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દુનિયાના ધનાઢ્ય નેતાઓની યાદી, પુતિન, ટ્રમ્પ, ઋષિ સુનક....જાણો પહેલા નંબર પર  કોણ?

Richest World Leaders: શું તમે જાણો છો કે દુનિયાના સૌથી ધનિક રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ કોણ છે? તો તમને જણાવી દઈએ કે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન દુનિયાના સૌથી ધનિક પ્રેસિડેન્ટ છે. દુનિયાના સૌથી અમીર રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોની નવી સૂચિ આ દર્શાવે છે. જાણો બીજા કયા કયા નેતાઓ છે આ યાદીમાં. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 03, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:59 PM IST
દુનિયાના ધનાઢ્ય નેતાઓની યાદી, પુતિન, ટ્રમ્પ, ઋષિ સુનક....જાણો પહેલા નંબર પર  કોણ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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