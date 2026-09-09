/સૌથી વધુ પગાર મેળવતા વિશ્વના ટોપ-5 રાજનેતાઓ: જાણો કોણ છે નંબર-1

રાજનેતાઓના પગારની વાત આવતા સામાન્ય રીતે ભારતના પ્રધાનમંત્રી કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું નામ મગજમાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક એવા પ્રધાનમંત્રી પણ છે, જેનો વાર્ષિક પગાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિથી આશરે 7 ગણો થવા જઈ રહ્યો છે.
સિંગાપુરના પ્રધાનમંત્રી લોરેન્સ વોંગના પગારમાં 64 ટકાના વધારાની જાહેરાત થઈ છે. 15 ઓક્ટોબર 2026થી તેમનું વાર્ષિક વેતન વધી 3.6 મિલિયન સિંગાપુર ડોલર એટલે કે આશરે 2.85 મિલિયન ડોલર થઈ જશે. ભારતીય રૂપિયામાં જુઓ તો આશરે 26 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ. આવો જાણીએ દુનિયામાં સૌથી વધુ પગાર લેનાર ક્યા-ક્યા નેતા છે અને તેમાં આપણા દેશનું નામ છે કે નહીં.
1. પ્રધાનમંત્રી લોરેન્સ વોંગ, સિંગાપુર
સિંગાપુરના પ્રધાનમંત્રી લોરેન્સ વોંગ આ લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર છે. તેમનો વાર્ષિક વર્તમાન પગાર 2.2 મિલિયન સિંગાપુર ડોલર હતો, જેને હવે 64 ટકા વધારી 3.6 મિલિયન સિંગાપુર ડોલર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
2. ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ જોન લી કા-ચિઉ, હોંગકોંગ
હોંગકોંગના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ જોન લી કા-ચિઉ દુનિયામાં સૌથી વધુ વેતન મેળવતા રાજનેતાઓમાં બીજા સ્થાન પર આવે છે. તેમનું વાર્ષિક વેતન આશરે 7.19 લાખ ડોલર છે. એટલે કે તેમનો પગાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિથી વધુ છે. પરંતુ જોન લીની અંગત સંપત્તિ કે નેટવર્ષનો કોઈ એવો વિશ્વસનીય આંકડો ઉપલબ્ધ નથી, જેને જણાવી શકાય.
3. સ્વિત્ઝર્લેન્ડના રાષ્ટ્રપતિ
આ લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને સ્વિત્ઝર્લેન્ડના રાષ્ટ્રપતિ આવે છે. એક ખાસ વાત સમજવી જરૂરી છે. સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં રાષ્ટ્રપતિનું પદ બાકી દેશોની જેમ લાંબા સમય સુધી હોતું નથી. ફેડરલ કાઉન્સિલના સાત સભ્યોમાંથી દર વર્ષે એક વ્યક્તિ રાષ્ટ્રપતિની ભૂમિકા ભજવે છે. આ પદનો વાર્ષિક પગાર આશરે 6.06 લાખ ડોલર છે.
સ્વિત્ઝર્લેન્ડની રાજનીતિક વ્યવસ્થામાં આ પદ રોટેશનના આધાર પર બદલાતું રહે છે, તેથી તેને કોઈ એક વ્યક્તિની લાંબા સમયની કમાણી તરીકે ન જોવું જોઈએ.
4. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, અમેરિકા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ લિસ્ટમાં ચોથા નંબર પર આવે છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિનું સત્તાવાર વાર્ષિક વેતન 4 લાખ ડોલર છે. પરંતુ પગારના મામલામાં ટ્રમ્પ સિંગાપુરના પ્રધાનમંત્રીથી ખુબ પાછળ છે.
5. પ્રધાનમંત્રી એન્થની અલ્બનીઝ, ઓસ્ટ્રેલિયા
ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થની અલ્બનીઝ પણ દુનિયામાં સૌથી વધુ વેતન મેળવતા રાજનેતાઓમાં સામેલ છે. તેમનું વાર્ષિક વેતન આશરે 3.9થી 4 લાખ ડોલર આસપાસ છે.
ભારતના પ્રધાનમંત્રીનો પગાર કેટલો છે?
હવે વાત ભારતની કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો પગાર આ નેતાઓના મુકાબલે ખુબ ઓછો છે. પ્રધાનમંત્રીને દર મહિને આશરે 1.66 લાખ રૂપિયાનું વેતન અને અલગ-અલગ ભથ્થા મળે છે. એટલે કે વાર્ષિક આધાર પર આ રકમ આશરે 20 લાખની આસપાસ થાય છે.