠા આંચકો સૂચવે છે.

2008 જેવો ઝટકો લાગશે ?

વોલ સ્ટ્રીટના મુખ્ય કંપનીઓ માને છે કે જો યુદ્ધ ચાલુ રહે તો તેલના ભાવ 2008ના પ્રતિ બેરલ 147 ડોલરના રેકોર્ડને વટાવી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સીના મતે, આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી પુરવઠા કટોકટી બની રહી છે, કારણ કે પર્સિયન ગલ્ફમાંથી દરરોજ આશરે 17 મિલિયન બેરલ તેલ આવી રહ્યું છે.

દરેક ક્ષેત્ર પર અસર, સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર સીધો ફટકો

આ અસર હવે દરેક જગ્યાએ દેખાઈ રહી છે. યુએસમાં, પેટ્રોલ પ્રતિ ગેલન 4 ડોલરની નજીક પહોંચી ગયું છે, અને ડીઝલ 5 ડોલરને વટાવી ગયું છે. જર્મનીમાં, લોકો ઊંચા ભાવોને કારણે જરૂર પડ્યે જ હીટિંગ તેલ ખરીદી રહ્યા છે.

શિપિંગ કંપનીઓ ઇંધણ સરચાર્જ વધારી રહી છે, અને ઘણી જગ્યાએ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી રહી છે. પરિવહન કંપનીઓ કહે છે કે તેમના ખર્ચનો લગભગ 30 ટકા ફક્ત ઇંધણ પર ખર્ચ થઈ રહ્યો છે.

શું અસલી કટોકટી હજુ આવવાની બાકી છે?

મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. એક્સપર્ટ માને છે કે ઉર્જા કટોકટી વધુ ઘેરી બની શકે છે. તેલ બજારની વાસ્તવિક વાર્તા આંકડા સૂચવે છે તેના કરતાં ઘણી ગંભીર છે. જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય, તો આગામી દિવસોમાં ફુગાવો વધુ વધી શકે છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
World Oil CrisisGujarati Newsoil price hikeWorld crisisBusiness NewsIran Us War

Trending news