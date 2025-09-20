ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ, એલિયન્સની એન્ટ્રી, AIનો કબજો... 2026ને લઈને બાબા વેંગા ખતરનાક ભવિષ્યવાણી!
Baba Venga Prediction For 2026: 2026નું વર્ષ હજુ થોડા મહિના દૂર છે, પરંતુ જાણીતા બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી બાબા વેંગાની 2026 અંગેની ભવિષ્યવાણીઓ હેડલાઇન્સમાં છે. તેમના અનુયાયીઓ અનુસાર, બાબા વેંગાએ અનેક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. ચાલો જાણીએ અલગ-અલગ ભવિષ્યવાણીઓ વિશે.
Trending Photos
Baba Venga Prediction For 2026: બાબા વેંગાએ અનેક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે, જેમાં 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળવું, એલિયન્સ સાથે સંપર્ક, માનવોને નિયંત્રિત કરનાર કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને વિશાળ કુદરતી આફતોમાં પૃથ્વીના 7-8 ટકા ભૂમિ વિસ્તારનો વિનાશનો સમાવેશ થાય છે.
ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ?
બાબા વેંગાની સૌથી ભયાનક ભવિષ્યવાણી 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળવાની ચિંતા કરે છે. તેમના મતે, આ યુદ્ધ પૂર્વથી શરૂ થઈ શકે છે અને પશ્ચિમમાં ફેલાઈ શકે છે. આ યુદ્ધ પશ્ચિમી દેશોના પતન અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન એક શક્તિશાળી વૈશ્વિક નેતા તરીકે ઉદભવ તરફ દોરી જશે તેવું કહેવાય છે. તેને રશિયા-અમેરિકન યુદ્ધ અને તાઇવાન પર ચીનના સંભવિત કબજા સાથે પણ જોડવામાં આવી રહ્યું છે.
શું એલિયન્સ આવી રહ્યા છે?
બાબા વેંગા દ્વારા બીજી એક ખૂબ જ રસપ્રદ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે માનવીઓ 2026માં એલિયન્સ સાથે સંપર્ક કરી શકે છે. તેમના મતે, બાહ્ય અવકાશમાંથી એક વિશાળ અવકાશયાન નવેમ્બર 2026માં પૃથ્વી પર આવશે. આ કોઈ વિજ્ઞાન સાહિત્ય ફિલ્મ જેવું લાગે છે, પરંતુ તેમના અનુયાયીઓ તે માને છે. તેમણે 2025 માટે પણ આવી જ ભવિષ્યવાણી કરી છે.
શું માનવીઓ AIના ગુલામ બનશે?
કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) ની વધતી શક્તિને જોતાં, બાબા વેંગાની AI વિશેની ભવિષ્યવાણી વધુ સુસંગત લાગે છે. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2026 સુધીમાં, AI એટલું આગળ વધી જશે કે તે માનવ જીવનને નિયંત્રિત કરવાનું શરૂ કરશે. નોકરીઓથી લઈને વ્યક્તિગત સંબંધો સુધી, AIની દખલગીરી બધે વધશે.
શું કુદરત વિનાશ કરશે?
બાબા વેંગાએ 2026માં મોટી કુદરતી આફતોની ચેતવણી પણ આપી હતી. તેમણે ભૂકંપ, જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવા અને ગંભીર આબોહવા પરિવર્તનની આગાહી કરી હતી. LADbible મુજબ, તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે આ આફતો પૃથ્વીના 7થી 8 ટકા ભાગને અસર કરશે અને વ્યાપક વિનાશ લાવી શકે છે.
આ ભવિષ્યવાણીઓ કેટલી સાચી હશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ સમર્થકો માને છે કે તેમની અગાઉની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ છે, જ્યારે ટીકાકારો આને માત્ર સંયોગો માને છે.
બાબા વેંગા કોણ હતી?
બાબા વેંગાનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેમનો જન્મ 1911 માં હાલના ઉત્તર મેસેડોનિયામાં થયો હતો. 12 વર્ષની ઉંમરે વાવાઝોડાનો ભોગ બન્યા બાદ તેમણે પોતાની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી. તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે આ સમય દરમિયાન તેમને ભવિષ્ય જોવાની શક્તિ મળી હતી.
30 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં, બાબા વેંગા તેમની ભવિષ્યવાણીઓ અને ઉપચાર માટે એટલા પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા કે માત્ર સામાન્ય લોકો જ નહીં પરંતુ બલ્ગેરિયાના રાજા બોરિસ III અને સોવિયેત નેતા લિયોનીદ બ્રેઝનેવ જેવા દિગ્ગજોએ પણ તેમની સલાહ લીધી. તેમનું 1996માં 84 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. બલ્ગેરિયાના પેટ્રિચમાં તે જે ઘરમાં રહેતી હતી તે હવે એક સંગ્રહાલય બની ગયું છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે