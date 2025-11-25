ચીન બનાવી રહ્યું છે 78,000 ટનનો તરતો ટાપુ, આ ખાસ પેનલને કારણે પરમાણુ વિસ્ફોટ પણ નહીં કરી શકે અસર
ચીન વિશ્વનો પહેલો તરતો કૃત્રિમ ટાપુ બનાવી રહ્યું છે, જે પરમાણુ વિસ્ફોટનો પણ સામનો કરી શકે છે. તે એક મોટું અને મોબાઇલ વૈજ્ઞાનિક પ્લેટફોર્મ હશે જે મહિનાઓ સુધી કોઈ સપ્લાય વિના લોકોને રહેવામાં સક્ષમ હશે.
Trending Photos
ચીન 78,000 ટનનો કૃત્રિમ તરતો ટાપુ બનાવી રહ્યું છે જે ફક્ત સમુદ્રમાં ભારે તોફાનોનો સામનો કરી શકતો નથી પરંતુ પરમાણુ વિસ્ફોટનો પણ સામનો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ પ્લેટફોર્મ એટલું મોટું છે કે તે ચીનના ફુજિયન એરક્રાફ્ટ કેરિયર જેટલું મોટું હોવાનું કહેવાય છે. આ તરતો કૃત્રિમ ટાપુ ઊંડા સમુદ્રમાં મોટા વૈજ્ઞાનિક સંશોધન માટે ચીનની તૈયારીઓનો એક ભાગ હોવાનું કહેવાય છે. તે 2028 સુધીમાં સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
આ ટાપુની વિશેષતા શું છે ?
તે એક મોબાઇલ અર્ધ-સબમર્સિબલ, ટ્વીન-હલ પ્લેટફોર્મ છે. તે વૈજ્ઞાનિક મિશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તે નવો પુરવઠો મેળવ્યા વિના ચાર મહિના સુધી 238 લોકોને સમાવી શકે છે. આ ટાપુ 138 મીટર લાંબો અને 85 મીટર પહોળો હોવાનો અંદાજ છે.
આ ટાપુ પરમાણુ વિસ્ફોટનો સામનો કેવી રીતે કરશે ?
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તે મેટામેટિરિયલ સેન્ડવિચ પેનલ્સથી સજ્જ છે, જે મજબૂત અને ખતરનાક આંચકાઓને હળવા દબાણમાં રૂપાંતરિત કરે છે. જે પ્લેટફોર્મ પરમાણુ વિસ્ફોટનો પણ સામનો કરવા સક્ષમ બનાવે છે. તેની ડિઝાઇન લશ્કરી ધોરણ GJB 1060.1-1991 પર આધારિત છે, જે ખાસ કરીને પરમાણુ વિસ્ફોટો સામે રક્ષણ માટે રચાયેલ છે.
શાંઘાઈ જિયાઓ ટોંગ યુનિવર્સિટીની ટીમ કહે છે કે તે પહેલું મોટું, બધા હવામાનમાં ઉપયોગમાં લેવાતું ઊંડા સમુદ્રનું વૈજ્ઞાનિક પ્લેટફોર્મ હોઈ શકે છે. તેમાં પાવર બેકઅપ, કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ અને નેવિગેશન નિયંત્રણ માટે મલ્ટીપલ સુરક્ષિત કમ્પાર્ટમેન્ટ હશે, જે તેને કટોકટીની સ્થિતિમાં મિશન પાર પાડી શકે.
ક્યારે તૈયાર થશે ?
આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા નિષ્ણાતો માને છે કે તેઓ ડિઝાઇન અને બાંધકામ ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ કરવા માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ 2028 સુધીમાં આ તરતા ટાપુને સંપૂર્ણપણે કાર્યરત બનાવવાનો છે. ચીને તેને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન માટે સત્તાવાર રીતે જાહેર કર્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે