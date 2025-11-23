Prev
2026માં પૂર્વ દિશાથી શરૂ થશે વિશ્વયુદ્ધ, તબાહ થઈ જશે યુરોપ? બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીથી લોકો ભયભીત !

Baba Vanga Prediction: 2026નું વર્ષ શરૂ થવામાં હવે એક મહિનો બાકી છે ત્યારે, યુરોપ સહિત વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં ગભરાટ વધી રહ્યો છે. આનું કારણ બાબા વેંગાની એક ભવિષ્યવાણી છે.
 

Nov 23, 2025

2026માં પૂર્વ દિશાથી શરૂ થશે વિશ્વયુદ્ધ, તબાહ થઈ જશે યુરોપ? બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીથી લોકો ભયભીત !

Baba Vanga Prediction: જેમ જેમ વર્ષ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે, તેમ તેમ સમગ્ર વિશ્વમાં તણાવ અને ભય વધી રહ્યો છે. યુક્રેન પર વિજય મેળવ્યા પછી, રશિયા તેના કાલિનિનગ્રાડ લશ્કરી થાણાને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. આ કરવા માટે, ખતરનાક પરમાણુ હાઇપરસોનિક મિસાઇલો ત્યાં તૈનાત કરવામાં આવી રહી છે, જે ક્ષણોમાં કોઈપણ યુરોપીય શહેરને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવામાં સક્ષમ છે. આ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે કે શું યુરોપ ખરેખર આવતા વર્ષે અદૃશ્ય થઈ જશે? બાબા વેંગાએ પણ એક મહત્વપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી કરી છે, જે ગભરાટને વધુ વેગ આપે છે.

'યુરોપ 2026માં અદૃશ્ય થઈ જશે'

વેબસાઇટ WIONના અહેવાલ મુજબ, બાબા વેંગાની 2026માં "યુરોપ અદૃશ્ય થઈ જશે" ની ભવિષ્યવાણી હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે યુરોપમાં વિનાશક યુદ્ધ ફાટી નીકળશે, તેની મોટાભાગની વસ્તીનો નાશ થશે. ઘણી પોસ્ટ્સ એવો પણ દાવો કરે છે કે આખું યુરોપ સંપૂર્ણપણે ખાલી થઈ જશે, જાણે ત્યાં ક્યારેય કોઈ રહેતું ન હોય.

શું બાબા વેંગાએ ખરેખર આ કહ્યું હતું?

આ ભવિષ્યવાણીની તપાસ કરનારા સંશોધકો ખાલી હાથે બહાર આવ્યા, જેણે સમગ્ર વિશ્વમાં ભય ફેલાવ્યો છે. હકીકતમાં, બાબા વેંગાએ તેમના મોટાભાગના શબ્દો તેમના જીવનકાળ દરમિયાન મૌખિક રીતે કહ્યા હતા. તેમની ભવિષ્યવાણીઓનો કોઈ પ્રમાણિત કે લેખિત રેકોર્ડ નથી. તેથી, યુરોપનો વિનાશ જેવું કંઈક ક્યારેય તેમના મોઢેથી સીધું આવ્યું છે કે નહીં તે માનવું મુશ્કેલ છે.

એક ભયંકર યુદ્ધ પૂર્વથી શરૂ થશે!

છતાં, આ ભવિષ્યવાણી એવી રીતે ફેલાઈ રહી છે કે જાણે કોઈએ અંધારાવાળા ઓરડામાં આગ લગાવી હોય. એક વેબસાઇટ દાવો કરે છે કે પૂર્વથી એક ભયંકર યુદ્ધ શરૂ થશે, જે આખા યુરોપનો નાશ કરશે. કેટલાક કહે છે કે યુરોપની વસ્તી રાતોરાત નાશ પામશે. જો કે, આ દાવાઓ પાછળ ભય, અટકળો અને ઇન્ટરનેટના જાદુ સિવાય કોઈ નક્કર પુરાવા નથી.

જો આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડે તો શું?

એવું સૂચવવામાં આવ્યું છે કે બાબા વેંગાની કેટલીક અગાઉની ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે પશ્ચિમી દેશો મોટા સંકટ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. શું આ સાચું છે કે ભય ફેલાવવાનો પ્રયાસ છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં, લોકોના હૃદયમાં રહેલો પ્રશ્ન એ છે કે: જો આ આગાહીઓ સાચી પડે તો શું થશે?

