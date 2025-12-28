Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

આ છે ધરતીનો છેલ્લો રસ્તો, અહીં આવીને પૂરો થાય છે હાઈવે અને શરૂ થાય છે એક નવી દુનિયા! જાણો આ રહસ્યમય જગ્યાનું નામ

World's Last Road: દુનિયામાં અનેક દેશોનું રોડ નેટવર્ક ખૂબ જ મોટું છે. કેટલાક દેશો એવા છે જે પોતાની માર્ગને કારણે આખી દુનિયામાં એક અલગ ઓળખ ધરાવે છે. કેટલીક માર્ગ તેની વિશિષ્ટતાને કારણે જાણીતી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયાનો છેલ્લો માર્ગ કયો છે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:24 PM IST

Trending Photos

આ છે ધરતીનો છેલ્લો રસ્તો, અહીં આવીને પૂરો થાય છે હાઈવે અને શરૂ થાય છે એક નવી દુનિયા! જાણો આ રહસ્યમય જગ્યાનું નામ

Worlds Last Road: દુનિયામાં મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ આવેલા છે, જેની મદદથી લોકો પોતાની મુસાફરી પૂરી કરે છે. દુનિયામાં એવ એવો રસ્તો છે, જે તેની ખાસિયત અને ખાસ વિશેષતાઓ માટે જાણીતો છે. એક રસ્તો એવો પણ છે, જેને 'દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો' કહેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ આ ખાસ રસ્તા વિશે.

દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો
દુનિયામાં રસ્તાઓની મદદથી લોકો માટે તેમની મુસાફરી પૂર્ણ કરવી ખૂબ જ સરળ બની જાય છે. નોર્વેમાં આવેલો E-69 હાઈવે સામાન્ય રીતે દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો માનવામાં આવે છે. આ રસ્તો જ્યાં પૂરો થાય છે, ત્યાં જોતા એવું લાગે છે કે અહીં ધરતી સમાપ્ત થઈ જાય છે અને નવી દુનિયા શરૂ થાય છે. આ રસ્તો જ્યાં સ્થિત છે, તેનાથી આગળ કોઈ રસ્તો નથી. આ સડક પૂરી થયા પછી આગળ માત્ર બરફ અને ગ્લેશિયર જ દેખાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેટલો લાંબો છે આ રસ્તો?
દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો ગણાતો E-69 હાઈવે ઉત્તર નોર્વેના ફિનમાર્ક ક્ષેત્રમાં આશરે 129 કિમીમાં ફેલાયેલો છે. આ રસ્તો 'ઓલ્ડરફ્યોર્ડ' ગામથી શરૂ થાય છે અને ઉત્તર ધ્રુવ એટલે કે 'નોર્ડકેપ' પર પૂરો થાય છે. આ માર્ગ આર્કટિક મહાસાગર ઉપર સ્થિત 307 મીટર ઉંચા પહાડ પર જઈને સમાપ્ત થાય છે. તેની આગળ કોઈ જમીન નથી, માત્ર ગ્લેશિયર અને ઉત્તર ધ્રુવ તરફ વહેતું પાણી જ જોવા મળે છે.

કઈ જગ્યાઓને જોડે છે આ હાઈવે?
નોર્વેનો E-69 હાઈવે ઉત્તર નોર્વેમાં સ્થિત ઓલ્ડરફ્યોર્ડને નોર્થ કેપ (નોર્ડકેપ) સાથે જોડે છે. આ હાઈવેને યુરોપનો સૌથી ઉત્તરીય રસ્તો માનવામાં આવે છે. આ રસ્તો લોકોને એવા નજારા સુધી લઈ જાય છે જ્યાં ધરતી આર્કટિક મહાસાગરને મળે છે. એડવેન્ચરના શોખીન લોકો માટે આ ડ્રાઈવ ખૂબ જ રોમાંચક અને લોકપ્રિય છે.

દુનિયાભરના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણ
આ રસ્તો આખી દુનિયાના પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે છે. આ માર્ગમાં 5 ટનલ આવેલી છે, જેમાં 'નોર્થ કેપ ટનલ' સૌથી વધુ પ્રખ્યાત છે. આ ટનલ લગભગ 6.9 કિલોમીટર લાંબી છે અને સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 212 મીટરની ઊંડાઈ સુધી જાય છે. ઉત્તર ધ્રુવની નજીક હોવાને કારણે અહીં ઉનાળામાં 24 કલાક દિવસ જેવો પ્રકાશ રહે છે, જ્યારે શિયાળામાં મહિનાઓ સુધી સૂર્ય દેખાતો નથી. આ જગ્યાએ જઈને લોકોને એક અદભૂત અને તદ્દન અલગ જ અનુભવ થાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Worlds Last RoadE-69 Highway NorwayLast Road of the Worldધરતીનો છેલ્લો રસ્તોE-69 હાઈવે

Trending news