ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ, સિક્રેટ મિલેટ્રી એટેક... 2026ને લઈ ભયાનક છે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ

Nostradamus Predictions: વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં વેનેઝુએલા સામે અમેરિકાની લશ્કરી કાર્યવાહીથી વૈશ્વિક તણાવમાં વધારો થયો છે. પરિણામે, નવા વર્ષ 2026 અંગે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી ફરી એકવાર પ્રકાશમાં આવી છે, જે 2026માં મોટા યુદ્ધનો સંકેત આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:26 PM IST

Nostradamus Predictions: નવું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું છે. અને વર્ષની શરૂઆતમાં જ વેનેઝુએલા સામે અમેરિકાની લશ્કરી કાર્યવાહીએ સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે કારાકાસમાં થયેલા મોટા હવાઈ હુમલા બાદ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ ઘટના બાદ, ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તા નોસ્ટ્રાડેમસની નવા વર્ષ 2026 અંગેની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં જ, નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ એક મોટા યુદ્ધનો સંકેત આપે છે. ચાલો જાણીએ કે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ 2026 વિશે શું કહે છે.

ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026માં વિશ્વ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ આગળ વધી શકે છે, જે ભવિષ્ય માટે વિનાશક સાબિત થશે. ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે હિંસા વધવાની ધારણા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે પહેલાથી જ તણાવ હતો. હવે, 2026ની શરૂઆત થતાં જ અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર હુમલો કર્યો. નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી દરિયાઈ યુદ્ધનો પણ સંકેત આપે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે એક દેશની ભૂલથી દરિયાઈ માર્ગો પર તણાવમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે.

વિશ્વ આર્થિક કટોકટી

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026માં, અમેરિકા અથવા બ્રિટન જેવા મુખ્ય દેશો આર્થિક સંકટનો સામનો કરી શકે છે. તેની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં અનુભવાશે. લોકો ફુગાવાનો ભોગ બનશે. દરિયાઈ માર્ગો અને બંદરો પર તણાવને કારણે, અનાજ અને ખાદ્ય પુરવઠાની અછતના કારણે ભાવમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે. આર્થિક દબાણ ઘણા રાજકીય પક્ષો અને પ્રભાવશાળી નેતાઓના પતન તરફ દોરી શકે છે.

રાત્રિના અંધારામાં એક રહસ્યમય હુમલો

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીમાં રાત્રે એક રહસ્યમય હુમલાનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ ભવિષ્યવાણીમાં "મધમાખીઓના ટોળા" શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભવિષ્યવાણીનું અર્થઘટન કરતા એક્સપર્ટ કહે છે કે અહીં "મધમાખીઓ" વાસ્તવિક મધમાખીઓનો ઉલ્લેખ કરતા નથી. તેના બદલે, તે એક ગુપ્ત અને આયોજિત હુમલોનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ડ્રોન હુમલો અથવા ગુપ્ત લશ્કરી હુમલો હોઈ શકે છે.

કુદરતી આફતોનો ભય

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026માં, તીવ્ર ગરમીને કારણે ઘણા પ્રદેશો દુષ્કાળનો ભોગ બનશે. અચાનક ભારે વરસાદ પછી ઘણી જગ્યાએ પૂર જેવી પરિસ્થિતિઓનું કારણ બની શકે છે. નદીઓના સ્તરમાં વધારો થવાથી વિનાશક પૂર આવી શકે છે, જેનાથી પર્યાવરણ અને માનવ જીવનને નોંધપાત્ર નુકસાન થશે. આ વર્ષે કુદરતી આફતો સામે લોકોએ અત્યંત સતર્ક રહેવું પડશે.

માનવ પર AIનું વધતું નિયંત્રણ

નવું વર્ષ 2026એ પણ સૂચવે છે કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ(AI)ની શક્તિ વધશે. આ વર્ષે AIનો વ્યાપ અનેકગણો વધી શકે છે. આ ફક્ત ઉદ્યોગો જ નહીં પરંતુ આપણા રોજિંદા જીવનને પણ અસર કરશે. નિર્ણયો ભાવના વિના લેવામાં આવશે. ધીમે ધીમે, AI મનુષ્યો પર વધુ નિયંત્રણ મેળવશે. માનવો માટે આ નવી બનાવેલી ટેકનોલોજી સાથે સ્પર્ધા કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બનશે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

