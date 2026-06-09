/પેપરલીક વગર કેવી રીતે થાય છે દુનિયાની સૌથી મોટી પરીક્ષા, ૧.૩૪ કરોડ વિદ્યાર્થીઓ છતાં ચીનમાં કેમ નથી થતું પેપર લીક? જાણો રહસ્ય

China Gaokao College Entrance Exam: ભારતમાં જ્યારે પણ કોઈ મોટી પ્રતિસ્પર્ધા થાય છે, કે ભરતી પરીક્ષા હોય છે, તો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં એક જ ડર હોય છે કે, ક્યાંક પેપરલીક ન થઈ જાય. નીટની પરીક્ષાથી લઈને કોન્સ્ટેબલની ભરતી સુધી, આપણા દેશમાં સિસ્ટમ ગેંગ અને પરીક્ષા માફિયા સામે લાચાર બની જતી હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે, આપણા પાડોશી દેશ ચીનમાં દર વર્ષે એક કરોડથી વધુ બાળકો પેપરલીક વગર ગાઓકાઓ 2026 (Gaokao) પરીક્ષા આપે છે. આવું કેવી રીતે શક્ય બને છે, કેવું છે ચીનનું નેટવર્ક, જાણીએ.
ચીનમાં દુનિયાની સૌથી મોટી ગાઆકાઓ (Gaokao) પરીક્ષા હાલ દુનિયાભરમાં ચર્ચામાં છે. જેમાં આ વર્ષે 1 કરોડ 34 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે. વિદ્યાર્થીઓની આટલી મોટી સંખ્યા છતાં અહીં કોઈ પેપરલીક કે સમસ્યા સર્જાતી નથી. એટલુ જ નહિ, તેમાં કોઈ ખામી પણ સર્જાતી નથી, કે જેથી પરીક્ષા પ્રભાવિત થાય. આખરે કેવી રીતે, ચલો જોઈએ.
સ્ટેટ સિક્રેટ કાયદો અને હાઈ સિક્યોરિટી જેલમાં છપાય છે પેપર
ચીનમાં ગાઓકાઓા પ્રશ્વનપત્રો તૈયાર કરવા અને છાપવા કોઈ સામાન્ય સરકારી કામ નથી ગણાતું, તેને ચીનના નેશનલ સિક્રેટ લો અંતર્ગત ટોપ સિક્રેટ માનવામાં આવે છે.
આ પેપર સેટ કરનારા પ્રોફેસર અને એક્સપર્ટને પરીક્ષા પહેલા જ બહારની દુનિયા સાથે કટ ઓફ કરી દેવાય છે. તેમના ફોન, ઈન્ટરનેટ, અને પરિવારના મેળમિલાપ પર પણ રોક લગાવી દેવાય છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા રિપોર્ટ પર હાલના ગાઓકાઓ સુરક્ષા દસ્તાવેજ અનુસાર, આ પરીક્ષાના પેપરને કોઈ સામાન્ય પ્રિન્ટીંગ પેપર નહિ, પરંતું સેનાના કે હાઈ સિક્યોરિટી જેલ જેવી અતિ સુરક્ષિત જગ્યાઓ પર છાપવામાં આવે છે. ત્યાંની સુરક્ષા એટલી કડક હોય છે કે, પ્રિન્ટીંગ સ્ટાફ સહિત તમામ સ્ટાફને પરીક્ષા પૂરી થયા સુધી બહાર જવાની પરમિશન હોતી નથી.
બખ્તરબંધ ગાડીઓ અને પોલીસ પહેરો, સાથે જીપીએસ ટ્રેકિંગ
પ્રિન્ટંગ પ્રેસથી લઈને પરીક્ષા કેન્દ્રો સુધી પેપર પહોંચાડવાની લોજિસ્ટિક કોઈ યુદ્ધ સ્તર પર પ્લાનિંગ જેવું હોય છે. પ્રશ્નપત્રોના બોક્સ સામાન્ય કુરિયર કે ગાડીઓમાં નહિ, પરંતું સશસ્ત્ર પોલીસના પહેરામાં બખ્તરબંધ ગાડીઓમાં રવાના કરાય છે. દરેક ગાડીમાં જીપીએસ ટ્રેકર અને લાઈવ સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા હોય છે. જેનું સીધુ કનેક્શન બીજિંગના મુખ્ય કન્ટ્રોલ રૂમ સાથે હોય છે. બોક્સને ખોલવા માટે મલ્ટી લેયર ડિજીટલ કોડ અને અનેક પ્રકારની ચાવી હોય છે. જે માત્ર સમય સમય પર કામ કરે છે.
