દુનિયાની સૌથી મોંઘી School, જ્યાં 50 દેશના બાળકો કરે છે અભ્યાસ, ફી જાણી પરસેવો છૂટી જશે
Worlds Most Expensive School: વિશ્વની સૌથી વૈભવી અને મોંઘી શાળા, ઇન્સ્ટિટ્યુટ લે રોઝી, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં આવેલી છે. તેને "સ્કૂલ ઑફ કિંગ્સ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેની વાર્ષિક ફી ₹1 કરોડ (આશરે $10 મિલિયન USD) થી વધુ છે. રાજવી પરિવારો અને અબજોપતિઓના બાળકો અભ્યાસ કરે છે. શાળા વર્ષમાં બે વાર કેમ્પસ બદલે છે: એક તળાવની નજીક અને બીજી બરફીલા પર્વત (Gstaad) પર. ઘોડેસવારી, યાટિંગ અને ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ મુખ્ય આકર્ષણોમાંનું એક છે.
Most Expensive School in the world: શું તમે જાણો છો કે દુનિયાની સૌથી મોંઘી સ્કૂલ ક્યા છે અને તેની ફી કેટલી છે? આ ઇન્સ્ટિટ્યુટ લે રોઝી છે, જે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના સુંદર તળાવો અને પર્વતો પાસે સ્થિત છે. તેને "સ્કૂલ ઑફ કિંગ્સ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તે વિશ્વભરના રાજવી પરિવારો, અબજોપતિઓ અને અગ્રણી રાજકારણીઓના બાળકોને આકર્ષે છે. તેની વાર્ષિક ફી 1 કરોડથી વધુ છે. આ સ્કૂલ માત્ર અભ્યાસ માટે નહીં, પરંતુ એક શાનદાર લાઇફસ્ટાઇલ અને સુવિધાઓ માટે જાણીતી છે. આ સ્કૂલની સૌથી ખાસ વાત છે કે અહીં મર્યાદિત સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મળે છે, જેનાથી દરેક બાળકો પર ધ્યાન આપી શકાય.
દુનિયાની સૌથી મોંઘી સ્કૂલ
ઇન્સ્ટિટ્યુટ લે રોઝી એક એવી સ્કૂલ છે, જે કોઈ 7-સ્ટાર હોટલથી ઓછી નથી લાગતી. આ સ્કૂલ 1880મા શરૂ થઈ હતી. એટલે કે ખૂબ જૂની અને ફેમસ છે. આ લેક જિનેવાની પાસે એક શાનદાર જગ્યા પર બનેલું છે, જેનું કેમ્પસ આશરે 28 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું છે. આ જોઈને લાગે છે કે કોઈ રાજા કે રાણીનો મહેલ હોય.
કરોડોની ફી અને રોયલ સ્ટૂડન્ટ્સ
આ સ્કૂલની વાર્ષિક ફી 1,30,000 ડોલર (લગભગ 1 કરોડ 30 લાખ) થી પણ વધી છે. આટલી મોંઘી ફીનું કારણ ત્યાં બાળકોને આપવામાં આવતી સુવિધા છે. જેની કોઈ કલ્પના પણ ન કરી શકે. અહીં અભ્યાસ કરતા બાળકોને રોઝિયન કહેવામાં આવે છે. 50થી વધુ દેશોથી અહીં વિદ્યાર્થીઓ આવે છે. સ્કૂલ તે નક્કી કરે છે કે એક દેશના 10 ટકાથી વધુ વિદ્યાર્થી ન હોય, જેનાથી ક્લાસરૂમમાં હંમેશા આંતરરાષ્ટ્રીય માહોલ બનેલો રહે.
શાનદાર અને અનોખી સુવિધાઓ
લે રોઝીની સુવિધાઓ ખૂબ ચોંકાવનારી છે. અહીં બાળકોને માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન નહીં, પરંતુ દરેક રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ઘોડેસવારી
કૂલ પાસે 20 થી વધુ પોતાના ઘોડા અને તબેલા છે જ્યાં બાળકો ઘોડેસવારી શીખી શકે છે.
રમતગમત
અહીં ઓલિમ્પિક કદનો સ્વિમિંગ પૂલ, 18-હોલ ગોલ્ફ કોર્સ, ગો-કાર્ટ ટ્રેક અને 38 ફૂટની યાટ પણ છે જેનો ઉપયોગ બાળકો જીનીવા તળાવ પર સફર કરવા માટે કરી શકે છે. બાળકોને 25 થી વધુ વિવિધ રમતો રમવાની તક પણ મળે છે.
આર્ટ અને કલ્ચર
સ્કૂલમાં એક વર્લ્ડ ક્લાસ આર્ટ કોમ્પ્લેક્સ છે, જ્યાં થિએટર, ડાન્સ અને મ્યૂઝિકની તાલીમ આપવામાં આવે છે.
બે કેમ્પસની વિશેષતા
શાળા વર્ષમાં બે વાર કેમ્પસ બદલે છે. ઉનાળા અને પાનખર દરમિયાન, લેક જીનીવા નજીકના કેમ્પસમાં વર્ગો યોજવામાં આવે છે, જ્યારે શિયાળામાં, વિદ્યાર્થીઓ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના પ્રખ્યાત સ્કી રિસોર્ટ, ગસ્ટાડમાં જાય છે, જ્યાં તેઓ સ્કીઇંગ અને સ્નોબોર્ડિંગ શીખે છે. આનાથી તેઓ આખું વર્ષ ઉત્તમ હવામાનનો આનંદ માણી શકે છે.
કેવી રીતે થાય છે અભ્યાસ
લે રોઝીમાં અભ્યાસની પદ્ધતિ ખાસ છે. અહીં એક ટીચરની પાસે સરેરાશ પાંચ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, જેનો મતલબ છે કે દરેક બાળક પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 20થી ઓછી હોય છે. અહીં અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ બંને ભાષામાં અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. સ્કૂલનો ઉદ્દેશ્ય બાળકોને માત્ર શિક્ષણ આપવાનો નથી પરંતુ તેની બુદ્ધિનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવાનો છે.
