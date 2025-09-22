Prev
છોકરાઓને મર્દ બનાવવા માટે આવી ઘૃણાસ્પદ હરકત કરે છે આ જનજાતિ, 7 વર્ષની ઉંમરે શરૂ થાય છે દીક્ષા પ્રક્રિયા

World Unique Tradition: દુનિયામાં ઘણી જનજાતિઓ પોતાની અજીબોગરીબ અને રહસ્યમય પરંપરાઓ માટે જાણીતી છે. પાપુઆ ન્યુ ગિનીના પર્વતોમાં રહેતી સામ્બિયા જનજાતિ (Sambia Tribe) પણ તેમાંથી એક છે. આ જનજાતિની માન્યતાઓ અને પરંપરાઓ વિશે જાણીને તમે હેરાન થઈ જશો, કારણ કે અહીં બાળપણથી જ છોકરાઓને મર્દ બનાવવા માટે એક ખૂબ જ અનોખી વિધિ નિભાવવામાં આવે છે, જેને સીમન પીવાની પરંપરા કહેવામાં આવે છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:16 PM IST

World Unique Tradition: સામ્બિયા લોકો પાપુઆ ન્યુ ગિનીના ઈસ્ટર્ન હાઈલેન્જ પ્રોવિન્સના પર્વતીય વિસ્તારોમાં રહે છે. આ લોકો શિકાર અને ખેતી કરતું સમુદાય છે. અમેરિકાના માનવશાસ્ત્રી ગિલ્બર્ટ હર્ડટે (Gilbert Herdt) આ જનજાતિ પર વ્યાપક રિસર્ચ કર્યું છે અને તેમના જીવન અને યૌન-સંસ્કૃતિનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું છે.

છોકરાઓને કેમ અલગ કરી દેવામાં આવે છે?
સામ્બિયા સંસ્કૃતિમાં એવી માન્યતા છે કે, મહિલાઓ પુરુષો માટે ખતરનાક બની શકે છે. તેથી, જ્યારે છોકરાઓ સાત વર્ષના થાય છે, ત્યારે તેઓ તેમની માતાઓ અને અન્ય બધી સ્ત્રીઓથી અલગ કરી દેવામાં આવે છે. આ ઉંમર પછી તેમની સાચી દીક્ષા પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે.

સીમન પીવાની પરંપરા શું છે?
સામ્બિયા માને છે કે, મર્દ અને યોદ્ધા બનવા માટે છોકરાઓને એક ખાસ શક્તિની જરૂર હોય છે, જેને તેઓ જુરુંગડુ કહે છે. તેમનો વિશ્વાસ છે કે, આ શક્તિ ફક્ત વીર્યમાં જ હોય છે. તેથી, નાના છોકરાઓ મોટા પુરુષોનું વીર્ય પીવે છે.

लड़कों को क्यों अलग कर दिया जाता है?

આ પ્રક્રિયા કેવી હોય છે?
શરૂઆતના વર્ષોમાં નાના છોકરાઓ ફક્ત વીર્ય ગ્રહણ કરે છે. જેમ-જેમ તેઓ મોટા થાય છે, તેમની ભૂમિકાઓ બદલાય છે. પહેલા તેઓ ગ્રાહી હોય છે અને બાદમાં તેઓ પોતે દાતા બની જાય છે, નાના છોકરાઓ માટે વીર્ય પૂરું પાડે છે. આ પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી ચાલે છે જ્યાં સુધી તેઓ પૂરી રીતે વયસ્ક નથી થઈ જતા.

શું આ પુરુષત્વની યાત્રા છે?
સામ્બિયાઓની નજરમાં આ કોઈ ગુનો કે ખોટું કામ નથી. પરંતુ તે મર્દ બનવાની એક આવશ્યક યાત્રા છે. તેઓની માન્યતા છે કે, વીર્ય પીવાથી છોકરાઓનું શરીરમાં તાકાત આવે છે. તેમને બહાદુર અને શક્તિશાળી યોદ્ધા બનાવે છે. દીક્ષા પૂર્ણ કર્યા પછી જ તેઓ લગ્ન કરી શકે છે અને મહિલાઓ સાથે સંબંધો બનાવી શકે છે. ત્યારથી તેઓ ફક્ત વિજાતીય જીવન જીવે છે.

सीमन पीने की परंपरा क्यों है?

શું સામ્બિયા સમલૈંગિક હતા?
રસપ્રદ વાત એ છે કે, સામ્બિયા જનજાતિ સમલૈંગિકતા અને વિજાતીયતાને અલગ અસ્તિત્વ માનતી ન હતી. તેઓ માનતા હતા કે, આ ફક્ત જીવનની સફરના તબક્કા છે. બાળપણમાં સમલૈંગિક સંબંધો જરૂરી હતા, પરંતુ જેમ-જેમ પુરુષો મોટા થતા ગયા તેમ તેમ તેઓ સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરતા ગયા અને પરિવારો શરૂ કરતા ગયા.

વાસ્તવિકતા કે અંધશ્રદ્ધા? આજના યુગમાં આ પરંપરા વિચિત્ર અને અતાર્કિક લાગી શકે છે, પરંતુ તે સામ્બિયાની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો એક ભાગ છે. તેમના માટે તે ફક્ત જાતીયતા જ નહીં પરંતુ ધર્મ, શક્તિ અને પુરુષત્વની યાત્રાનું પ્રતીક હતું.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Semen DrinkingSambia Tribenitiationસામ્બિયા જનજાતિદીક્ષા પ્રક્રિયા

