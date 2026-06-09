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પેપરલીક વગર કેવી રીતે થાય છે દુનિયાની સૌથી મોટી પરીક્ષા, ૧.૩૪ કરોડ વિદ્યાર્થીઓ છતાં ચીનમાં કેમ નથી થતું પેપર લીક? જાણો રહસ્ય

China Gaokao Exam 2026: ચીનમાં હાલ દુનિયાની સૌથી મોટી અને આકરી ગણાતી ગાઓકાઓ 2026 (Gaokao) પરીક્ષા ચર્ચામાં છે. જેમાં 1 કરોડ 34 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે. આટલી વિશાળ સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ છતાં, આ પરીક્ષામાં કોઈ પંખી પણ આવતું નથી. ન તો અહી કોઈ પેપરલીક થાય છે. અભેદ્ય ચક્રવ્યૂહની જેમ આ પરીક્ષા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત હોય, જેને કારણે પેપર લીક જેવી ઘટના બનવી પણ શક્ય નથી. 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:34 AM IST
પેપરલીક વગર કેવી રીતે થાય છે દુનિયાની સૌથી મોટી પરીક્ષા, ૧.૩૪ કરોડ વિદ્યાર્થીઓ છતાં ચીનમાં કેમ નથી થતું પેપર લીક? જાણો રહસ્ય

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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