આ વર્ષે 2026 માં ચીને પોતાના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પણ એવો ચોકી પહેરો લગાવેલો છે કે, હાઈટેક નકલના પ્રયાસો પણ અસફળ રહેશે. ચીનના અનેક વિસ્તારોમાં સાયલેન્ટ એન્ટ્રી સિસ્ટમ લાગુ કરાઈ છે. વિસ્તારોઓેને મેટલ ડિટેક્ટરમાંથી પસાર થવાનું રહેશે, અને તેમના શરીર પર એક સોઈ પણ ન રહે. એટલું જ નહિ, ચશ્મા પહેરનારા વિદ્યાર્થીઓના ચશ્માનું પણ સ્ક્રીનિંગ થશે. જેથી સ્માર્ટ ગોગલ્સના દ્વારા નકલ રોકી શકાય.
એટલું જ નહિ, પરીક્ષા કેન્દ્રો પર ગેરકાયદેસર રેડિયો ફ્રીકવન્સી અને બ્લ્યૂ ટૂથ સિગ્નલને બ્લોક કરવા માટે સેના-ગ્રેડ ડ્રોન હવામાં ફરતા રહે છે. ક્લાસરૂમમાં પણ હાઈ-પાવર સિગ્નલ ઝામર અને ફેશિયલ રિકગ્નિશન કેમેરા લાગેલા હોય છે. જેનાથી નકલી વિદ્યાર્થીઓનું પરીક્ષા આપવું પણ ફેલ જશે.
પેપરલીક પર 7 વર્ષની જેલ
ચીનમાં પેપરલીક ન થવાનું સૌથી મોટું કારણ કડક કાયદો છે. વર્ષ 2015 માં ચીને પોતાના ક્રિમિનલ લોમાં સંશોધન કરીને ગાઓકાઓમાં નકલ કરવા કે કરાવવા, પેપરલીક કરાવવાને નેશનલ ક્રાઈમની કેટેગરીમાં ઉમેરાયો છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી કે ગ્રુપ પેપરલીક કે નકલમાં આરોપી જણાય, તો તેને 3 થી 7 વર્ષની સજાની જોગવાઈનો કડક કાયદો લાગુ કરાયો છે. એ વિદ્યાર્થીને હંમેશા માટે કોઈ પણ સરકારી પરીક્ષા અને યુનિવર્સિટીના એડમિશનથી બ્લેકલિસ્ટ કરી દેવાય છે. એટલે કે, વિદ્યાર્થીઓનું કરિયર બરબાદ થઈ જાય છે.
ચીનની આ સિસ્ટમ દુનિયા માટે મિશાલ
હકીકતમાં ચીનની આ સિસ્ટમ આપણને શીખવાડે છે કે, માત્ર મોટી મોટી વાતો કરવાની પરીક્ષાઓ પારદર્શી નથી બનતી. જ્યાર સુધી પેપરનું છાપકામથી લઈને ડિલીવર સુધીની સિસ્ટમમાં સુરક્ષા ન આવે, જ્યાં સુધી પેપરલીક કરનારાઓને સજા ન મળે, ત્યાં સુધી પેપરલીક રોકવું મુશ્કેલ છે. સવા કરોડથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એક જ પરીક્ષા કોઈ પણ ફરિયાદ વગર સફળતાપૂર્વક આપી શકે, તેના માટે કડક કાયદો હોવો જરૂરી છે. તો સિસ્ટમમાં તોડ કરવો પણ નામુમકીન બની જાય છે.