/દુનિયાના ધનાઢ્ય નેતાઓની યાદી, પુતિન, ટ્રમ્પ, ઋષિ સુનક....જાણો પહેલા નંબર પર  કોણ?

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન દુનિયાના સૌથી અમીર રાષ્ટ્રપતિ છે. દુનિયાના સૌથી ધનિક રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોની નવી સૂચિ આ વાત દર્શાવે છે. આ સૂચિમાં રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમની આગળ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિથી લઈને સાઉદી ક્રાઉન પ્રિન્સ તથા બ્રુનેઈના સુલતાન સુધ્ધા કોઈ તેમની આસપાસ પણ ફરકી શકે તેમ નથી. દુનિયાના ટોપ 10 ધનિક નેતાઓની યાદી અને નેતાઓ વિશે જાણો.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને દુનિયા સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ તરીકે ઓળખે છે પરંતુ આ મામલે તો તેઓ રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનથી ઘણા પાછળ છે. ટ્રમ્પ ભલે ખાનદાની વેપારના માલિક હોય અને વેપારમાં તેઓ ખુબ આગળ હોય પરંતુ પુતિનની સંપત્તિ ટ્રમ્પના આખા પરિવારની કમાણી મળીને પણ અનેક ગણી વધુ છે.
પુતિન પાસે 200 અબજની દોલત
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનની સંપત્તિ આમ તો રહસ્યમય બની રહી છે. તેમની સંપત્તિ અંગે ક્યારેય સત્તાવાર રીતે માહિતી સામે આવી નથી. પરંતુ ડિસેમ્બર 2025માં અમેરિકી રોકાણકાર બિલ બ્રાઉડરે જે દાવો કર્યો તે મુજબ પુતિનની કુલ સંપત્તિ લગભગ 200 અબજ ડોલર એટલે કે 17.4 લાખ કરોડ રૂપિયાની હોઈ શકે છે.
જો કે પુતિન વિશેના આ દાવાને ક્રેમલિને હંમેશા ફગાવ્યા છે. પરંતુ બિલ બ્રાઉડરના હવાલે આ જાણકારી જાણીતા મેગેઝીન ફોર્ચ્યૂનમાં પ્રકાશિત થઈ છે. જે દુનિયાના વિશ્વસનીય મેગેઝીનમાં ગણાય છે. આ યાદીમાં પુતિન તો ટોપ પર છે જ, દુનિયાના દસ મોટા નેતાઓની સંપત્તિની વિગતો પણ કઈક આ રીતે આપેલી છે.
દુનિયાના ટોપ 10 ધનિક નેતાઓ
દુનિયાના આ મોટા નેતાઓ ફક્ત પોતાની રાજકીય તાકાતના કારણે જ નહીં પરંતુ લખલૂટ સંપત્તિના કારણે પણ ચર્ચામાં છે. જેમાંથી કેટલાક એવા પણ છે જેમણે બિઝનેસથી ખુબ પૈસો કમાયો જ્યારે કેટલાક શાહી પરિવારોમાંથી આવે છે અને તેમને વારસામાં ખુબ સંપત્તિ મળેલી છે.